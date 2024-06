Caputo aseguró que la inflación de mayo fue menor al 5% y adelantó que bajará el impuesto PAIS si se aprueba la Ley Bases

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, habla durante una reunión de negocios organizada por la Cámara Americana de Comercio (AmCham) en Buenos Aires, Argentina, el 12 de marzo de 2024. REUTERS/Agustin Marcarian

El ministro de Economía Luis Caputo aseguró que la inflación, cuyo índice oficial se conocerá el próximo jueves, estará por debajo del 5%, y anticipó que en caso de que el Congreso apruebe la Ley Bases el Gobierno retrotraerá la suba de la alícuota de impuesto PAIS de 17,5% a 7,5% para las importaciones, que había implementado como parte del paquete inicial de medidas.

“Creo que hace no mucho más de dos meses me preguntabas si la inflación iba a llegar a un dígito en el segundo semestre. Estábamos en marzo. Bueno, llegó a un dígito en abril. Después dijeron, ‘no, pero no puede bajar del 7%′. Bueno, está por debajo del 5 por ciento. Y eso es lo más importante que nosotros podemos darle a la gente. Es fundamental la inflación para la recuperación, porque eso genera una normalidad que no ves en Argentina hace mucho tiempo”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda en una entrevista con LN+.

En ese sentido, dijo que “lo ideal” sería que la desinflación sea complementado con la aprobación de la ley ómnibus en el Congreso. “Todos sabemos que la ley es buena. La oposición sabe que la ley es buena. Como dije el otro día en una charla, esa es la razón por la que no la votan. Justamente, la razón por la que no la votan es porque es buena. Y la oposición hoy está con un solo objetivo, no digo la oposición toda, que ya sabemos está con un único objetivo, que es tratar de voltear el gobierno”, disparó.

“Todo lo que hemos dicho que dijimos que iba a pasar, pasó. Dice que es mejor que sea la ley de Bases y la ley fiscal, pero que el gobierno pueda seguir gobernando sin la ley Bases. Yo lo dije siempre, es mucho mejor que la ley Bases pase, es para los argentinos. Siempre sospeché que no la iban a pasar. Por eso había armado un programa económico preparado para combatir eso. Y de hecho fuimos a equilibrio fiscal el mes uno. Y también dije en su momento que subía el impuesto PAIS para combatir esto, porque si no, nos iban a tener agarrados”, apuntó.

Caputo, respondiendo a un elogio de Milei, en el acto del pasado 25 de Mayo en Córdoba

“También dije que iba a ser de corto plazo. Y dijeron, no, ‘se van a enamorar’. Una vez que en Argentina ponen un impuesto, no lo sacan más. Va a ser como el impuesto al cheque. Bueno, ya lo anunció el presidente el otro día. Se aprueba la ley y vamos a retrotraer esa suba de impuestos. La vamos a bajar del 17,5 al 7,5 por ciento. Entonces va a bajar fuertemente el costo argentino. Eso va a ser probablemente un nuevo escalón para abajo en el nivel de inflación. Porque el impuesto PAIS joroba y mucho”, aseveró Caputo.

El ministro aseguró que la economía dio en mayo “signos de recuperación en mayo en varios sectores: se están recomponiendo los ingresos y las jubilaciones también. En mayo la economía pegó la vuelta”. Mencionó al respecto que el mes pasado la producción y venta de autos aumentó el 5% y que también creció la actividad minera.

Además refutó la reciente apreciación de Alfonso Prat Gay de que la economía haya entrado en una híper-recesión, en función de lo que indica la caída de la recaudación del impuesto al cheque.

“Hay algo que se está comiendo”, dijo sobre el comentario del exministro de Economía del gobierno de Mauricio Macri. “Nosotros el 25 de mayo sacamos una comunicación en el Boletín Oficial y reprogramamos los vencimientos del impuesto al cheque, son $140.000 millones que pasaron de mayo a junio, con lo cual la merma respecto del año pasado fue de 8% (no de 25% como había indicado Prat Gay)”. Además, explicó Caputo, la caída interanual en la recaudación había sido en abril del 15%, con lo cual la caída del 8%, si bien seguía siendo una variación negativa, confirma que “la caída pegó la vuelta”.

He aquí un punteo de las aseveraciones del ministro a lo largo de la entrevista:

La Ley Bases que incluye la reforma laboral, el capítulo fiscal y el blanqueo laboral, apuntan a que se agilice la recuperación en el mercado laboral.

La inflación de mayo va a estar por debajo de 5%. Hace no mucho más de dos meses me preguntaban si la inflación iba a llegar a un dígito en el segundo semestre. Y llegó a un dígito en abril.

Es fundamental la baja de la inflación para la recuperación, porque eso genera una normalidad que no se ve en Argentina hace mucho tiempo. Lo ideal sería que eso se complementara con la sanción de la ley bases.

Parte de la oposición está con un solo objetivo que es voltear a este gobierno. Para un buen sector de la política, por suerte no para todos, la política es un negocio.

Si se aprueba la ley bases, vamos a retrotraer esa suba del Impuesto País, la vamos a bajar del 17 y medio al 7 y medio.

El riesgo país, hasta este ataque político desenfrenado, estaba en 1.200 puntos. Y si la ley pasaba, ya estábamos en 1.000.

La AUH contra la inflación subió un 90% en términos reales, casi se duplicó en términos reales.

Los políticos tienen que ser más responsables y votar las leyes para que la gente pueda reincorporarse en el sector privado lo más rápido posible.

Nosotros no nos fijamos una fecha para levantar el cepo. Lo que nos fijamos es una estrategia para salir del cepo. Se tienen que cumplir esencialmente cuatro condiciones. Una es el equilibrio fiscal. Dos, tener solucionado el problema del stock heredado, haber solucionado el flujo y por último, que haya una relación razonable entre reservas y pasivos remunerados.