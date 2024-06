Para uno de los economistas favoritos de Milei “esto es un programa financiero, no es un programa económico todavía”

Gerardo della Paolera, economista

En una entrevista con Radio Mitre, Gerardo della Paolera, economista y académico de la Universidad Torcuato Di Tella, analizó la situación económica actual de Argentina y criticó la falta de un plan económico integral por parte del gobierno de Javier Milei. Según Della Paolera, uno de los economistas preferidos de Javier Milei, lo que se ha implementado hasta ahora es un “programa financiero” que, aunque necesario, no ofrece un horizonte claro para la recuperación económica a largo plazo.

“Lo que vos heredaste es un cráter económico, con una economía de las más distorsionadas del mundo y un régimen inflacionario que es probablemente el más alto del mundo”, afirmó Della Paolera al referirse a la situación que recibió el gobierno de Milei. En su análisis, destacó que las acciones tomadas hasta ahora han sido un intento de manejar esta crisis, pero que se han enfocado únicamente en aspectos financieros inmediatos.

El economista explicó que las medidas actuales están orientadas a eliminar el déficit fiscal de manera rápida y drástica. “Fue un plan financiero de shock para tratar de eliminar cuanto antes el déficit fiscal, pero obviamente eso tiene unos costos muy grandes”, dijo. Estas medidas, aunque necesarias para estabilizar las finanzas públicas, no constituyen un plan económico en sí mismo.

Della Paolera resaltó que la paciencia de la población es un factor crucial en este momento, ya que muchas personas han depositado su esperanza en el nuevo gobierno. Sin embargo, advirtió que esta paciencia tiene un límite y que es imperativo que se desarrolle un plan económico que ofrezca certeza y un horizonte claro para el futuro.

“El programa financiero, yo digo que esto es un programa financiero, no es un programa económico todavía”, insistió Della Paolera. “Un plan económico en donde la gente, le guste o no, le da una cierta certeza a futuro, le alarga el horizonte para tomar decisiones. Porque acá, bueno, vos te despertás y la verdad que todavía estamos hablando de si la ley de bases sí, la ley de bases no, qué pasa con los impuestos a los bienes personales, cuál es el régimen laboral vigente. Vos así en una economía que quiere transformarse en capitalista no podés estar”.

El economista también se refirió a la problemática del cepo cambiario y el Impuesto PAIS, describiendo al primero como “el gran cáncer de la Argentina”. Della Paolera sugirió que estas restricciones han distorsionado todos los precios relativos de la economía, y que su eliminación debería ser una prioridad para facilitar la entrada de inversiones y estabilizar el mercado cambiario.

Finalmente, Della Paolera hizo un llamado al gobierno para que apresure la presentación de un plan económico integral. “Es una crítica muy fácil estando sentado aquí, y otra cosa es estar en Vietnam, que es donde el que está hoy en día en Argentina, tomando decisiones, está en un Vietnam, porque esto es realmente una economía que queda en un estado catastrófico”, concluyó, destacando la difícil situación en la que se encuentran los tomadores de decisiones en el país.

Además de sus críticas al enfoque financiero del gobierno, Della Paolera también abordó la cuestión del tipo de cambio. Según el economista, el actual tipo de cambio está atrasado y esto podría llevar a una nueva devaluación. “Primero, lo que se utilizó después de esta gran devaluación en diciembre es una especie de ‘crawling peg’ activo, pero con una baja tasa de devaluación”, explicó. Aunque esta estrategia puede proporcionar algo de oxígeno a corto plazo, advirtió que “en algún momento te vas a quedar corto”.

En relación a las expectativas inflacionarias, Della Paolera señaló que la emisión monetaria neta ha sido ligeramente positiva, pero mucho menor que en la gestión anterior. Considera que un tipo de cambio flotante y la liberación del cepo podrían llevar a un dólar más estable en torno a los 1.250 o 1.300 pesos. Sin embargo, destacó la complejidad de encontrar un equilibrio real en el tipo de cambio debido a las constantes fluctuaciones de la economía argentina.

Della Paolera también comentó sobre la reforma estructural necesaria para atraer inversiones. “Si Milei tiene éxito y hay una lluvia de inversiones, podría darse una paradoja: hacer reformas estructurales mientras se está caro en dólares, lo cual es complejo por el grado productivo de la Argentina”, explicó. Esta situación podría dificultar la competitividad del país a nivel internacional.

El economista subrayó la importancia de eliminar el cepo cambiario, describiéndolo como el “cáncer más importante” que ha tenido la Argentina. Según Della Paolera, el cepo ha distorsionado todos los precios relativos en el país, desde bienes de consumo hasta servicios. “El cepo es el cáncer más importante porque te ha distorsionado todos los precios relativos al país hasta el corte del peluquero”, afirmó.

Finalmente, Della Paolera elogió algunas de las medidas microeconómicas que el gobierno está intentando implementar, aunque insistió en que son necesarias reformas más amplias y profundas. “Lo que está haciendo bien el gobierno, por ejemplo, es la idea de las reformas micro que Federico [Sturzenegger] está tratando de llevar adelante conjuntamente con las votaciones en el Congreso”, reconoció. Sin embargo, destacó que estas medidas deben ir acompañadas de un plan económico integral para ser efectivas a largo plazo.