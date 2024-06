Hay una nueva tasa de interés de referencia: ¿cuándo va a llegar a los plazos fijos de ahorristas minoristas?

La liquidez bancaria va abandonando de a poco los Pases Pasivos del BCRA en dirección a letras del Tesoro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso que llevan adelante el Ministerio de Economía y el Banco Central en el que se busca migrar la liquidez bancaria alojada en Pases Pasivos del ente monetario a deuda pesos del Tesoro Nacional está generando un cambio sustancial en el esquema de tasas de interés de la economía.

La tasa de referencia del BCRA, la que influye en forma directa en los rendimientos que ofrecen los bancos por colocaciones en depósitos a plazo fijo, cuentas remuneradas y otros mecanismos de ahorro -además de préstamos, por supuesto- está empezando a ser reemplazada por otra, más alta. La que paga Luis Caputo por sus colocaciones de deuda en pesos.

En dos licitaciones, el Tesoro captó más de $15 billones de parte de bancos, fondos comunes de inversión y otros inversores. Buena parte de esos fondos salieron de bancos que colocaban los depósitos de sus clientes en Pases Pasivos del BCRA, los instrumentos que sobrevivieron a las ya desaparecidas Leliq y que componen en la actualidad el grueso de los pasivos remunerados de la autoridad monetaria.

El stock de dinero colocado en Pases Pasivos pasó, por dar una referencia, de $35 billones el 7 de mayo pasó a menos de $24 billones el 29 de mayo, último dato oficial en la medida en que los bancos dejaban los primeros en dirección a Letras del Tesoro.

Migrar la liquidez del sistema desde la deuda del BCRA a la deuda del Tesoro es uno de los pasos que el propio presidente, Javier Milei, propone como condición esencial para salir del cepo: no es más que uno paso dentro del “desarme de la bola de nieve de Leliq” y la desactivación de la emisión endógena de dinero (Leliq y Pases Pasivos pagan intereses al vencimiento que surgen, siempre, de emisión monetaria).

Para lograr esa migración de liquidez, el tándem Tesoro-BCRA recurrió a un método sencillo. El Tesoro empezó a ofrecer más tasa de interés que el Central. Por el momento, las Lecap -Letras del Tesoro- a más corto plazo están siendo licitadas a un precio máximo que ubica el rendimiento que pagan en 4,2% mensual, frente a una tasa efectiva mensual resultante del rendimiento del 40% anual de los Pases Pasivos que es 3,33 por ciento.

Como resultado de 6 recortes a la tasa de referencia del BCRA desde el cambio de Gobierno, ahora la tasa de referencia de la política monetaria está apenas en el 40% nominal anual y, como resultado, los depósitos a plazo fijo de los principales bancos cayeron hasta rondar el 30%, lo que arroja en 30 días un rendimiento del 2,46% frente a un dato de inflación de abril que estuvo en 8,8% y que para mayo se estima rondaría 5 por ciento.

La esperanza para los ahorristas, además de la baja de la inflación que hace crecer el rendimiento en términos reales de esas colocaciones, es la tasa del Tesoro. Las de las Lecap a más corto plazo.

“En la última licitación pusimos la tasa de los títulos más alta que la de política monetaria del Banco Central, que en definitiva será casi testimonial”, dijo Caputo en una reciente presentación pública, haciendo explícito su objetivo de que la nueva tasa de referencia de la economía pase a ser la del fisco.

Sin embargo, pese a que ya hay una tasa más alta que la del Central, el rendimiento de los depósitos a plazo fijo y la otra herramienta minorista por excelencia, las cuentas remuneradas de billeteras digitales como Mercado Pago, sufren por la caída de los rendimientos.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central, y Luis Caputo, ministro de Economía (Reuters)

En el mercado, la convicción es que la nueva tasa -la del Tesoro- va a llegar a ser la referencia para los depósitos bancarios y, con ellos, para los fondos comunes de inversión en los que se colocan los saldos de los usuarios de las billeteras digitales. Pero no en forma inmediata. Falta un recorrido.

“La curva del Tesoro, primero que es nueva. Segundo, tiene más plazo. Pensemos que normalmente los depósitos tienen que estar arbitrados contra Pases Pasivos porque son más cortos. Pero más que nada, recién ahora es la segunda licitación quincenal, recién se está armando el mercado de Lecap y tienen que tener liquidez los bancos también. Entonces, para arbitrar plazo fijo contra Lecap, la curva de Lecap tiene que tener la suficiente liquidez como para permitirle salida en el caso de que tengan demanda del depósito”, dijo a Infobae Juan Manuel Truffa de Outlier.

“Ya los depositantes más grandes los deben estar apretando a los bancos, pero el minorista es el último que va, el vagón de cola que va a llegar a tomar este beneficio. Claramente, este tipo de canalizaciones funciona como un embudo y muchos ahorristas van a preferir colocarse en un fondo común de Lecap en detrimento de los plazos fijos. Así que que no te extrañe que por ahí los bancos levanten un poco la curva, paguen por más plazo y en el de 30 días se mantengan medio tranquilos”, agregó el especialista.

“Pero hay algo más, y es que como no todas las ofertas por Lecap fueron aceptadas por el Tesoro quedó mucha liquidez suelta. Entonces fueron a comprar esas Letras en el mercado secundario, hicieron subir sus precios, y sus tasas bajaron. Entonces pensemos que los bancos tienen que pagar una tasa que está fija y la Lecap todavía viene con mucha volatilidad. Hasta que no logren encauzar y alinearse como tasa de política, le va a costar a los bancos darse vuelta y decir, bueno, ahora te pago un poco más”, concluyó Truffa.

También para Salvador Vitelli de Romano Group, el traslado de tasa del Tesoro al resto del sistema está en pañales.

“Una vez que el mercado vaya creyendo también de que hay posibilidades de refinanciación de las Lecap, y que va a haber un manejo sustentable de la deuda, probablemente vayan a comprimir un poco más. Lo que sí, lógicamente, tiene que haber es un spread entre tasa de plazo fijo y tasa de Lecap. Porque en definitiva también allí van a ir los bancos, y lógicamente la tasa activa y pasiva de los bancos va a ser distinta, y ese spread es el margen de ganancia”, dijo el analista.

“Entonces, no vamos a ver una tasa del Tesoro y de depósitos a plazo fijo en el mismo nivel, siempre hay un margen por la misma operatoria bancaria. Así que, en la medida de que no haya duda con respecto a la sustentabilidad del perfil de deuda, me parece que es algo factible que se traslade”, concluyó Vitelli.

La respuesta de los Fondos Comunes de Inversión

Mientras la tasa de interés del Tesoro hace fuerza para superar en relevancia a la del Banco Central, la industria de fondos comunes de inversión ya está empezando a dar las primeras respuestas a quienes aspiran a percibir una tasa más alta pero no tienen acceso a las licitaciones de Lecap.

Distintas administradoras empezaron a poner a disposición fondos comunes “T+0″ -son fondos como el de Mercado Pago que permiten liquidez inmediata al mismo tiempo que se consigue un rendimiento- que además de invertir en cauciones, plazos fijos y cuentas remuneradas, colocan parte de sus tenencias en Lecap. Así, logran aspirar a rendimientos mensuales más cercanos al 4,2% que al 2,46% de los depósitos a plazo fijo.