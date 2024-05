Se desaceleró la suba de precios de los alquileres porteños: en mayo aumentaron 2,3 por ciento

Un hombre soporta el peso de una casa sobre sus hombros, representando los desafíos de los alquileres elevados y costos de vida para afrontar los gastos mensuales (Imagen ilustrativa Infobae)

El precio medio de un alquiler subió sólo un 2,3% en mayo y acumula un aumento del 31%, por debajo de la inflación en el primer cuatrimestre de 2024. Es el menor aumento de los últimos 20 meses: así lo confirmó un análisis privado focalizado sobre el mercado inmobiliario de la ciudad de Buenos Aires.

Comparados con mayo de 2023, los precios promedio de los alquileres subieron 209%, mientras que hasta diciembre último el incremento era del 280% en comparación con diciembre de 2022.

Desde el sector inmobiliario argumentan que los alquileres bajan porque hay más oferta y competencia de viviendas. Los propietarios, afectados por la crisis, no pueden subir mucho el valor inicial, aunque ahora pueden hacer actualizaciones cada tres, cuatro o seis meses.

Según Zonaprop, que hizo el análisis, actualmente, un monoambiente se alquila por $383.954 por mes, un departamento de dos ambientes por $440.072 y uno de tres ambientes por $588.039 mensuales. En mayo, la oferta de inmuebles creció un 10,5% y, en los primeros cinco meses del año acumuló un incremento del 184% luego del DNU que derogó la Ley de Alquileres (actualmente hay más de 15.000 inmuebles que se ofrecen en distintos barrios porteños).

Precios promedio

La desaceleración en el ritmo de aumento de los precios de alquiler en CABA es una especie de alivio para los inquilinos confirman desde el portal. Sin embargo, los valores siguen siendo elevados, y persisten las preocupaciones sobre la accesibilidad y la oferta de viviendas.

Ahora se está notando que las publicaciones duran más de 15 días y cuesta alquilar porque hay bastante negociación entre oferta y demanda a partir del cambio normativo que permite hacer acuerdos libres y entre partes.

Mapa de calor de precios

Armando Pepe, experto inmobiliario y fundador de la Cámara Inmobiliaria Argentina, explicó a Infobae que lo que influye en la rapidez con la que se alquila una vivienda es, en primer lugar, el estado del inmueble y, en segundo lugar, el monto de las expensas (promedian $100.000 en CABA). “Las expensas son fundamentales en el alquiler de una propiedad en estos días; los inquilinos toman más tiempo para decidir debido a que los sueldos quedaron muy retrasados”.

En las inmobiliarias, debido a la crisis económica, reciben varias consultas de grupos de personas que se juntan para alquilar, como estudiantes, amigos, parejas y otros.

Es importante que la oferta sea absorbida por la demanda, que sigue siendo alta pese a la baja. La diversidad en opciones de alquiler permite a los inquilinos encontrar una vivienda que se ajuste a sus necesidades y posibilidades económicas

“Por ejemplo, para un alquiler de $300.000 en CABA, se requieren el mes de adelanto y el de depósito más el pago de otros trámites. Sin embargo, algunos no llegan con el dinero necesario. Me encontré con unos jóvenes que me dijeron que alquilar una unidad en buenas condiciones, con expensas razonables y ubicada cerca de su trabajo o del colegio de sus hijos, les cuesta más de $1.000.0000 y se hace difícil hacer un nuevo contrato”, agregó Pepe.

Más caros y más baratos

Zonaprop informó que Puerto Madero lidera el ranking de barrios más caros para alquilar en la ciudad, con un precio medio de $1.052.056 mensuales (igual allí la mayoría de las cotizaciones son en dólares). Le siguen Palermo ($505.329) y Colegiales ($491.794 mensuales).

Al mismo tiempo, Villa Lugano se presenta como la opción más económica, con un precio medio de $292.018 por mes, seguido por $Mataderos ($342.813) y Liniers ($357.222 mensuales).

Una particularidad en mayo es que San Telmo fue el barrio que aumentó más su precio, un 251% interanual. Donde un monoambiente parte desde $200.000 y un tres ambientes desde $390.000 por mes.

“San Telmo es un barrio turístico y muy próximo al centro. Es cotizado para alquilar por su ubicación estratégica: cercanía al río, Puerto Madero y La Boca, puntos de interés habituales para los turistas. Su rica historia y la presencia de encantadores rincones, algunos aún por descubrir y cada vez más reconocidos por las redes sociales, lo destacan. Ofrece terrazas para disfrutar de meriendas, patios al aire libre y otros elementos distintivos”, resaltó Inés Firpo, de Leticia Firpo Propiedades.

Otro escenario

El precio del metro cuadrado en CABA alcanzó los USD 2.243, lo que representa un aumento del 1,1% durante mayo. Acumula un incremento del 3% desde el inicio de año y del 4,2% desde el cambio de tendencia en julio de 2023.

Zonaprop informó que en mayo, el 85% de los barrios registró un aumento mensual en los valores, mientras que el 74% presentó una suba interanual y el 26% mantiene una baja interanual.

Precios de venta

Un departamento monoambiente de 40 m2 se vende por USD 99.196 , mientras que uno de dos ambientes y 50 m2 cuesta USD 118.854 dólares, y uno de tres ambientes y 70 m2 tiene un valor de 163.338 dólares.

El volumen de departamentos en venta retasados se mantiene estable entre el 17% y el 18% en los primeros cinco meses del año.

Puerto Madero, Palermo y Belgrano continúan primeros en la lista de barrios con mayor precio, con un valor de USD 5.891, USD 3.147 y USD 2.868 por m2, respectivamente.

Precios anuales

A su vez, Villa Lugano se mantiene como el más económico, con un precio medio de USD 976 por m2. Le siguen Nueva Pompeya (USD 1.366) y Villa Riachuelo (USD 1.446 por m2).

El costo de construcción medido en dólares registra un aumento del 30% en 2024, y actualmente construir cuesta 2,8 veces más que en octubre de 2020, un 25% por encima del período 2012-2023.