Los inversores ante una semana en que se develarán muchas incógnitas

La deuda del gobierno con las generadoras eléctricas genera dudas entre los inversores

La sensación de que el impulso inicial se está agotando y el Gobierno debe pensar en medidas más profundas, se reflejó en el ánimo del mercado y se proyecta sobre esta semana.

El conflicto con las generadoras eléctricas por el no pago de deudas oficiales mediante transferencias a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) afecta la seguridad jurídica y la falta de aprobación en el Senado de las leyes de bases y el paquete fiscal generan dudas que se reflejaron en la baja de los bonos soberanos por octava rueda consecutiva y el leve aumento del riesgo país, a 1.272 puntos básicos, nivel que no tenía desde hace un mes. Las acciones también pagaron el costo de las dudas con bajas generalizadas, en particular en el sector energético.

La semana que comienza promete ser intensa. Se espera una nueva licitación de letras del Tesoro, todavía no anunciada, para cubrir $3,2 billones que corresponden a dos Letras que ajustan por CER y vencen este año y hay quienes arriesgan que antes de la licitación podría haber otra baja de tasas. De allí que, en las últimas dos ruedas de la semana pasada, las Letras de Capitalización (Lecap) volvieron a captar el interés de los inversores.

Mejores precios agrícolas

Como dato a favor juega que el escenario internacional para las exportaciones argentinas mejoró notablemente tras el informe del Departamento de Agricultura norteamericano, que sorprendió a los analistas. La soja recuperó USD 4,50 por tonelada a USD 442,77 por las inundaciones de Brasil. El trigo alcanzó su mayor precio desde julio pasado al subir 4% por las heladas de Rusia y el maíz subió casi 3%, porque el stock que informó el organismo oficial de EEUU es inferior al estimado. Si esto se transforma en tendencia, las liquidaciones del agro crecerán porque los productores locales están desesperanzados con una devaluación local y apuestan a la suba de los precios internacionales.

Las novedades externas y su efecto sobre los precios agrícolas fueron como grano del cielo para los productores locales REUTERS/Shannon Stapleton

Por de pronto las Letras de Capitalización subieron 1,4% con un elevado monto de negocios, La elegida fue la que vence en marzo de 2025 . Como anticipando que la inflación que se anunciará esta semana sorprendería con un dígito de 8%, los bonos CER se mantuvieron equilibrados y detuvieron su rally alcista. Las apuesta ahora son a los bonos que tienen tasa fija antes de que el Central baje la tasa de Política Monetaria.

“Posiblemente el índice de inflación continúe bajando hasta estabilizarse entre 5 y 6%, un nivel más difícil de perforar” (Adcap)

Para Adcap Grupo Financiero “los bonos CER recién comienzan a recuperar las pérdidas de las últimas semanas de abril, cuando cayeron cerca del 5%, por razones específicamente técnicas. Las recientes subas lograron compensar las bajas y cerraron el mes con subas del 0,5%, tras el 15% de marzo; los rendimientos se encuentran en niveles menos negativos que antes. Asimismo, los bonos que vencen a partir del 2027 se negocian en tasas positivas”.

Inflación y renta fija

El viernes, el TZXD5 subió 0.9%. Para Adcap “los retornos esperados de inflación superan a los de tasa. De cara a la continua baja de tasas y a la tendencia decreciente de la inflación; los bonos cortos a tasa Lecap tienen un retorno efectivo mensual del 3,5%, mientras que la inflación viaja al 8 por ciento. Los indicadores de alta frecuencia muestran una clara desaceleración en las últimas semanas de abril, llevando a las expectativas del IPC a 8%, luego del 11% de marzo. Posiblemente el índice continúe bajando hasta estabilizarse entre 5 y 6%, un nivel más difícil de perforar. Por su parte el mercado continúa descontando baja de tasas. El Central ya lleva 4 recortes consecutivos de tasas, llevándola de 100% a 50%, perforando los retornos de los instrumentos a tasa fija”.

La postergación de aumentos en las tarifas de servicios fue una muestra de pragmatismo político del gobierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consultora EconViews destacó que para ayudar en el proceso de reducción de la inflación e inicios de recuperación, “se empiezan a sacrificar algunas vacas sagradas”. Por ejemplo, enumeró, “se postergó la suba del impuesto a los combustibles para bajar el impacto de precios en mayo con el costo de menor recaudación. Lo mismo aplica para la postergación de los aumentos de electricidad y gas. Mucho más preocupante fue el manejo de las deudas de CAMMESA en donde están forzando a las compañías de electricidad a tomar una pérdida y además jugando al fleje con la contabilidad nacional. La pregunta del millón es ¿Si se paga en bonos no hay gasto fiscal? Puede ser que la ley de administración financiera lo permita, pero el sentido común dice otra cosa. Creemos que había formas mejores y con menor costo reputacional de mostrar superávit y evitar jugar al límite contractual”.

“El Gobierno no se puede dar el lujo de que la Ley Bases y las medidas fiscales queden en la nada. Creemos que, con escaramuzas, la ley va a pasar” (Econviews)

Más adelante el informe señala que “quizás el gobierno se apuró en su afán de mostrar resultados rápidos. Si bien la muestra es chica, esta combinación de peso fuerte, cepo eterno y controversias fue lo que hizo parar las mejoras de riesgo-país y en valores de mercado de activos argentinos. Lógicamente los problemas políticos son parte de la historia. El Gobierno no se puede dar el lujo de que la Ley Bases y las medidas fiscales queden en la nada. Creemos que, con escaramuzas, la ley va a pasar, pero los números son finitos. En este escenario con una ley que mejora la calidad del ajuste fiscal (ganancias, cigarrillos, moratoria) van a estar dadas las condiciones para que el Gobierno saque de la galera un nuevo set de medidas. De otra manera, se le complicará al Banco Central seguir comprando reservas. Sin reservas suficientes será difícil salir del cepo y sin salir del cepo será difícil obtener una recuperación robusta con inflación sensiblemente más baja”.

En síntesis, para esta semana, estos serán los datos clave: