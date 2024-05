Cuáles son los documentos necesarios para circular con el auto y qué pasa con la cédula azul

Aunque se anunció que se eliminará, la cédula azul todavía está vigente y es parte de la documentación obligatoria

El 2 de mayo era la fecha señalada por el DNU del Poder Ejecutivo del 21 de diciembre para que se pusiera en funcionamiento un nuevo sistema registral para automóviles en Argentina, que transformara las actuales 1.554 dependencias del Registro del Automotor en un sistema único y digital, que fuera “remoto, abierto, accesible y estandarizado”. Eso no ocurrió, pero a cambio, un día después de esa fecha límite, el Ministerio de Justicia, del cual depende la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, emitió un comunicado enunciando las medidas que se tomarán para continuar el proceso de transformación hasta conseguir el objetivo enunciado por el presidente Javier Milei en su campaña electoral.

Los anuncios publicados por el Ministerio de Justicia se dividen en dos, los de acción inmediata y los de aplicación futura sin fechas conocidas por el momento. Entre los primeros están la eliminación de la fecha de vencimiento de la cédula de identificación del automotor, conocida popularmente como cédula verde, y la eliminación de la cédula azul, que cumple la función de ser una autorización del titular para que un tercero conduzca su vehículo.

Además, eliminación del Certificado de Transferencia Automotor (CETA) por el cual se debían informar a la AFIP todas las operaciones de venta de automotores que tuvieran un costo superior a los $4.500.000, aunque esta medida ya se había tomado el 26 de abril.

La ANSV emitió el viernes un comunicado recordando la documentación exigible para circular y la cédula azul todavía está vigente

Sin embargo, esa misma tarde del viernes 3 de mayo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), dependiente del Ministerio de Transporte, emitió una comunicación recordando la documentación que es necesaria para circular en todo el territorio nacional, entre las que seguía mencionándose la Cédula Azul.

La comunicación de la ANSV dice textualmente que la documentación y elementos necesarios para circular son:

-Documento Nacional de Identidad (DNI).

-Licencia Nacional de Conducir.

-Cédula verde y/o azul.

-Comprobante de seguro vigente.

-Constancia de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV).

-Chapas patente colocadas visibles, sin alteraciones y en buen estado.

-Matafuegos con fecha vigente y balizas triangulares.

Esto significa que, aunque el Ministerio de Justicia haya publicado un comunicado oficial, hasta tanto se reglamente la nueva normativa, en cualquier control vial se podrá pedir a los conductores que no sean titulares la cédula azul, salvo cuando la cédula verde todavía no haya vencido, en cuyo caso con ese sólo documento se puede circular sin problemas más allá de la titularidad o no de quién está al volante.

En los Registros del Automotor no tienen novedades oficiales y siguen tomando trámites para emitir la cédula azul

Este lunes, haciendo un trabajo que en las empresas se denomina “Mistery Shopper” (cliente misterioso en español) y que consiste en ir de incógnito a realizar un trámite o compra a un determinado lugar sin develar que se pretende averiguar cómo funciona la operatoria en su totalidad, Infobae concurrió a una dependencia del Registro Automotor, la Nro 10 de Olivos, Vicente López, para indagar respecto a la implementación de las dos medidas referidas a la cédula verde y la cédula azul.

“Nosotros no tuvimos ninguna novedad oficial al respecto. Si querés hacer el trámite de emitir una tarjeta azul, no hay ningún cambio, el costo es $6.500″, fue la respuesta de la persona que atendía a los usuarios.

En el Ministerio de Justicia no respondieron la consulta pertinente y en las compañías de seguros, explicaron que “mientras no esté publicada la resolución de manera oficial, la medida no tiene vigencia. Por ahora es sólo un comunicado de prensa que no puede usarse como herramienta legal por ningún motivo. Lo que está mal es que habrá mucha gente que tendrá que gastar dinero en hacer una cédula azul que en pocos días o semanas perderá validez”.

Qué sucede en caso de un siniestro vial de un conductor que no es el titular del automóvil y no tiene la tarjeta azul. Las aseguradoras coinciden en señalar que “no tener la cédula azul no es motivo para rechazar un siniestro. Las compañías de seguro lo que piden es la cédula verde y el registro de conductor. La única condición para que se rechace un siniestro podría ser que exista una denuncia de robo de por medio”.