Fuerte cruce en redes sociales entre el ministro Luis Caputo y Martín Guzmán por la evolución de los precios

Luis Caputo y Martín Guzmán

El ministro de Economía, Luis Caputo, y uno de sus antecesores en el puesto durante el gobierno de Alberto Fernández, Martín Guzmán, se cruzaron nuevamente en las redes sociales.

Esta vez fue por la inflación, la evolución de los precios y cuentas falsas en la red social X (la ex Twitter).

A través de su cuenta de “X” Guzmán le recriminó a Caputo si “¿el 10% de inflación para marzo también lo estimó con el @Bot_Jumbo ?”.

“Este episodio de comedia cinematográfica es también una muestra de soberbia, ignorancia e ineficiencia en la gestión del Estado, todo junto”, señaló Guzmán.

El ex ministro de Alberto Fernández siguió cuestionando la capacidad de Caputo al señalar: “¿Cómo alguien que esté conduciendo la política económica puede creer que el costo de la canasta básica llegue a caer 5% en una semana?”

“¿Por qué no usa el ministro de economía el sistema de información diaria sobre variación de precios de supermercados con el que cuenta la Secretaría de Comercio (SEPA), al menos para chequear si lo que ve en X no es un disparate?”, finalizó Guzmán su posteo.

Una de las respuestas de Caputo a Guzmán

Ese mensaje llegó como respuesta a una aclaración de la cuenta @Bot_Jumbo en la que se avisaba que se trata de un “experimento social” y que allí nunca se analizaron precios reales, ni se hace un seguimiento verdadero de los valores de esa cadena, ni existió ningún bot que siguiera los productos de Jumbo. Esos datos habían sido usados por el presidente Javier Milei y su ministro para mostrar la baja semanal de los precios.

Esta mañana, Caputo respondió al mensaje de Guzmán de manera irónica: “Díganme por favor que esta es una cuenta falsa también”.

Luego, escribió otro tuit en referencia a otra cuenta que analiza precios, en este caso presumiblemente fiables, de la cadena Coto. Allí se indicó: “La variación de precios de la canasta básica en el mes de abril al día 10 es del 0,6%”.

Y el ministro comentó, también de manera irónica: “Inflación desacelerando fuertemente según Coto. Si este bot es trucho también me avisan porfa, gracias!!”.

La airada respuesta de Guzmán

Los cruces, sin embargo, no terminaron ahí. Guzmán no quedó conforme con el intercambio y fue por más. “Díganme por favor que va a chequear mejor las cuentas falsas y que no va a volver a pedirle plata al FMI para timbearla toda”, respondió.

Más críticas de Guzmán

En las últimas horas, en ex ministro Guzmán hizo otras declaraciones críticas sobre el rumbo económico del gobierno de LLA.

En una entrevista, se refirió a los principales ejes de la política económica Milei y sostuvo que “para ordenar la Argentina necesitamos un proceso de cohesión desde una conducción política que apunte a mejorar la vida de la gente”.

A sólo días de conocer el índice de inflación de enero, Guzmán habló del valor de la recuperación de la cosecha: “va a ser menor que el que pronostica el Gobierno porque los precios de los commodities están bajando”.

“Lo próximo en la Argentina va a ser la coherencia porque hemos probado con todo, pero lo único que no se intentó es la coherencia”, remarcó el economista. Además, hizo referencia a la necesidad de revalorizar espacios en la política y agregó que para lograrlo se “requiere cierto nivel de recambio”.

En esta línea consideró que el DNU apunta a “transferir los recursos de unas manos a otras”. Sin embargo esa no fue la única medida que cuestionó, sino que al explayarse sobre el Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL), dijo que “es un engaño que construye un gran problema a futuro”.

Para concluir y con respecto a la situación de la Argentina, Guzmán explicó que si bien las regulaciones son excesivas y necesitan mejorar, “no significa que haya que desregular todo” y agregó: “Hay cosas que realmente no funcionaban, pero vamos a un esquema que no va a resolver la macro”.

“No creo que no la vean, no creo que no sepan lo que están haciendo”, finalizó el ex funcionario.

Con información de NA