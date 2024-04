Boleta de agua: cuánto va a pagar cada usuario de AySA tras el aumento del 209% aplicado hoy

El Gobierno habilitó a AySA un 209% de aumento en sus tarifas a partir de abril (Freepik)

El Gobierno habilitó este viernes a la empresa Agua y Saneamiento Argentina (AySA) a aplicar un aumento promedio del 209% en sus tarifas de agua potable y cloacas. La suba comenzará a regir a partir de abril en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con las boletas que llegarán a los usuarios en mayo, por lo que la factura promedio sin impuestos pasará de $5.290 a 16.300 pesos.

La Resolución 9/2024 de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación también dio luz verde a la indexación mensual que había pedido la empresas, por lo que las facturas comenzarán a aumentar desde junio por un coeficiente entre la inflación y la variación de los salarios. En agosto, habrá una nueva revisión tarifaria.

Desde AySA aclararon que se mantendrá el beneficio de tarifa social y comunitaria. También continuará vigente el subsidio del 15% para los zonales bajos, segmento que representa al 40% de sus clientes. La compañía explicó que con estas decisiones dejará de necesitar subsidios a partir del tercer trimestre, por lo que alcanzará el equilibrio financiero.

Nuevas boletas de agua y cloacas residenciales

El aumento de AySA implica que unos 534.517 usuarios residenciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires del nivel zonal alto pasarían de pagar en marzo $6.236 en promedio a $19.269 por el servicio de agua y cloaca. Todas las tarifas están calculadas sin impuestos.

Por su parte, los 996.718 usuarios residenciales del nivel zonal medio pasarán de pagar $5.663 en marzo a $17.500 en abril, siempre sin impuestos.

Para los 1.187.139 millones de hogares categorizados como de nivel zonal bajo llegarán subas que llevarán su tarifa desde los $4.551 hasta los $14.062 a partir de abril por agua y cloacas.

En total, son unos 2.718.374 usuarios quienes tienen el servicio de agua y cloacas en el AMBA.

Los aumentos para servicio de agua

Los 593.862 usuarios que solo cuentan con el servicio de agua, ante la falta de cloacas por falta de obras en el zonal bajo o por estar en barrios cerrados en el zonal alto, también tendrán incrementos en sus facturas desde este mes.

En detalle, hay 5.991 hogares de zonal alto que solo tienen servicio de agua y no de cloacas, que pertenecen a barrios cerrados, los cuales pasarán de $9.962 a $30.784 desde abril. Estos montos no contemplan impuestos y/o tasas municipales.

Los 5.827 hogares del zonal medio que cuentan con solo el servicio de agua potable percibirán un salto desde los $3.263 hasta los $10.082 mensuales en sus facturas de AySA.

Hay 582.044 usuarios que solo tienen el servicio de agua en el caso de los zonales bajos, para los que el salto será desde los $1.735 a $5.360 en las próximas facturas

Servicio de agua y cloacas no residenciales

Los residenciales no serán los únicos que pagarán más por los servicios de AySA a partir del mes que viene, ya que industrias, comercios, edificios, hospitales, colegios y municipios también sentirán el impacto.

Los 303.636 usuarios no residenciales con servicio de agua y cloaca pasarán de una boleta de $23.102 a $71.386 sin impuestos.

En ese mismo sentido, los 30.595 que no cuentan con cloacas verán un salto en sus facturas desde los $13.917 en marzo a $43.002 en abril.

Indexación y subsidios

Además de los incrementos propuestos por la empresa para abril, desde junio comenzará a aplicarse una fórmula de actualización que se determinará a partir de la evolución de los salarios, el índice de inflación mayorista del Indec y el IPC minorista del organismo estadístico. El objetivo es que las tarifas no se atrasen en términos reales y terminen implicando una mayor erogación en subsidios.

Desde AySA afirmaron que la reducción de subsidios estimada será de $440.000 millones a precios actuales. Allí se observa una de las explicaciones de por qué la suba de 138% que había solicitado el mes pasado la empresa había sido rechazada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

De todos modos, continuará vigente el programa de Tarifa Social que actualmente perciben 131.538 beneficiarios. Aunque esperan que para 2024 el gasto en esa partida sea de $39.687 millones y alcance a 250.000 hogares.

“Como resultado de las medidas en términos de reducción de los subsidios frente a la situación actual se alcanzaría un ahorro estimado de $440.000 millones a precios de marzo 2024, entre mejora de eficiencia adicional e incremento tarifario, generándose una importante mejora en términos de equidad. No obstante, a pesar de estos esfuerzos y teniendo en cuenta la pauta definida por esa Autoridad de Aplicación para el programa tarifario, se recuerda que para lograr el equilibrio financiero de la concesión continuará siendo necesario que el Tesoro Nacional complete con transferencias el déficit no cubierto, tanto para los meses en que aún no se alcanza el equilibrio en términos de gastos operativos e inversiones en mejora y mantenimiento como para el financiamiento de obras básicas y de expansión y servicio de deuda”, advirtió AySA.