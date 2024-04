Grupo ST se quedó con el negocio de seguros de vida que tenía en la Argentina la multinacional Prudential

Isela Costantini, CEO de Grupo ST; Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y Roberto Domínguez, fundador de Grupo ST (Gentileza ADEBA)

El Grupo ST (GST) y Prudential Financial Inc. anunciaron la firma del acuerdo por la venta de Prudential Seguros S.A. Según el acuerdo, Grupo ST adquirirá el 100% del negocio de seguros de Prudential Financial en la Argentina. Por razones de confidencialidad incluidas en el contrato, los términos financieros no fueron revelados.

En el marco de la reorganización de su posicionamiento a nivel global, la compañía de origen estadounidense eligió a Grupo ST, la empresa que tiene como CEO a Isela Costantini –ex presidente de GM Argentina y de Aerolíneas Argentinas–, para continuar con los productos y servicios ofrecidos a sus clientes en la Argentina. “Prudential seleccionó a Grupo ST para transferir sus operaciones en Argentina valorando su solvencia, experiencia, trayectoria, idoneidad y valores compartidos”, señalaron desde la compañía.

Grupo ST, a su vez, aseguró la continuidad del negocio y el desarrollo del equipo actual, con el claro propósito de continuar un camino para hacer crecer el negocio y mejorar los servicios a sus clientes.

La transacción es consistente con el enfoque estratégico de Prudential Financial a nivel internacional en Japón y los mercados emergentes de mayor crecimiento en todo el mundo. La finalización de la transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales y se espera para el segundo trimestre de 2024. Por su parte, la operación fortalece la posición de las compañías aseguradoras de Grupo ST en el mercado, consolidando el liderazgo en el segmento de seguros de vida y de retiro.

Holding y servicios financieros

Grupo ST S.A. es una sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de la República Argentina, el 19 de noviembre de 2003 e inscripta en la Inspección General de Justicia (IGJ) el 12 de diciembre de 2003. Se trata de un holding especializado en gestión de activos con $1.500 millones en activos bajo administración.

Fue constituida por Roberto Domínguez y Pablo B. Peralta entre sus socios fundadores, como una compañía holding de servicios financieros con el objetivo inicial de participar en el Banco de Servicios y Transacciones (BST), detentando al día de la fecha el 99,57% de la participación accionaria de dicha entidad.

En los primeros años de crecimiento y consolidación del Grupo se incorporaron a la sociedad Abus Las Américas I S.A. y de Dolphin Créditos S.A., conformando la participación accionaria actual.

Prudential Financial Inc. tiene operaciones en Estados Unidos, Asia, Europa y América Latina (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

El capital social original a la fecha de constitución de Grupo ST S.A. era de $4.500.000, y merced al compromiso de los accionistas con Grupo ST S.A., el capital fue incrementado sucesivamente, elevándose en la actualidad a más de $371.000.000.

Grupo ST S.A. conforme lo prevé su Estatuto, es una sociedad holding que no desarrolla actividad propia, siendo su objeto exclusivamente financiero y de inversión.

Actualmente, indicaron desde GST, el objetivo estratégico de la compañía es el fortalecimiento de su presencia en el sector de prestación de servicios financieros corporativos a través de BST en miras a posicionarlo como un referente en el mercado financiero, en un futuro próximo.

Por su parte, Prudential Financial Inc. es el principal gestor activo de inversiones a nivel mundial con aproximadamente 1,4 billones de dólares en activos bajo gestión al 31 de diciembre de 2023. La empresa tiene operaciones en Estados Unidos, Asia, Europa y América Latina. Se estableció en Buenos Aires en 1998, enfocándose en brindar protección familiar al mercado de ingresos medios y altos de Argentina.

Segunda adquisición en cinco meses

El Grupo ST tiene un antecedente inmediato de negociación con otra compañías de seguros. En diciembre pasado adquirió el 75% del capital social de Cardif Seguros S.A. y de Cardif Servicios S.A. (pertenecían a BNP Paribas), según lo informado por la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

“En línea con lo informado en el Hecho Relevante publicado por la Sociedad el 3 de julio de 2023, el día 11 de diciembre de 2023 la Sociedad ha concretado la adquisición del setenta y cinco por ciento (75%) del capital social de Cardif Seguros S.A. y de Cardif Servicios S.A., habiéndose obtenido previamente la autorización de la transacción por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación y cumplido otras condiciones precedentes”, informó Juan Manuel Lladó, Responsable de Relaciones con el Mercado de SGT.