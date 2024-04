Jornada financiera: las acciones argentinas de energía subieron hasta 14% en Wall Street tras el aumento del gas

Las acciones y los bonos argentinos se sostienen en sus precios más altos del año /EFE/EPA/JUSTIN LANE

Las acciones y los bonos soberanos de la Argentina subieron este miércoles en Wall Street, con protagonismo para los papeles ligados al sector de la energía, luego de que el gobierno de Javier Milei oficializó los nuevos cuadros tarifarios de gas para todas las distribuidoras del país.

A través de las resoluciones de la 112 a la 123 publicadas en el Boletín Oficial, el Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas) confirmó la elevación del cargo fijo sobre el cargo variable del servicio. Hasta ahora, las empresas venían cobrando la mitad de su ingreso a través del cargo variable y la otra mitad a través del cargo fijo, pero a partir de ahora todo el Valor Agregado de Distribución (VAD) se aplicará sobre el cargo fijo con el argumento de tener más previsibilidad en sus ingresos a lo largo del año.

En Wall Street destacaron las subas en dólares de acciones del sector, como Transportadora Gas del Sur (+14,4%) y Pampa Energía (+4,8%). También sobresalieron las alzas del sector bancario, entre 4,9 y 8,6 por ciento.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

“Entre las novedades, cabe mencionar que continúan los anuncios en el sector energético. Luego del aumento de los precios PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte), hoy se publicaron los nuevos cuadros tarifarios para las empresas transportadoras y distribuidoras de gas. Al igual que sucedió para el sector eléctrico, las tarifas se actualizarán mensualmente a partir de mayo siguiendo una fórmula automática. En este caso, las actualizaciones contemplan el índice de salarios, los precios mayoristas y el índice del costo de la construcción. Este aumento, esperado por parte de las empresas, permitirá recomponer la rentabilidad de un sector que se ha visto fuertemente perjudicado en los últimos años”, precisaron desde Portfolio Personal Inversiones.

Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil, comentó: “Sabe la Bolsa que desde el Gobierno no hay incertidumbre, hay una férrea voluntad de producir el cambio y en esa pelea no da tregua, está totalmente jugado tal como lo ha prometido en campaña. Es el cambio al que apuesta la Bolsa. Lo que los políticos no hicieron, la Bolsa lo hizo: ni bien ha sido rechazado el DNU en el Senado, fue la Bolsa la que le extendió la mano, a la ‘trampa bajista’ la dio vuelta con la confirmada ‘reversión’. Eso ya sucedió y ¿ahora qué? A resolver la disyuntiva, entre la caída de nuestros ADR en los días ‘sin Bolsa’ y la expectativa que resulta en el exterior, y que la podemos resumir en tres palabras ‘Argentina es furor’. El mundo de las inversiones esta interesado en la Argentina de Milei. Hoy en el mundo se habla más de Milei que de Messi”.

En la Bolsa local las acciones experimentaron ligeras bajas en pesos, ante esperados reacomodamientos de posiciones luego de una prolongada inactividad por feriados locales, al tiempo que la plaza cambiaria permaneció tranquila ante una menor demanda de divisas a modo de cobertura. La actividad financiera de Argentina estuvo inoperante desde el pasado jueves por feriados religiosos y locales, mientras que en Wall Street sí hubo actividad los días jueves jueves 28 de marzo, y 1 y 2 de abril.

“Tenemos un reacomodamiento del mercado a los valores internacionales, en momentos en que las plazas globales se encuentran atentas a datos de la economía estadounidense y declaraciones de autoridades de la Reserva Federal”, dijo un operador a Reuters.

El índice accionario líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cedió un marginal 0,1%, a 1.212.639 puntos, mediante selectivas toma de ganancias cortas, luego de registrar en marzo un fuerte incremento del 19,6% en pesos.

Los bonos Globales -en dólares con ley extranjera- avanzaron un 1,3% en promedio en Wall Street, mientras que el índice de riesgo país medido por JP Morgan recortó 32 unidades para Argentina, en los 1.419 puntos básicos a las 17:40 horas.

En el Mercado Abierto Electrónico (MAE), los bonos soberanos cayeron en promedio un 0,2% en pesos, luego de finalizar marzo con una fuerte mejora del 12,5 por ciento.

“La mejor alternativa de inversión pasa por los bonos soberanos ‘AL’ o ‘GD’ en cualquiera de sus variantes y plazos”, dijo el analista Salvador Di Stefano, y estimó que “las acciones comenzarán un rally alcista, en la medida que Argentina logre financiamiento internacional, y el riesgo país perfore el nivel de los 1.200 puntos”.

El agente de compensación y liquidación Puente estimó que “la atención de esta semana corta se mantendrá en la esfera política, mientras se aguardan definiciones en torno al tratamiento del DNU en la Cámara de Diputados”.

El oficialismo liderado por el presidente Milei busca avalar en el Congreso un megadecreto (DNU) que desregula la economía, el cual fue rechazado por senadores y ahora debe ser debatido en la Cámara baja para definir su validez.

Recientes indicadores económicos locales positivos impulsaron importantes recuperaciones en los activos en el primer trimestre del año, los cuales aún presentan jugosos retornos, señalan analistas.

“Durante estos primeros 100 días de gestión, la nueva administración comienza a exhibir algunos resultados alentadores”, sostuvo Maximiliano Gutiérrez del IERAL de la Fundación Mediterránea. ”Se dio inicio a la corrección de precios relativos; la tasa de inflación comenzó a desacelerar más rápido de lo que esperaba el mercado; se pasó de un contexto de déficits gemelos en el 2023 a una situación de superávit gemelos en el primer bimestre del año, al tiempo que la autoridad monetaria comenzó a acumular reservas”, remarcó.

Milei, que asumió su mandato en diciembre pasado, apunta a abrir la economía y terminar con una elevada inflación que ronda el 250% anual, entre otros puntos. En una reciente entrevista televisiva, Milei dijo que “la meta (de una dolarización de la economía) existe”, pero reconoció que “no creo que lleguemos para las elecciones del año que viene” y señaló que la idea es ir hacia “una competencia de monedas”.

Las reservas subieron más de USD 700 millones

El monto operado en el segmento de contado alcanzó este miércoles los USD 322,1 millones, y aunque no fue una cifra extraordinaria para el mercado mayorista, permitió compras a manos del Banco Central por unos USD 245 millones, el 76% del total ofertado. De esta manera, el monto absorbido en la primera rueda operativa de abril fue el más grande desde el 13 de marzo (USD 297 millones).

Las reservas internacionales finalizaron este miércoles con un importante incremento de USD 731 millones (+2,7%) a 27.877 millones de dólares. Fuentes del BCRA indicaron a Infobae que además de las compras oficiales incidieron la mejora la suba de las cotizaciones de otros activos que componen las reservas, como el oro (+1,5% en Wall Street).

La cotización del dólar libre arrancó abril con una renovada baja, esta vez, de cinco pesos, para ser ofrecido a $1.005 para la venta, en su nivel más bajo desde el 11 de marzo. En 2024 el dólar libre resigna 20 pesos desde los $1.025 del cierre del anterior, un 2%, que impacta en una significativa pérdida real de valor frente a una inflación acumulada por encima del 40% en el primer trimestre del año.

Con un dólar mayorista que ganó tres pesos en el día, a $861, la brecha cambiaria quedó reducida a 16,7 por ciento.

A su vez, los precios del dólar que están implícitos en las cotizaciones de acciones y bonos que son negociados en simultáneo en la Bolsa local y el exterior retomaron las bajas este miércoles, en sintonía con el dólar libre. El dólar MEP a través de bonos quedó debajo de los 1.000 pesos, a $996,05 con el Bonar 2030 (AL30D) en Contado Inmediato en el segmento PPT (Prioridad Precio-Tiempo) de ByMA. El “contado con liquidación” promedió por intermedio de acciones los $1.072,85 (-1,3%), mientras que con bonos quedó a $1.064,11, en niveles no vistos desde mediados de marzo.