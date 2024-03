Avanza la formación del Consejo de Asesores Económicos de Milei: quiénes participan y qué rol tienen

Demián Reidel, ex vicepresidente primero del Banco Central y hoy jefe del Consejo de Asesores Económicos de Javier Milei

El presidente Javier Milei, sin prisa pero sin pausa, regresa sobre una idea que lo acompañó en la campaña presidencial: la formación de un Consejo de Asesores Económicos ad honorem del que surjan iniciativas de largo plazo y, en lo posible, el marco teórico y político de leyes que aspiran a reformas de largo plazo del marco económico argentino.

La última novedad respecto al consejo de notables fue la confirmación, confirmada por el propio Milei, de un nuevo integrante. Se trata de Miguel Boggiano, máster de Economía de la Universidad de Chicago y CEO de Carta Financiera, quién agradeció a través de su cuenta de la red social X (la ex Twitter) la invitación para sumarse al grupo y que recibió a modo de confirmación —muy en el estilo presidencial— una republicación aprobatoria por parte de Milei.

“Estoy muy contento, muy honrado con esta propuesta”, dijo Boggiano en conversación con Infobae.

Ayer se reunieron Demián Reidel y el presidente Javier Milei en la residencia de Olivos

“Vamos a tener un espacio para discutir políticas de crecimiento a largo plazo. Milei piensa en esto porque él, ante todo, es un especialista en crecimiento”, señaló.

“La expectativa es que muchas de estas cosas, o muchas de las ideas que podamos discutir, eventualmente puedan transformarse en leyes. Pero, por supuesto, para eso, Argentina creo que tendría que tener otra conformación en el Congreso, porque para crecer en serio se necesitan reformas radicales. Y yo imagino el Consejo pensando en reformas radicales y verdaderamente audaces, revolucionarias incluso, me animo a decir. Y eso es un verdadero sacudón para el status quo”, agregó el economista de larga trayectoria en el sector financiero.

Boggiano espera trabajar en iniciativas para el sistema previsional y el marco normativo que encuadra a los servicios del conocimiento —diseño, programación y todo tipo de actividades relacionadas con la economía del conocimiento— bajo la lógica de que operan, en la actualidad, sometidos a toda clase de trabas.

El jueves, Milei recibió en la residencia de Olivos a Demián Reidel, al quien el Presidente ungió como jefe del Consejo de Asesores. Licenciado en Física del Instituto Balseiro, Máster en Matemática de la Universidad de chicago y Doctor en Economía de Harvard, el número uno del grupo saltó a la vida pública local como parte del equipo que condujo el Banco Central durante la gestión de Federico Sturzenegger, en la primera parte del Gobierno de Mauricio Macri.

Si bien su nombre sonó para la presidencia del Banco Central, el desembarco de Luis Caputo en Economía hizo que —bajo la lógica de que en este proceso de saneamiento de la autoridad monetaria no se buscará, en ninguna medida, que sea independiente— el socio del Ministro, Santiago Bausili, fuera el número uno en la calle Reconquista. Pero Reidel nunca se alejó ni disminuyeron sus deseos de ser parte de la administración Milei.

No es el primer Consejo de Asesores Económicos de Milei. Durante la campaña que lo llevó a la presidencia supo formar otro. Estuvo encabezado por el economista Carlos Rodríguez, que terminó alejándose algo incómodo. El economista con pasado de gestión durante el gobierno de Carlos Menem dijo basta por la exposición mediática que supuso su rol, las pocas instancias de consulta concreta en las que realmente participó, los retos que recibió por algunas de sus declaraciones públicas y, en sus propias palabras, el cansancio al tener que explicar en medios las “rarezas” de los libertarios (privatización del mar, preservativos pinchados, venta de órganos y otras discusiones algo bizantinas que se cultivaron en el fragor de la contienda electoral).

El economista Miguel Boggiano se sumó al Consejo de Asesores

Roque Fernández y Darío Epstein, también experimentados ex funcionarios de los 90, formaban parte de aquel primer consejo. Y no se alejaron ni se incomodaron, pero es evidente que Milei decidió ir por otro lado. Ambos, a diferencia de Rodríguez, tendrían contacto fluido al día de hoy con funcionarios del Gabinete Económico y hasta con el propio Milei. No hay ninguna ruptura con ellos, que en privado se muestran satisfechos del trabajo hecho y cuyo objetivo era que La Libertad Avanza ganara las elecciones, pero nadie los menciona en la nueva lista.

Y a propósito de la lista, según fuentes allegadas al tema, por ahora es bastante informal y no todos los nombres están definidos. Lo cual, en principio, no es un problema ya que de por sí el rol del Consejo no necesita de formalidad o presupuesto algunos. De hecho, algunos economistas se han visto nombrados en publicaciones periodísticas o en redes sociales sin que nadie los haya invitado a formar parte. Aunque lo que tienen en común, todos ellos, es el contacto constante con Milei o, en algunos casos, con Caputo.

Junto con Reidel y Boggiano, Milei ha sabido hacer oficial el rol de Ramiro Marra, el ex candidato a Jefe de Gobierno Porteño que se integró a las filas del Consejo inmediatamente después de ser desplazado como jefe de bancada en la Legislatura Porteña. Además de esos tres, los más formales hasta ahora, Julio Goldstein, Eduardo Bastitta y Ariel Coremberg son nombres habituales que se mencionan, aunque las listas varían según a quién se consulte. Ramiro Castiñeira y Fausto Spotorno, también, suelen ser incluídos.

El grupo no tuvo, hasta el momento, ni una sola reunión conjunta. No hay un grupo de mensajería ni una plataforma digital de trabajo que los aúne. Falta sumar nombres, explican cerca del Gobierno. Falta sumar, incluso, a algunos de los nombres ya mencionados.