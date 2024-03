Las 20 frases más motivadoras de Elon Musk sobre el éxito en los negocios y el trabajo

“Cuando entras a competir en un mercado que ya está siendo explotado, debes asegurarte que tu producto no solo sea un poco mejor que el de la competencia, sino mucho mejor”.

“La marca es solo una percepción y la percepción coincidirá con la realidad al cabo del tiempo. A veces será antes, otras después, pero la marca no es más que una impresión colectiva que tenemos sobre un producto”.

“Es un error contratar muchas personas para realizar un trabajo complicado. Los números no compensarán nunca el talento: dos personas que no saben hacer algo no son mejores que una, ralentizarán el proceso y la tarea será aún más difícil”.