Luis Caputo agradeció el apoyo a la gestión: “A pesar de lo que cuesta llegar a fin de mes, saben que estamos en el camino correcto”

Caputo ya había calificado a la población como "heroica". Reuters

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, utilizó las redes sociales para expresar su agradecimiento a la población por el apoyo recibido. “Gracias a la gente por apoyar. A pesar de lo que cuesta llegar a fin de mes, saben que estamos en el camino correcto y que vamos a salir adelante”, comentó en su cuenta de X.

En el mismo tweet, agregó: “Ojalá la dirigencia acompañe también para que la recuperación venga lo antes posible”. A los pocos minutos la publicación tenía más de 400 comentarios, 900 retweets y 5 mil “me gusta”.

(Fuente)

No es la primera vez que Caputo se refiere al sector de la población que tiene problemas para llegar a fin de mes. Fretne a un auditorio de empresarios en AmCham Summit, tras una reunión con la industria de consumo masivo y supermercados, explicó que los empresarios habían reconocido un escenario de sobre precios y se refirió al impacto de esa práctica sobre la población.

““Es importante también para la gente. Imagínense que alguien que llega rascando a fin de mes, le sacamos Precios Justos, ley de abastecimiento, de góndolas y las cosas salen 50% más que en Estados Unidos, se van a preguntar: ¿Este es el modelo? No estamos pidiendo una baja, pero que reflejen más o menos las condiciones que estamos viviendo. Hay que dar un empujoncito para que puedan negociar con los productores, forzar la competencia. Este momento lo amerita. La gente está haciendo un esfuerzo y si los precios no reflejan un nivel razonable, no está bueno. No es en todos los productos sino canasta básica”, dijo Caputo.

En otra oportunidad, en una entrevista con La Nación+, calificó al accionar de la gente como “heroico”.

“Nosotros pronosticábamos que el país iba a empezar a crecer en el 2025. Hoy lo vemos con más optimismo. Ya creemos que el último trimestre del 2024 vamos a empezar a ver crecimiento”, introdujo.

“Es heroico lo que está haciendo la gente. Lo siento y lo vivo en carne propia. No tengo ninguna ambición política, solo vocación de servicio. Lo que más me interesa es la gente. Solo me quedan palabras de agradecimiento. La mejor forma de explicarle es que el esfuerzo va a valer la pena, va a ser lo más corto posible y van a estar mejor. La Argentina va a cambiar como país”, concluyó Luis Caputo.

El foco en el consumo

La semana pasada, el ministro de Economía obtuvo su primera pequeña victoria en su esfuerzo para lograr que los supermercados y comercios de grandes superficies modifiquen la forma en que aplican descuentos y promociones de manera tal de hacer más transparentes recortes en precios causados por la retracción en el consumo.

El ministro celebró la aparición de promociones con descuentos para los consumidores. EFE

A través de su cuenta de X —la ex Twitter—, el funcionario celebró que la cadena Jumbo modificó sus publicaciones de ofertas. De un formato de “3x2″ o “4x2″, la cadena pasó a ofrecer descuentos lineales en los que afirma haber recortado entre 50% y 35% los precios en algunos productos puntuales.

“Jumbo cambiando la modalidad de sus promociones”, dijo y acompañó su comentario con imágenes de impresos de la cadena de supermercados antes y después del cambio.

Las promociones de los supermercados fueron ganando importancia en las preocupaciones del titular de Hacienda en las últimas semanas.

El presidente Javier Milei se había expresado en la misma línea días antes. En una entrevista televisiva aseguró que las promociones en los comercios indican que los precios están bajando pero que eso no se refleja en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) y que la inflación estaría en un dígito. La afirmación se basa en el supuesto de que el Indec no puede relevar iniciativas como el “2x1″ o “la segunda unidad a mitad de precio” con el que supermercados y bocas de cercanía intentan impulsar las ventas.

“Cuando uno toma el dato y lo limpia de arrastre estadístico, lo limpia de suba de tarifas y lo limpia de lo que es toda corrección de precios relativos que estaban atrasados y pisados por el gobierno anterior, el número cae en un dígito”, dijo Milei.