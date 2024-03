Los inversores, con euforia por las alzas en acciones y bonos, esperan la llegada de los dólares de la cosecha

Imagen de archivo de una persona con dólares. EFE/SEBASTIÃO MOREIRA

Hubo euforia. Subieron bonos y acciones y bajó el dólar MEP. En otras palabras, los inversores tuvieron fuertes ganancias en pesos y mucho más medidas en dólares.

En el mercado cambiario, el movimiento fue contradictorio. Mientras el dólar MEP abrió al alza y terminó muy ofrecido cerrando con una baja de $3,74 (-0,6%) a $1.023,89, el contado con liquidación (CCL) aumentó $13,02 (+1,2%) a $1.080,99 porque hubo retracción de los exportadores.

Para la consultora F2 de Andrés Reschini el movimiento tuvo que ver con el volumen de operaciones negociado en el Mercado Libre de Cambios (MLC) que “se contrajo desde los USD 457 millones del viernes a USD 336 millones y al tercer avance consecutivo en compras de privados, que se llevaron USD 269 millones y dejaron que el Central comprara apenas USD 67 millones, el menor saldo en lo que va del mes. No sorprende el crecimiento en la demanda de privados, pero habrá que estar atento a la caída en el volumen de liquidaciones. Si es algo transitorio como una demora en la llegada de cosecha gruesa por las lluvias se recuperará, pero si es por retención de producto a la espera de mejor tipo de cambio el panorama será distinto”.

Cabe recordar que el CCL viene avisando. El viernes subió con un alto volumen de liquidaciones en MLC y ayer con menos operaciones cerró en $1.080 con una notoria aceleración sobre el final de la rueda que hace pensar que queda fortaleza en la demanda.

Los bonos se mostraron positivos tanto los soberanos como los locales, en particular los que indexan por CER.

La deuda soberana alcanzó sus máximos y los inversores se preguntan cuando uno de los bonos más negociados, el AL30 con legislación local, quebrará la paridad de 50%. Ayer subió 2,6% a USD 49,60. El GD46 tuvo una suba sorprendente de 3,3%. El riesgo país, en estas circunstancias, cayó 22 unidades (-1,4%) a 1.581 puntos básicos.

Juan Martín Yanzón, jefe de mesa de ConoSur, resumió la rueda: “En el MEP sobran vendedores y los bonos, en cambio, tienen compradores hasta en el exterior”.

Los bonos que ajustan por el CER tuvieron alzas por cuarta rueda consecutiva. Los que vencen de 2025 en adelante fueron los más destacados con aumentos de hasta 4,64% como fue el caso del TX25. Este segmento es el que más inversores atrae a los Fondos de Inversión.

Nicolás Cappella, de Invertir en Bolsa, destacó que “hubo mucha demanda y grandes subas en los instrumentos CER ofrecidos en el canje. También observamos demanda de Obligaciones Negociables UVA”.

Los títulos atados al dólar (dollar linked) tuvieron leves alzas. El más representativo, el TV24 aumentó apenas 0,22%. Los bonos duales tuvieron alzas imperceptibles.

En el mercado de futuros, los plazos más largos fueron los más castigados y se negoció un escaso volumen. Yanzón advirtió que tras estos movimientos “quedan pocos lugares para colocar tasa vía sintéticos, no quedan contratos con tasas mayores a 80%”. Esta operación se hace combinando la compra de bonos linked dollar con venta de fines de mes en el mercado de futuros.

Los Bopreales continúan atrayendo a inversores. Nicolás Rivas, trader de Buenos Aires Valores (BAVSA) señaló que estos bonos que se emitieron para cancelar deuda con los importadores “aflojaron algo, pero siguen demandados. Están depurando los C y D tras la fuerte suba que tuvieron, mientras que la Serie 2 no para de subir y terminó en USD 89,50 y ya tiene una tasa de retorno de 13,7%, lo que hace que no siga siendo tan atractivo frente al Serie 3, que quedó rezagado y tiene tasa de retorno de 23%”.

Lo mejor de la rueda de ayer estuvo en la Bolsa. Se operaron $24.218 millones, un volumen que contrasta con el entusiasmo de los compradores. De la mano de las empresas de electricidad que verán destrabados los pagos pendientes del Gobierno y la suspensión de la venta de Edesur que ha reconsiderado la posibilidad de permanecer en el país, el S&P Merval aumentó 3,27%. Lo mejor pasó por Central Puerto que subió 13,90%, seguido de Edenor con 12,10% y Pampa Energía con 8,07%.

Los ADRs -certificados de tenencias de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- tuvieron una jornada firme donde lo mejor pasó por Central Puerto (+12,7%) y Edenor (+11,2%).

La rueda de hoy será una bisagra entre prolongar el rally de alzas o tomar ganancias. Para mañana, se espera la licitación de la Serie 3 del Bopreal que ya lleva colocados USD 892 millones y tiene un resto de USD 2.108 millones para ofrecer a los inversores. La tasa de retorno de esta serie es la más elevada y puede ser clave para el éxito de la licitación.