Milei dijo cuándo espera eliminar el cepo cambiario y qué se necesita para hacerlo

El presidente dijo que se podria abrir el mercado cambiario hoy, pero que todavia hay riesgos y prefiere esperar

El presidente Javier Milei sostuvo hoy que levantará el cepo cuando no haya riesgo de hiperinflación y consideró que hacerlo en las condiciones actuales conlleva un riesgo de que se produzca la disparada de los precios.

“Abrir hoy es un riesgo porque la posibilidad de una híper en ese caso es 50 y 50″, dijo Milei en declaraciones durante una entrevista televisiva.

El Presidente estimó que necesita de USD 15.000 millones para levantar las restricciones cambiarias para de esta forma tener herramientas para controlar el precio del dólar y evitar una aceleración imparable de los precios.

“Como la economía está muy desmonetizada hay condiciones para abrir el cepo, pero también hay riesgo de que los pasivos se me corran al dólar y se dispare la híper. Prefiero ir sobre seguro y apuntarla mitad del año”, explicó.

Milei confía en que en abril, mayo y junio el Banco Central podrá acumular una buena cantidad de dólares a partir de la liquidación de la cosecha gruesa lo cual creará las condiciones para avanzar en el levantamiento del cepo.

“Entonces, es cierto que si vos lo mirás frío, podríamos abrir ahora. Pero también es cierto que la base monetaria amplia son 10 puntos, o 11 puntos del PBI. Entonces, no sobra mucho, y todavía sobraría un punto del PBI. ¿Pero quién me asegura que no voy a tener un cambio de portafolio hacia dólares instantáneo? Y, bueno, entonces, ¿sabes qué? Sigamos con este mecanismo de saneamiento del Banco Central. Es más despacio, tarda un poco más en salir la economía, pero vamos pisando sobre seguro. No sé que, inmediatamente abierto el cepo, tenés una recuperación fuerte”, explicó.

“Hasta que no haya alguien que me ponga los 15.000 millones de dólares, sino los voy comprando de a poco y ahí venime a buscar. Ahora, si alguien los pone, salimos tres meses antes”, dijo.

Inflación

“Sabemos que marzo va a ser un mes muy complicado, muy denso, pero no descarto que en abril pueda haber un derrumbe con la inflación como el derrumbe que en febrero tuvo el dólar”, auguró.

Además, confirmó que el ajuste fiscal total que el Gobierno aplicó desde el inicio de su gestión “es equivalente a los 10 puntos del PBI”, es decir un ajuste récord en todo el mundo. “Era la única forma que tenía de evitar a una hiperinflación”, lanzó y ratificó que su política de “motosierra” era que el ajuste recaiga en la población, no en la casta de la que tanto habló:

“Echamos 50 mil empleados públicos, eso es motosierra. Dimos de baja 10 mil contratos, eso es motosierra. Dimos de baja autos y teléfonos, eso es motosierra. Dimos de baja la obra pública y las transferencias discrecionales (a las provincias), todo eso es motosierra. También hay licuadora, las jubilaciones”, enumeró.

El presidente también afirmó que “los precios están bajando, pero no son expresados en el índice” y advirtió: “En lugar de bajar los precios, las empresas empiezan con la fijación no lineal de precios, que son los 2x1″.

“La inflación se está derrumbando”, aseguró, porque su administración está “dando una fuerte batalla” que “tarde o temprano (el fin del aumento de precios) va a ocurrir”.