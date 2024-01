Carlos Rodríguez criticó a Milei: “Dijo que tenía equipos, ideas y financiamiento, pero lo único que hizo fue subir impuestos”

Carlos Rodríguez, fundador y rector del CEMA.

El economista liberal Carlos Rodríguez, profesor de la Universidad del CEMA y uno de los referentes de la corriente liberal de pensamiento económico, cuestionó las últimas medidas del gobierno de Javier Milei y consideró que está llevando a la economía “a una profunda recesión”.

“Dijo que tenía equipos, ideas y financiamiento, pero lo único que hizo hasta ahora fue subir impuestos”, indicó a Infobae.

Rodríguez, que había sido designado por el actual presidente de la Nación como jefe de un equipo de asesores económicos durante los meses de campaña, pero que después fue desplazado de la mesa más cercana de Milei, plantea habitualmente en su cuenta de X, donde es un usuario muy activo, su visión crítica general a la dirección que tomó el plan económico del gobierno libertario.

En las últimas horas cuestionó cuatro ejes en los que no coincide con el plan de acción oficial, referidos al impuesto a las Ganancias, Bienes Personales, el blanqueo y el cepo a las importaciones.

Carlos Rodríguez, Karina y Javier Milei

En diálogo con Infobae, Rodríguez dijo que la intención de reinstaurar el impuesto a las Ganancias es muy negativa. “Una vez en la historia que se logró que los gobernadores peronistas sacaran Ganancias porque les convenía a ellos y a Sergio Massa. Fue una bendición y volver a implementarlo en forma temporal es volver a ponerlo para siempre. Habría que volver a probar otra alternativa: subir el IVA, el impuesto al cheque, lo que sea, pero esto no”.

“La mayoría de los países tienen un impuesto a la renta, pero no IVA al 21%, Ingreso Brutos, cargas patronales y Bienes personales. Cada uno tiene uno de estos, pero no todos juntos”, afirmó.

-Pero Milei le prometió al FMI un ajuste de cinco puntos del PBI para este año

-Ese es un problema de Milei. El eligió ser presidente y tuvo muchos meses para prepararse, dijo que tenía equipos, ideas y financiamiento. Pero lo único que mostró hasta ahora son subas de impuestos. En todo caso, que suba cualquier otro impuesto o mejor baje un gasto.

En cuanto a la intención oficial de reformas Bienes Personales, Rodríguez apuntó que “es fundamental eliminarlo; él dice que lo cambiará por un ratito, pero es por 4 años, o sea que no lo elimina, sino que le baja la alícuota a los más ricos pero deja la alícuota mínima igual”.

“Ese impuesto no está en otros países y si lo mantiene nadie va a blanquear, porque desincentiva el blanqueo en dólares de la gente a la que le creció el patrimonio por la fuerte devaluación que llevó adelante en diciembre”, disparó.

“Un blanqueo en medio de una recesión no tiene sentido. Nadie va a poner un dólar después de la experiencia con Macri y en una situación política mucho más frágil. Está quemando una buena idea porque cuando lo haga no funcionará”, indicó el fundador del CEMA.

También criticó la suba de las retenciones. “Las generalizó, lo cual es horrible. El presidente no puede prometer subas y bajas de impuestos por un ratito”.

En cuanto al desarme muy gradual del cepo a las importaciones, señaló que “el Banco Central acumula reservas a costa del cepo, de no dejar importar y no del aumento de la demanda de dinero. Y en Argentina importar es clave para que ingresen bienes intermedios y de capital. Pero así la economía cae a pique, cae la recaudación y eso va en contra del objetivo de lograr el superávit fiscal. Esto no cierra: No la ve”.

Sus mensajes en X

En X, Rodríguez mencionó la reversión del impuesto a las Ganancias, que ingresará este martes al Congreso. “Pone un nuevo impuesto al ingreso con base de 1000 dólares. No estoy de acuerdo. Ese impuesto viene para quedarse. Milei desaprovecha la puerta que abrió Massa al eliminar cuarta categoría en Ganancias”, dijo el liberal.

Según se prevé, la nueva ley de Impuesto a los Ingresos Personales establecerá un mínimo no imponible de 1.350.000 pesos y por el cual alrededor de 800 mil personas volverán a pagar el impuesto. Con la última suba del salario mínimo, en la actualidad sólo pagan Ganancias aquellos que perciben salarios brutos de más de $1.980.000.

Pese a que el año pasado, Javier Milei —en calidad de diputado— votó a favor de derogar la cuarta categoría de Ganancias, ahora como presidente seguirá el plan de su ministro de Economía, Luis Caputo, de restituir el tributo, como una de las medidas a aplicar en la búsqueda del equilibrio fiscal. Esto le permitirá al Gobierno aumentar la recaudación, ya que la reforma aplicada implicaba una pérdida de $1 billón para las arcas del Estado Nacional y otro tanto para las provincias, puesto que es un impuesto coparticipable.

Rodríguez supo ser nombrado por el actual presidente de la Nación como jefe de un equipo de asesores económicos durante los meses de campaña, pero después fue desplazado de la mesa más cercana de Milei

De acuerdo a estimaciones de fuentes de la anterior gestión en el Ministerio de Economía, unos 800 mil empleados y jubilados volverán a pagar a Ganancias: calculan una retención de $315.000 mensuales a los sueldos afectados. Mientras que la recaudación adicional será de 0,5 puntos del PBI.

En un segundo lugar, Rodríguez criticó el sostenimiento del impuesto a los Bienes Personales, el principal tributo que grava los patrimonios. “Renueva Bienes Personales por los 4 años de su mandato. Mantiene la tasa mínima de 0,75 por ciento. No estoy de acuerdo. Prometió eliminarlo”, planteó Rodríguez.

La reforma del impuesto que grava los patrimonios tuvo modificaciones como consecuencia del toma y daca con la oposición, principalmente en el ritmo en que se reducirán las alícuotas. Para patrimonios hasta fin de 2023 las tasas serán, tal cual lo previsto, entre 0,5% y 1,50 por ciento. Entre 2024 y 2026 quedarían vigente solo dos alícuotas, entre 1,25% y 1,50% y desde 2027, una única tasa de 0,25 por ciento.

En la versión original de la ley ómnibus en 2024 todavía permanecían tasas de entre 0,50% y 1,30%; en 2025 de entre 0,50% y 1,10% y en 2026 de entre 0,50% y 1 por ciento.

El mensaje crítico de Rodríguez en X

Respecto a la política cambiaria, Rodríguez criticó a de Milei porque “mantiene el cepo y control de importaciones. Es la medida más ineficiente de todas. Está llevando al pais a una profunda recesión y consecuente caída de recaudación”.

Hace algunos días ya había referido la cuestión del cepo como factor clave para la actividad económica. “La caída en un mes de 31,7% en la producción de las pymes (CAME) en diciembre es un costo más a considerar a la hora de evaluar la conveniencia de mantener el cepo cambiario con la consecuente paralización de importaciones y la represión de otras operaciones financieras”, había mencionado, también desde X.

“Sacar al BCRA del control de todas las operaciones cambiarias y de comercio exterior sería algo más compatible con la eficiencia de mercado en una situación en la que no se aprecia la existencia de fallas de mercado que ameriten la intervencion estatal”, apuntó Rodríguez.

“Milei desaprovecha la puerta que abrió Massa al eliminar cuarta categoría en Ganancias” (Rodríguez)

El último de los cuatro puntos es el blanqueo de activos, que forma parte de la Ley ómnibus que se discute en el Congreso. “Propone un Blanqueo ya mismo, en medio de una situación macroeconómica y social sostenidas con piolines. La ausencia de credibilidad es notoria. Está quemando una buena idea”, dijo.

Rodríguez fue partidario en los últimos meses de poner en marcha un blanqueo pero con otra modalidad, que denominó un blanqueo “popular de mercado”. “Se optó por un Blanqueo con objetivo fiscalista, manteniendo Bienes Personales y cuanto antes. Yo hubiera optado por el Perdón Popular de Mercado, sin objetivo fiscalista, eliminando Bienes Personales y haciéndolo una vez que se consolide la recuperación de la confianza en los mercados (quizá después de las elecciones de 2025). Creo que se está arruinando una buena idea, pero bueno, el que decide tendrá otras prioridades”, cuestionó Rodríguez en ese momento.

Rodríguez cerró su posteo con un ácido “no la ve”, en referencia al leit motiv libertario en redes sociales, una constante utilizada, incluso por el propio presidente, para criticar visiones de política o economía distintas a la suya.

Con la colaboración de Mariano Boettner