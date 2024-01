“El peronismo de Milei”: durísima crítica de un dolarizador a la “concentración caudillista del poder” del presidente argentino

Fotografía de archivo del presidente de Argentina, Javier Milei. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

“El peronismo de Milei” (Milei’s peronism) se titula un paper publicado por el Instituto de Economía Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, difundido por Steve Hanke, suerte de halcón dolarizador que hasta poco antes de la victoria electoral de Javier Milei apoyaba fervorosamente al hoy mandatario argentino.

El autor del paper es Manuel Hinds, economista y ministro de Finanzas de El Salvador entre 1995 y 1999, período en que llevó a cabo una serie de reformas que culminaron, en el año 2000, en la dolarización de la economía salvadoreña.

Hinds fue además durante 10 años funcionario del Banco Mundial, para el que trabajó en Europa, Medio Oriente y el Norte de África, es autor de varios papers de la entidad multilateral y de 4 libros de indudable aire liberal, uno de los cuales ganó el “Premio Hayek”, por Ludwig von Hayek, unos de los próceres de la Escuela Austríaca que suele citar Milei.

Durante la campaña electoral, dice Hinds, Milei criticó acertadamente las pésimas políticas económicas y las características clientelares del peronismo, pero no su peor característica: la concentración caudillista del poder. Viendo lo que ahora está haciendo -reflexiona- aquella omisión cobra sentido, pues como presidente Milei copió la peor característica del peronismo: “la concentración caudillista del poder”, algo que -dice- compartieron Perón, Evita y los Kirchner.

Milei, dice, envió al Congreso un DNU que de hecho transfiere a sus manos el poder legislativo por dos años, extensible por otros dos. Es decir, por todo su mandato. Además, dice, empezó a ejercer prerrogativas legislativas con una “ley ómnibus” que, entre otras cosas, “repele en todo o en parte 30 leyes mediante 300 cambios”.

El camino del DNU

Hinds cita al constitucionalista argentino Daniel Sabsay y afirma sin dudar que el DNU 70 es inconstitucional e incluso entra en consideraciones acerca de qué ocurriría si las iniciativas de Milei son repelidas, porque en tal caso -sugiere- el Congreso debería reintroducir las leyes modificadas o repelidas. Pero lo central, dice, es que gobernando así el presidente argentino está abriendo las puertas para que otro eventual mandatario (de hecho, cita la posibilidad de que “un marxista nacionalice toda la capacidad productiva del país en cuestión de semanas”) haga lo exactamente lo contrario. Además, acusa de cortedad de miras a quienes creen que el país puede progresar de ese modo porque en realidad -dice- así está destruyendo el sistema de pesos y contrapesos esencial de una democracia liberal e iniciando un camino que podría “llevar a la Argentina a una autocracia cada vez más grande”.

“Milei, que dice que ama la libertad, está pavimentando el camino para que el país camine hacia la servidumbre; en nombre de la libertad, está concentrando el poder en sus manos y luego lo usará para restringir la libertad de los argentinos”. A quienes creen que no será así, les recuerda un paisaje del dramaturgo ruso Anton Chejov, quien señaló que si uno comienza una historia señalando que hay un rifle en la pared, es porque el rifle será usado antes de que termine la historia. De modo similar, prosigue, un político que cuelga un rifle en la pared al iniciar su mandato, es porque tiene intención de usarlo. “De hecho -subraya- ya empezó a hacerlo y no hay duda que continuará haciéndolo”.

Hinds considera una ironía que Milei diga estar destruyendo al peronismo cuando en verdad retiene su componente más destructivo. “Si Milei remueve todas las leyes que el peronismo ha establecido pero mantiene la concentración de poder, la causa del mal sigue, y volverá el peronismo o nacerá algo peor”, sentencia. El economista, exministro de Finanzas de El Salvador, funcionario del Banco Mundial y profesor universitario plantea 5 preguntas, y de cada una de ellas hace su análisis.

1-¿Son aconsejables las reformas propuestas?

Para Hinds, esa pregunta es la que más ha ocupado en Argentina y en América Latina a la derechga, que tiende a apoyar las reformas propuestas por Milei porque “creen que corresponde a su ideología”, mientras la izquierda piensa exactamente lo contrario. Pero no se plantean, observa, si lo que está haciendo Milei es democrático. La pertinencia de las reformas, responde, es en la actual situación lo que menos importa: “lo importante es mantener la estructura institucional de una democracia liberal, no darle todo el poder a una persona para que haga lo que quiera”.

2-¿Es constitucional el DNU

Al respecto cita el artículo 3 de la Constitución y dice que el DNU 70 de Milei no cumple los requisitos de constitucionalidad allí fijados, algo que -remarca- ya fue dicho en “perfecto español” por Sabsay, ya que no hay “circunstancias excepcionales” que imposibiliten seguir los procedimientos normales. Las causas para emitir un DNU dice, no incluyen cambiar radicalmente el sistema económico y político del país decreto “que es precisamente lo que Milei está tratando de hacer”.

Hinds incluso refiere que la institución romana de la “dictadura” daba al dictador designado poderes más restringidos y objetivos precisos, no la cantidad de atribuciones que pretende arrogarse Milei.

3-¿Es una movida inteligente?

Según el paper, es pertinente preguntar si haciéndolas de este modo las reformas serán sostenibles y la respuesta es claramente negativa porque -señala- un cambio de preferencia de los votantes habilitaría a deshacer todas las reformas e imponer “doctrinas exóticas, como el comunismo”.

Además, dice, el principal problema vendrá de las propias filas mileístas. Algunos -especula- pueden estar deslumbrados con la idea de hacer de la Argentina un paraíso libertario, pero la mayoría de los inversores son más fríos y cautelosos y no considerarán seguro invertir basados en las ambiguas promesas de una sola persona. “Ambiguas”, dice, volviendo a Chejov, porque Milei ya colgó un rifle en la pared. Después de reflexionar un momento, prosigue el análisis, los inversores se darán cuenta que precisamente la concentración de poder es la maldición de la Argentina y que la fragilidad de sus instituciones fue lo que la llevó de ser uno de los países más ricos a uno “lleno de pobreza”.

Milei, dice Hinds, está aplicando lo peor del peronismo: la concentración caudillista del poder en sus manos, como lo hicieron Perón y los Kirchner REUTERS/Matias Baglietto

4-¿Tienen la derecha o la izquierda todas las respuestas?

Ambos extremos -dice Hinds- comparten la pretensión de tenerlas en temas como el desarrollo, pero ambos están equivocados. “No hay sociedad desarrollada y sostenible que se forme con solo los aportes de una de las partes” ya que -sostiene- la realidad es tan compleja que no solo las opiniones sino también las realidades lucen diferente según el punto de vista. Todas las sociedades desarrolladas, prosigue, se basan en la democracia liberal, que surge de una inclusión de realidades y opiniones. Es “esencial”, dice, usar los recursos intelectuales y materiales tanto de la derecha como de la izquierda no solo para ganar votos “sino para diseñar mejores políticas”. Los países que diseñaron políticas basadas en un solo costado ideológico -afirma- “llevaron a sus sociedades a tragedias horribles”, desde la Alemania nazi a la Unión Soviética.

5-¿Es hipócrita la derecha latinoamericana?

Según Hinds, la sociedad argentina está en una suerte de “hora de la verdad”, en la que debe elegir entre abandonar los atajos, “que es el modo del peronismo”, u optar por instituciones de la democracia liberal, que parecen más lentas pero son más efectivas para lograr el desarrollo, la libertad y los derechos de los individuos”

Finalmente, el economista y exministro salvadoreño aconseja a quienes hoy creen tener la oportunidad de resolver “en 15 días” los problemas que la Argentina acumuló durante un siglo que es mejor tomar el camino de Chile y ser “consistente con la ideología del verdadero liberalismo, que tiene que ver con ejercer el poder respetando los derechos individuales, que incluyen la libertad de pensamiento y el respeto por la diversidad”.

En América Latina, dice Hinds, ha sido común el abandono de las instituciones en favor de líderes carismáticos que le ofrecen atajos de derecha o de izquierda. Pero el mundo, dice, continuará siendo diverso y hay una sola manera de afrontar la diversidad: con respecto por las opiniones e intereses diferentes o con tiranías que no toleran la diversidad y tratan de eliminarla con violencia”. Para conseguir estabilidad y progreso, concluye, es necesaria la unión de quienes creen en la primera opción y que “el orden democrático es el único que puede parar el avance de las tiranías”.