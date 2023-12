Los consejos de Warren Buffet para 2024 y qué tipo de empresas le atraen más para invertir

Warren Buffet. REUTERS/Rick Wilking/File Photo

El último año dejó rendimientos favorables para las carteras de inversiones y los consejos de Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos del mundo, apodado el “Oráculo de Omaha”, pueden servir de guía para incursionar en el mundo financiero durante este 2024.

Las premisas fundamentales que llevaron a Buffet a aumentar su patrimonio se centran en la inversión a largo plazo, la búsqueda de valor intrínseco y la comprensión de negocios.

En primer lugar, el gurú financiero aconseja mantener acciones por al menos 10 años y resistir las fluctuaciones del mercado.

También, considera que se debe invertir en empresas sólidas para evitar pérdidas de dinero significativas. Buffet aconseja asegurarse de que el precio de compra de las acciones se ubique por debajo de su valor intrínseco. Es decir, el inversor prefiere activos sub-valuados por el mercado. Para ello, utiliza el análisis de flujo de efectivo descontado para determinar el valor real.

“Sé codicioso cuando otros tienen miedo y temeroso cuando otros son codiciosos”, es uno de los consejos de Buffett

Un ejemplo de esto para Buffet fue Apple, cuyos productos atraen a los clientes y ofrecen servicios que los fidelizan como Apple TV y Apple Music. El patrimonio del inversor ronda los USD 120.000 millones, siendo la novena persona más rica del mundo, y su fortuna se vio favorecida en 2023 por el crecimiento de dicha empresa.

En este sentido, de acuerdo a un informe de GMA Capital, en 2023 el Nasdaq traccionó el rendimiento del equity estadounidense, a través de actores principales como Apple (+48% YTD), Amazon (+78%), Nvidia (+253%) y Meta (+188%).

Asimismo, el exitoso inversor asegura que es esencial no aferrarse a inversiones perdedoras y controlar el riesgo. Otra clave es invertir solo en negocios que comprendas completamente y evitar decisiones impulsivas.

Las acciones de Apple crecieron 48% en 2023. REUTERS/Eduardo Munoz

Una de las frases más famosas de Buffet también revela parte de su estrategia de inversión en general y la que utilizó durante la crisis financiera de 2008 en particular: “Sé codicioso cuando otros tienen miedo y temeroso cuando otros son codiciosos”.

Las perspectivas económicas para 2024

Por cierto, 2024 será un año de prueba para Buffet y para Berkshire Hathaway, su firma de inversiones, debido a la muerte a fines de noviembre pasado de su “otro yo”, Charles “Charlie” Munger, coequiper de evaluación y decisión durante más de 60 años en ambos llegaron a ser considerados los “Lennon y McCartney” de la inversión y a complementarse a la perfección en rueda de prensa, asambleas de accionistas y en los “Woodstock para Capitalistas” que animaban cada año en Omaha, la sede de Berkshire.

Más en detalle, el legendario inversor considera oportuno tener de 3 a 6 meses de ahorros para cubrir las necesidades de emergencia antes de invertir. Esto resulta fundamental ante las perspectivas de recesión en 2024.

Respecto a esto último, esta proyección se realiza teniendo en consideración la permanente suba de tasas de la FED para frenar la inflación. Y si bien el titular de la entidad, Jerome Powell, afirmó que no habría necesidad de seguir aumentando las tasas; deslizó que es posible que se mantengan altas un tiempo.

Buffett se describe a sí mismo como un comprador neto de acciones: compra más de lo que vende.

En un contexto recesivo, los valores de los activos son más bajos. Por este motivo, el año entrante podría ser un buen momento para comprar acciones generalmente costosas. Buffett se describe a sí mismo como un comprador neto de acciones, compra más de lo que vende.

De cara al 2024, Buffet tiene algunas acciones económicas en su portfolio que vale la pena analizar y considerarlas una opción. Entre ellas, American Express Company (NYSE:AXP), DaVita Inc. (NYSE:DVA), Kraft Heinz Co (NASDAQ:KHC), Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY), Charter Communications, Inc (NASDAQ:CHTR), Chevron Corp (NYSE:CVX) y D.R. Horton, Inc. (NYSE:DHI).

El 2023 en el plano local

Las acciones estadounidenses no fueron las únicas ganadoras del mercado sino que también las inversiones argentinas tuvieron un año para el recuerdo, en gran medida gracias a la dinámica del último bimestre, de acuerdo a GMA Capital.

“En 2023 el Merval trepó más de 67% en dólares y alcanzó a superar su media histórica. Los bonos en dólares también tuvieron un rally extraordinario, con subas que alcanzaron hasta 40% en moneda dura en apenas un mes y medio. Además, las alternativas de cobertura en pesos como los bonos CER, dollar-linked y Duales se ubicaron entre las mejores inversiones del año”, indicó la consultora.