El dueño de un fondo de Wall Street advirtió: “Pasará un tiempo antes de que el mercado vuelva a comprar bonos de Argentina”

Hans Humes de Greylock quiere sumar a Massa a su equipo

El jefe del fondo de inversión Greylock Capital, Hans Humes, indicó que no habrá fondos frescos para la Argentina en el corto plazo porque primero el Gobierno debe recrear la confianza.

Greylock Capital, con inversiones en 100 países, busca que el ex ministro de Economía Sergio Massa, se sume a su equipo. Cerca del ex funcionario y candidato presidencial indicaron a Infobae que esperan ver la letra chica de la propuesta para ver si acepta o no sumarse al mundo de Wall Street.

Humes, que mantuvo una postura amigable con el país en las últimas renegociaciones de la deuda, dijo que la dolarización que Javier Milei propuso en la campaña no es una buena idea y que el Fondo Monetario Internacional (FMI) acompañará al nuevo gobierno argentino.

-¿Sumará a Sergio Massa a Greylock?

-Eso espero; hemos tenido charlas positivas. Creo que si podemos hacer algo que incluya inversiones en la economía real podría ser interesante. Obviamente puede ocuparse de la agricultura, la minería y la energía, pero creo que podría aprovechar lo que Greylock ha hecho en bonos verdes en Belice y Ecuador. Sería bastante fácil tenerlo trabajando en unos 10 países, 7 en América Latina y 3 en África. Obviamente, tenemos una fuerte presencia e historia en África y hay muchas cosas en las que puede ayudar. Le he dado algunas cifras. Vamos a ver su feedback.

Obviamente él no quiere tocar nada de Argentina en cuanto a negocios (lo cual está muy bien, me parece genial que quiera trabajar en África). Creo que quiere seguir viviendo la mayor parte del tiempo en Argentina. Y obviamente dice que no podemos impedirle que vuelva a la política. No hay nada en esas condiciones que genere un problema para Greylock.

-¿Por qué eligió a Massa, pese a que muchos economistas lo señalan como responsable, con Cristina Kirchner y Alberto Fernández, de la crisis actual?

-Sabe cerrar acuerdos. Massa no da vueltas; lo nombraron para que maneje la economía argentina después de la pandemia y la guerra de Ucrania, con todas sus ineficiencias históricamente arraigadas. Después del fuego cruzado en el que se vio envuelto el año pasado, armar un par de negocios en África y América Latina será un poco menos complicado y estresante que con lo que tuvo que lidiar.

Imagen de archivo del excandidato presidencial por el oficialismo argentino, Sergio Massa. EFE/ Enrique García Medina

-¿Qué opina del nuevo gobierno de Milei?

-El nuevo gobierno tiene mucho trabajo por delante. Veremos cómo se las arregla.

-¿Está el mercado preparado para comprar bonos de la Argentina de nuevo?

-Pasará un tiempo antes de que el mercado vuelva a comprar Argentina. Hay una oportunidad si las cosas pueden mantenerse estables.

-¿Le gustan los primeros pasos que dio en materia económica?

-No importa si me gustan. Se trata de confianza. Tienen que gustarles a los argentinos.

El presidente de Argentina, Javier Milei, en una fotografía de archivo. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

-¿Son estas reformas que intentan abrir la economía las que los mercados esperan de Argentina?

-Creo que había un amplio consenso en torno a las reformas. Pero no tanto sobre el alcance y la velocidad de las mismas. Pero ha elegido un camino. Veremos. La economía se basa en la confianza.

-¿Qué opina de la dolarización?

-¿Por qué reemplazar un pedazo de papel por otro? En realidad ni siquiera un pedazo de papel. Es porque la gente perdió la confianza en pesos pero tiene confianza en dólares.

-¿Espera que el FMI apoye al gobierno en los próximos meses?

-No creo que tengan muchas opciones.