Miguel Pesce, el banquero central saliente, dijo que “no es necesaria una devaluación abrupta”

El ahora ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce (Reuters)

A horas que el nuevo gobierno anuncie las primeras medidas económicas, el ex presidente del Banco Central Miguel Pesce dijo este martes que no le parece necesario una devaluación abrupta en el tipo de cambio oficial ya que “ningún exportador se quejó por el tipo de cambio al cual operaba”.

“Las quejas que recibimos de los exportadores era que necesitaban mayores importaciones para ampliar la producción, pero nunca hubo quejas con respecto al tipo de cambio. Los exportadores mineros, los exportadores de automotores, los exportadores de las industrias del conocimiento han venido exportando y son competitivos con este tipo de cambio sin necesidad de una devaluación”, afirmó Pesce en diálogo en Radio 10.

“Creo que el tipo de cambio efectivo al cual se llegaba con la combinación de los dos tipos de cambio, el oficial y el que operaba el contado por liquidación, que era un tipo de cambio en el orden de $600, era alto con respecto a la serie histórica que lleva adelante el Banco Central. Así que no me parece que sea necesaria una devaluación abrupta ni permitir un salto fuerte en el tipo de cambio”, indicó.

Cabe recordar que hasta el lunes regía un régimen de tipo de cambio diferencial para el sector exportador que consiste en liquidar el 70% de las ventas al exterior al dólar oficial y el 30% restante a través del CCL.

“En todo caso, lo que es necesario es esperar que comience a ingresar la producción de trigo, de sorbo, de girasol, de maíz, que estamos esperando para los próximos meses para mejorar el mercado cambiario y permitir ir relajando las restricciones que se han puesto en ese mercado”, agregó Pesce.

Por otro lado, el ex funcionario se refirió a las declaraciones del presidente Javier Milei durante su asunción, quien afirmó que “la herencia que nos dejan, una inflación plantada del 15.000% anual que vamos a luchar con uñas y dientes para erradicarla”.

En ese sentido, Pesce aseguró: “Me parece que estaba haciendo una suposición contrafáctica. No hay ningún analista que pueda llegar a esos valores de inflación en el contexto que está nuestro país. Desde que comenzamos la gestión se estuvieron anunciando hiperinflaciones, corridas cambiarias y cantidad de cosas que nunca sucedieron”.

“Siempre gestionar un país es complejo, especialmente cuando en un año pierde la cuarta parte de sus exportaciones y necesita de las exportaciones para poder producir industrialmente. Entonces, el contexto es difícil pero de ninguna manera puede hacer suponer que se iba a llegar a esos niveles de inflación y todos esos pronósticos que hemos tenido desde el comienzo de la gestión nunca se verificaron”, añadió.

Sobre el ajuste de 5 puntos del PBI

Además, de acuerdo a Milei se hará un ajuste de 5 puntos del PBI y según su mirada, “no hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo”.

En esta línea, Pesce opinó: “Me parece que hay algunos problemas de precios relativos que habrá que verlos, pero de ninguna manera creo que sea necesario un ajuste extraordinario en nuestra economía. Todas las economías del mundo están funcionando con déficit primario, que revisen los resultados de los países de América Latina y de los países centrales y se van a encontrar con esto. Seguramente bajar el déficit fiscal va a mejorar la macro de nuestro país, pero eso me parece a mí que no requiere un ajuste exagerado”.

Al respecto, el saliente presidente del Banco Central dijo que “el déficit fiscal que tiene nuestro país es perfectamente manejable y seguramente levantada la restricción externa el año que viene se comenzará a crecer, mejorará la recaudación tributaria y también mejorará el déficit fiscal”.

“La bomba de Leliqs”

Asimismo, habló de las Leliqs, acerca de lo cual Milei dijo que “es necesario limpiar los pasivos remunerados del Banco Central, de esta manera se pondría fin a la emisión de dinero y con ellos a la única causa de la inflación empíricamente cierta y válida en términos teóricos”.

En este sentido, Pesce aseguró: “La ‘bomba’ de Leliqs en realidad lo que respalda es el ahorro de las empresas y de las familias argentinas. Lo único que ha hecho el Banco Central cuando paga intereses es sostener la tasa de interés de los plazos fijos para que en buena medida el ahorro de los argentinos no se desvalorice”.

“No creo que sea necesario un desarme rápido de los pasivos remunerados. Eso se tiene que ir desarmando a medida que aumente la demanda de crédito. Si se consigue bajar la inflación, que yo creo que con crecimiento se va a lograr bajar la inflación, va a haber una mayor demanda de dinero. Estamos con la demanda de dinero más baja en términos de producto en la historia y entonces ese dinero que está hoy en las Leliqs va a pasar a ser parte de la base monetaria”, explicó.

“Entonces, yo creo que de lo que se trata es de tener una estrategia de crecimiento que nos permita bajar la inflación, que aumente la demanda de crédito, que aumente la demanda de dinero y eso va a bajar inmediatamente estos pasivos monetarios del Banco Central”, agregó.