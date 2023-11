Milei apuesta a traer a la Argentina a Starlink, la compañía de Elon Musk, en 2024

En la web oficial de la empresa de Elon Musk se anuncia su operación en la Argentina para los próximos meses

El Gobierno entrante de Javier Milei trabaja para el desembarco desde 2024 en la Argentina de Starlink, la compañía del multimillonario Elon Musk que ofrece servicio de banda ancha satelital. Así lo dijo la futura Canciller designada de La Libertad Avanza, Diana Mondino, en un intercambio con un usuario en la red social X (ex Twitter) que también pertenece al fundador de Tesla, quien se había pronunciado positivamente sobre la victoria del libertario en las elecciones del domingo.

Te puede interesar: El régimen de Xi Jinping dijo que sería “un gran error” para Argentina cortar lazos con Brasil o China

Un usuario de X llamado “Osvaldo ‘Beto’ Mendeleiev” publicó esta mañana una foto de Starlink en la que se podía ver un mapa de la región sudamericana en el que se indicaba que la empresa tendría disponibilidad en el país a partir de 2024. “Me vuelvo loco, llega Starlink a la Argentina? (SIC)”, consignaba el posteo que acompañaba la imagen.

Pasado el mediodía, Mondino respondió la publicación: “Estamos en eso”. Se espera que la economista sea designada a cargo de las relaciones exteriores para el Gobierno entrante desde el 10 de diciembre y el desembarco de la compañía de banda ancha satelital estaría en línea con la simpatía que muestra con Milei desde hace tiempo.

Diana Mondino adelantó que el Gobierno entrante de Javier Milei trabaja para que starlink comience a operar en 2024

En particular, el multimillonario celebró este domingo la victoria electoral del economista libertario mediante un comentario en la red social X, de la que es dueño, al comentar un posteo de la cuenta “EndWokeness” que decía, en inglés: “Mierda, la Argentina acaba de elegir a Javier Milei como su próximo presidente. Hoy se hizo historia en la Argentina”. Musk no dudó en suscribir el posteo, al que agregó el comentario “Prosperity is ahead for Argentina”, traducible como “Hay prosperidad para la Argentina”, una suerte de augurio muy positivo.

Te puede interesar: Las reuniones de Javier Milei y su equipo para diagramar el nuevo gobierno y el primer dirigente del PRO que se sumaría

Según información oficial que había proporcionado en 2022 Starlink, la compañía debería haber comenzado a ofrecer servicios en la Argentina a partir del cuarto trimestre del año pasado. Si se ingresa una dirección local para pedir el servicio, aparece un mensaje donde se avisa a los futuros usuarios que pueden ingresar sus datos y reservarlo para cuándo esté disponible.

“Starlink anticipa ofrecer servicio en su área a partir del cuarto trimestre de 2022. La disponibilidad está sujeta a la aprobación reglamentaria. Los pedidos se completarán por orden de llegada en cada área de cobertura”, se detallaba en la web oficial. El precio que se debía depositar para realizar la reserva —reembolsable— es de USD 99.

La idea de Starlink es tener alrededor de 12.000 satélites en órbita, y que luego cualquier persona o compañía pueda pagar una mensualidad para conectarse desde cualquier lado con el dispositivo que se tenga

¿Qué es y cómo funciona Starlink?

Starlink es un proveedor de Internet satelital desarrollado por la compañía Space X de Musk: la compañía utiliza satélites de órbita terrestre baja para brindar velocidades más rápidas, más datos y un servicio de banda ancha de menor latencia a áreas rurales y remotas.

Te puede interesar: Emmanuel Macron llamó a Javier Milei tras su triunfo en el balotaje y lo invitó a Francia

La idea de Starlink es tener alrededor de 12.000 satélites en órbita, y que luego cualquier persona o compañía pueda pagar una mensualidad para conectarse desde cualquier lado con el dispositivo que se tenga. Su objetivo no es competir con la fibra o las conexiones 5G, sino la de complementar ambas ofertas con la suya.

Elon Musk en una charla online en el Mobile World Congress (MWC) en Barcelona, en junio pasado

Según la empresa, las conexiones por Starlink consiguen velocidades entre 50 Mbps y 150 Mbps, con una latencia de entre 20 y 40 milisegundos. Por lo tanto, es más una red diseñada para zonas donde no llega la fibra, y las conexiones 4G o 5G se quedan cortas, según publicó Infobae.

Recientemente, Starlink confirmó que su servicio de internet satelital se encuentra disponible en México. De acuerdo con la empresa, cualquier persona dentro de ese país puede hacer su pedido online y conectarse a la red de Internet de la compañía entre una y dos semanas más tarde. Además, la empresa también ha confirmado la versión RVs, que permite utilizar el servicio de manera portátil en todo el continente, permitiendo viajar a sitios donde no hay conectividad o donde no es confiable.

A mediados de marzo de 2022, Starlink fue registrada en Argentina como sociedad en la Inspección General de Justicia

A mediados de marzo del año pasado, Starlink fue registrada en Argentina como sociedad en la Inspección General de Justicia. De acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial, la denominación social de la empresa es Starlink Argentina S.R.L. y ésta será controlada por sus firmas en los Países Bajos, Starlink Holdings Netherlands, y Space X Netherlands.

Según se detalló, la compañía se dedicaría a las siguientes actividades:

- Proporcionar servicios de administración, técnicos, financieros, económicos o de gestión en materia prestación de servicios de Internet a empresas o individuos.

- Brindar servicios de conectividad a Internet y proporcionar servicios de Internet vía satélite.

- Desarrollar, comercializar e instalar dispositivos de hardware, incluyendo antena y terminal de usuario.

- Comprar, vender y arrendar equipos electrónicos relacionados.

- Proporcionar servicios de transmisión de datos y centro de datos (data center).

- Comprar, vender, importar y exportar todos los servicios y productos directamente relacionados con los rubros anteriores. La sociedad fue constituida por un plazo de duración de 30 años, con un capital social de $100.000.