El Banco Central compró hoy US$ 121 millones en el mercado cambiario

Foto de archivo: una persona camina frente a la entrada del edificio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el centro financiero de Buenos Aires, Argentina. 16 sept, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

El Banco Central compró hoy compras por US$ 121 millones en el mercado de cambios y, de este modo, este mes superó los US$ 286 millones, al elevar el promedio de compra a más US$ 28 millones por día.

De este modo, en las 17 ruedas consecutivas lleva comprados US$ 918 millones y desde el 14 de agosto las compras del BCRA superan a los US$ 1.711 millones, indicaron fuentes oficiales.

Según la consultora Outlier, “el BCRA pudo comprar USD 1 millón ayer en el mercado de cambios y acumula USD 164 millones en el mes. El volumen nuevamente fue bastante bajo en el segmento de CI con USD 128 millones operados. Esto mostraría que al BCRA le está costando cada vez más mantener la racha compradora (que ya lleva 16 ruedas)”.

“Sobre fin de mes la cotización debería estar en torno a los $359. Deberemos ver cómo se da el proceso, dado que el ritmo de ajuste se evidencia insuficiente con un ritmo inflacionario que corre, cómodo, por encima de 8% mensual. Ya hemos profundizado sobre los efectos de la apreciación real generada en un contexto de tipo de cambio fijo y alta inflación”, se indicó.

“Actualmente el nivel de tipo de cambio real versus el dólar se encuentra bien por debajo del nivel al cuál lo recibió el ministro hace ya 15 meses. No es de extrañar, entonces, que haya tenido que profundizar la mamuschka de cepos y empezar a desdoblar cada vez de forma más generalizada durante todo su derrotero al frente del Mecon”, afirmaron.

El dólar oficial comenzó a moverse EFE

El Gobierno abandonó hoy el tipo de cambio fijo que había establecido después de las elecciones primarias y fijó un nivel de devaluación del 3% al menos hasta el balotaje; luego, cuando el candidato ganador se siente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para negociar el desembolso de USD 3.000 millones que debe llegar antes de fin de año, seguramente se acelerará ese ritmo de depreciación en el mercado oficial.

La inflación registrada desde las PASO se “comió” toda la ganancia de competitividad producida tras la devaluación del 17% de agosto y se estima que el tipo de cambio está, en términos reales, con el mismo nivel de atraso que a fines de 2015, cuando Cristina Kirchner dejó el poder en manos de Mauricio Macri.

Al respecto, el analista Gustavo Ber afirmó que “los operadores se encuentran atentos al inicio de una nueva etapa al reanudarse el ¨crawling peg¨ tras un período de prolongado congelamiento, de ahí que despierta expectativa el ritmo que se imprimirá a dicho deslizamiento - luego del atraso acumulado - al no quedar espacio para seguir dejándolo atrás de la inflación”.

“Los dólares financieros vuelven a amagar con un moderado reacomodamiento, en medio de una búsqueda de cobertura que aún resulta más modesta que en las etapas electorales anteriores, a la espera de mayor claridad sobre el escenario político y económico tras el ¨ballotage¨”, afirmó.

“El apetito por riesgo local continúa ¨rehén¨ del resultado de la segunda vuelta y las posibilidades de implementar urgentemente un plan de estabilización con consenso político - en vista a los costos que tendría asociados -, en busca de corregir los serios desequilibrios acumulados y mejorar así las expectativas de los agentes económicos”, indicó Ber.

Martín Calveira del IAE afirmó que “el dólar de equilibrio parcial estimado por el IAE-Austral (valor del dólar según el TCR promedio del período diciembre 2010-octubre 2023) en la cotización formal efectiva del mercado minorista sería de $/US$ 770 (incluyendo gravámenes). En efecto, el tipo de cambio efectivo actual estaría 20% por debajo de ese valor y dependiente de la inflación futura, es decir, un mayor atraso cambiario”.

“En el marco de la crisis cambiaria y a pesar de las medidas de sesgo cortoplacista por anticipo de liquidación de exportaciones, el nivel de activos externos sigue en un mínimo histórico. Así, la pérdida neta de activos externos del Banco Central registra un acumulado de USD 23.650 millones en el período enero-noviembre”, indicó el economista del IAE.