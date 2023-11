Quedan cuatro ruedas cambiarias antes del balotaje y los inversores no descartan tensiones

El dólar libre cayó a 925 pesos, pero los operativos de control no cesaron. REUTERS/Agustin Marcarian/Illustration/File Photo

En el día después del debate hay dudas si el ganador fue Sergio Massa. Los que vieron bajar al dólar, lo adjudican a la mejor actuación del ministro en el evento donde discutieron, o deberían haber discutido, sus plataformas. Pero los pro Milei dicen que, si Massa hubiera despertado confianza con su triunfo, la gente no saldría a retirar los depósitos y ayer las entidades pidieron USD 86 millones al Banco Central para devolver plazos fijos en divisas a sus clientes.

Al mismo tiempo, los plazos fijos en pesos siguieron su caída y en términos reales en un año ya bajaron 22%. La huida del peso está clara, más allá de la baja del dólar libre que cedió $35 a $925 y no fue por el despliegue de las fuerzas de seguridad que, si bien se pasearon por la City, tuvieron un comportamiento pasivo.

El debate no pareció cambiar el destino del domingo que está escrito, pero nadie lo puede leer ni entrever. Tal vez el debate haya conseguido que aumente la cantidad de votos en blanco ante la ausencia de propuestas de los candidatos. Asombró que ante tantos flancos vulnerables que dejó el ministro de Economía, Milei estuviera abstraído en una estrategia ensayada que le impidió avanzar en temas clave. No se notó que gobernar fuera una desventaja en este intercambio de opiniones. Quien ejerce funciones es quien más tiene que perder.

Según el analista financiero Franco Tealdi, “post debate el mercado estuvo más tranquilo en lo que respecta a renta fija donde tuvimos un día neutro con ligeros rojos influenciados por lo que pasa en la región, de menos de un punto porcentual. Por el lado del dólar también tuvimos cierta tranquilidad, aunque sobre el final de la rueda se deslizó un poco hacia arriba parece. El dólar MEP llegó a tocar $900 y terminó en $870. Si bien hubo calma, faltó el optimismo. La nota del día se la llevan los futuros con bajas en la parte más larga de la curva de 4% porque el mercado parece decir que Massa ganará la elección”.

En tanto, el contado con liquidación (CCL) logró subir 80 centavos a $877,44 y volvió a superar al MEP, algo infrecuente y que muestra los estados alterados de los inversores ante la incertidumbre.

La leve baja de los bonos de la deuda hizo que el riesgo país creciera y 20 unidades (+0,8%) a 2.495 puntos básicos.

Para el trader Esteban Monte “tras el debate hubo una fuerte suba inicial de los dólares financieros, en particular del MEP, que terminó en leves bajas en todas sus versiones. A pocos días de la segunda vuelta nada está definido y la incertidumbre de no saber quién ganará las elecciones complica la estrategia de ahorristas e inversores. Quedarse en activos en pesos o buscar cobertura en dólares, es un dilema ya que el recorrido de uno u otro depende de quien gane el domingo y aún es más importante saber si el Gobierno -luego de las elecciones- estará dispuesto a hacer los deberes y a corregir el tipo de cambio como a realizar un fuerte ajuste fiscal que reclama tanto el FMI como el mercado en general”.

La inflación de 8,3% de octubre llegó cuando el mercado estaba operando. Pero esta caída en el índice de precios no significa que el comienzo de una tendencia porque noviembre luce amenazante con una suba de dos dígitos que promete ser la más alta del año.

Según el informe de la consultora F2 de Andrés Reschini, “luego del debate y el dato del IPC, la rueda cerró sin sobresaltos. En el Mercado Único y Libre de Cambios el volumen de operaciones fue de USD 324,5 millones y el BCRA terminó la rueda con un saldo comprador de USD 23 millones. No hubo tensión cambiaria. Si bien no se observó una caída estrepitosa de los tipos de cambio financieros producto de lo que hubiese sido un shock de confianza, tampoco hubo escalada. Los portales señalan una caída de 3,65% en el “blue” a $925 pero aún se mantiene por encima del CCL y con numerosos operativos de control. El CCL sigue bajo en relación con el MEP desde que se implementó el plan de mejora del tipo de cambio para las exportaciones que le permitió al Central dejar de intervenir intensamente. El debate no despejó dudas y la mayoría de los análisis concluyen en que no ha movido el tablero electoral. Pero más allá de la mala performance de Milei tampoco imprimió más incertidumbre. La dinámica política sigue y restan cuatro ruedas en las que no pueden descartarse tensiones”.

Más adelante el informe indica que “en futuros también siguió la misma tónica de las últimas ruedas. El Forex ajustó con caídas en toda la curva, aunque la apuesta al salto en diciembre sigue siendo pronunciada (el dólar cotiza a fin de diciembre 89% más alto que el spot). Cae el interés abierto (contratos no cerrados) en 7,2 millones en el Forex y sube 60 millones en MAE donde es más probable que el Central esté interviniendo. No hay estampida de demanda por cobertura como en la previa al 22 de octubre”.

El dólar a fin de año cayó a $663, es decir que la devaluación para todo el año sería de 274%.

La Bolsa que comenzó bien la rueda no acompañó el entusiasmo de los mercados neoyorquinos y el S&P Merval de las acciones líderes perdió 3,53% en pesos y 3,6% en dólares con un regular monto de negocios de $8.634 millones. Solo dos acciones subieron: Edenor (+1,12%) y Comercial del Plata (+1,25%).

Los ADR -certificados de tenencias de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York- tuvieron una rueda netamente negativa donde lo peor pasó por Loma Negra (-3,1%).

En síntesis, hay datos del mercado que apuestan a un Massa ganador, la leve caída del dólar, la baja de la Bolsa y el retiro de depósitos, porque los inversores huyeron del riesgo. Pero la falta de contundencia de los números impide que pase de una sensación. Las próximas ruedas son clave.