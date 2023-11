Los bonos en dólares subieron con el impulso del buen clima de los mercados globales

Imagen de archivo de una persona apuntando a una pantalla electrónica con cotizaciones en la Bolsa de Tokio, Japón. 4 enero 2019. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Solo quedan 7 ruedas del dólar agro que fue el que ayudó a contener el precio de los dólares financieros y a proveer de divisas al mercado, ya que 30% de las exportaciones se liquidaban en el mercado de contado con liquidación (CCL). Si bien las liquidaciones del agro no fueron lo que se esperaba, lo que llegó al mercado financiero ahorró dólares de intervención. De hecho, en noviembre el Banco Central solo utilizó USD 30 millones de sus reservas para contener al MEP.

Otro punto de vista es que esos dólares que los exportadores desviaron al CCL, bien podrían haber ingresado a las reservas a cambio de otorgar a los exportadores en forma de devaluación el dólar a $560, que resultó de ese mix de 70% de liquidaciones al dólar de la “A3500″ y 30% en el CCL.

Pero la pregunta es, ¿qué hará el gobierno el día después de las liquidaciones cuando ya no exista el dólar agro y se encuentre frente a la peor cosecha de trigo de los últimos 8 años?

El trader Esteban Monte señaló que “previo a las elecciones todos querían dolarizar sus carteras con un dólar barato por una eventual victoria de Javier Milei en primera vuelta, algo que no sucedió. Esto fue lo que ayudó a descomprimir la fuerte suba de los dólares financieros en todas sus versiones. Ahora, a pocos días de la segunda vuelta los dólares siguen estables con el MEP en $830, el CCL en $855 y el “blue” en $890. Da la impresión de que las bajas en sus cotizaciones están en un piso. La semana que viene podremos ver con claridad si vuelve la demanda de divisas por parte de inversores y ahorristas ya que son las últimas 5 ruedas previas a la segunda vuelta electoral que no tiene a la vista un claro ganador”.

El viernes de la semana que viene vence el dólar agro por lo que la segunda vuelta está cargada de incertidumbre, porque el destino de la moneda depende del resultado electoral.

Que gane uno u otro candidato marcará enormes diferencias en lo que hace a la devaluación. El lunes 20, el dólar mayorista vuelve a $350 algo insostenible para un país con reservas de libre disponibilidad negativas y vencimientos importantes para afrontar hasta fin de año.

Ayer, sin intervención del Banco Central el MEP cayó $1,95 a $840,97, mientras el CCL se derrumbó $34,7 (-4%) a $823,12. Es decir el cable tuvo un valor negativo frente al dólar lo que equivale a que paguen para girar dólares al exterior.

El informe de la consultora F2 de Andrés Reschini indicó que “llegamos a la mitad de la semana con algo de recuperación en el volumen de operaciones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), lo que le permitió al Banco Central mejorar su performance en materia de compra de divisas. El volumen de operaciones en el mercado oficial alcanzó los USD 336 millones luego de cuatro ruedas consecutivas en los que no superó los USD 300 millones. Eso le permitió terminar la rueda con un saldo neto comprador de USD 37 millones. Si bien es una mejora, no hay nada que haga pensar en que sea sostenible en el tiempo”.

El informe agrega que “los depósitos en pesos siguen creciendo, pero si comparamos los plazos fijos versus las cuentas a la vista se nota que siguen mejorando a mayor ritmo estas últimas, de modo que la señal de desconfianza que nos da el hecho de que el mercado siga prefiriendo tener los pesos sin colocar mientras las tasas de plazo fijo están en el 11% mensual está intacta.

Respecto de los mercados futuros destacó que “en el Rofex operan 436.769 contratos y esta vez dejan ajustes mixtos. La tasa implícita de diciembre alcanza a 13.731% efectiva anual y es más alta que lo que llegó a marcar en la previa al 22 de octubre con el recalentamiento que sufrieron los instrumentos linked dollar. Asimismo, para fin de diciembre se pricean $311 arriba del cierre de noviembre, de modo que diciembre aporta 30% de os $1.055 que hay en la curva hasta fin de septiembre de 2024″.

Cabe destacar que diciembre cerró en $697 y esto implica una devaluación de 293% para todo el año y una de 80% para el mes próximo.

Los bonos tuvieron una buena rueda. Según el analista financiero Franco Tealdi “se repite lo de los últimos días donde la Argentina tradea al ritmo de los mercados mundiales. Por eso los títulos de la deuda pegaron una fuerte suba aprovechando el veranito de la renta fija con la tasa de los bonos de Estados Unidos tradeando en 4,50% anual. Recordemos que hace unos días estaba en casi 5%. Esto vino bien a los bonos del mundo y a los de la Argentina en particular que tuvo bonos que subieron 2,5% en el exterior. En el mercado de acciones local no sucede lo mismo. La bolsa brasileña también padece retrocesos. Petrobras baja 3,5%. El contexto exterior presiona a la baja a la renta variable, no así a los bonos. Dentro de todo no hay un factor local al que se le pueda atribuir la suba en bonos ni la baja de las acciones”.

El riesgo país, ante la suba del Global 2030 de 1,02%, del 2035 de 1,40% y del 2038 de 1,66%, cayó 30 unidades (-1,2%) a 2.458 puntos básicos.

La Bolsa tuvo una mala rueda con escaso movimiento. Se negociaron tan solo $8.278 millones y el S&P Merval de las acciones líderes cedió 3,74% en pesos y 0,3% en dólares.

Los ADR’s -certificados de tenencias de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York- tuvieron todos los cierres en rojos. Las caídas más importantes fueron las de Edenor (-5,9%), Despegar (-5,3%) y Banco Supervielle (-4,4%).

Para hoy se espera otra rueda volátil y, como siempre, la atención estará centrada en el mercado de dólar futuro que opera a ciegas sin tener los datos básicos sobre el destino de la divisa tras las elecciones.