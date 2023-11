Financial Times analizó las dudas que genera el balotaje entre los empresarios argentinos: “Una elección incómoda”

Sergio Massa y Javier Milei

El diario Financial Times publicó hoy un análisis sobre el panorama político y económico de Argentina en el contexto de las elecciones presidenciales, destacando la preocupación de los líderes empresariales ante las opciones presentes en la segunda vuelta electoral. La nota, titulada “Sergio Massa vs Javier Milei: stark presidential choice alarms Argentina business leaders” (Sergio Massa vs Javier Milei: la incómoda elección presidencial que alarma a los empresarios argentinos), refleja la disyuntiva entre el actual ministro de economía peronista y el legislador de “extrema derecha” con inclinaciones libertarias.

El artículo comienza señalando la difícil elección que enfrentan los argentinos en medio de la peor crisis económica en dos décadas, donde las políticas ortodoxas no parecen convencer al electorado, dejando a las empresas inquietas ante las opciones que ofrecen las urnas. Tras la eliminación de la coalición pro mercado Juntos por el Cambio (JxC) en la primera ronda de votación en octubre, el país decidirá entre Sergio Massa, ministro de economía en el gobierno peronista de centro-izquierda, o la extrema incertidumbre con el libertario de derecha dura Javier Milei.

Miguel Carlos Blanco, director en Swiss Medical Group en Argentina, expresó su preocupación ante el medio especializado británico: “Ambas opciones generan serias dudas. Por un lado, tienes la continuidad del peronismo, cuyos gobiernos recientes han sido muy malos para el sector privado. Por otro lado, tienes a Milei, a quien ninguno de nosotros conoce y que no ha explicado cómo haría nada de lo que quiere hacer”. La empresa de salud, como muchas otras, ha sufrido la inflación anual que ha superado el 138%, junto con otros síntomas del desorden económico del país. Los márgenes de Swiss Medical Group en Argentina se han visto afectados por el aumento de costos, los desafíos de suministro y la fijación obligatoria de precios.

En la primera ronda de votación, la candidata de JxC, Patricia Bullrich, obtuvo un 24%, detrás del 30% de La Libertad Avanza de Milei y el 37% de Massa. Massa, quien asumió el cargo en agosto de 2022, ha dependido de una compleja red de controles de cambio, importación y precios para contener la inflación y proteger las mermadas reservas de divisas del banco central, mientras que ha emitido dinero para financiar el gasto. Si es elegido, se ha comprometido a normalizar la economía mientras preserva la red de seguridad social de Argentina.

Por otro lado, Milei, economista y legislador de primer mandato, ha defendido un plan no probado para recortar el gasto hasta en un 15% del producto interno bruto y para dolarizar la economía, además de otras opiniones controvertidas como la negación del cambio climático.

Durante los últimos meses, los ejecutivos se sintieron brevemente alentados por una elección primaria en agosto que mostró a los peronistas detrás tanto del partido de Milei como de JxC. Esto sugirió a algunos observadores que los votantes estaban ansiosos por poner fin a las estrictas restricciones económicas, los costosos subsidios y la impresión de dinero que favorece el movimiento.

Sin embargo, para un destacado líder empresarial en Buenos Aires, el inesperado triunfo de Massa en la primera ronda destruyó esas esperanzas. “Nunca he visto el ánimo tan bajo”, dijo, añadiendo que planeaba votar por Milei. “El miedo es que estamos a punto de repetir la misma película que hemos estado viendo durante 20 años”.

Aunque Massa proviene del ala moderada del peronismo, su victoria se debió en gran medida a un fuerte desempeño electoral en la provincia de Buenos Aires por parte del gobernador peronista Axel Kicillof, un cercano aliado de la influyente izquierdista y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien a menudo chocó con el sector privado durante sus dos mandatos entre 2007 y 2015.

Massa ha evitado en gran medida mencionar a Cristina Kirchner en la campaña electoral. Ha prometido un gobierno de unidad que incluirá figuras de la oposición centrista en roles importantes, incluido el de ministro de economía, y priorizará el “orden fiscal” y las exportaciones.

Sergio Massa durante una reunión con industriales

Incluso los críticos de Massa le reconocen su impresionante habilidad como gerente, una profunda experiencia en el gobierno y una disposición a hablar con todos.

Milei, por su parte, tiene una relación más fría con los ejecutivos, dijo el director de una asociación empresarial. “Massa no quiere un cambio de raíz, pero si le envías un WhatsApp él se va a encargar de resolver tu problema”, dijo. “Milei no va a responder a tu mensaje, excepto tal vez para insultarte”.

Algunos empresarios se animaron por un reciente respaldo a Milei de Bullrich y del ex presidente de centro-derecha Mauricio Macri. Aunque ha causado rupturas tanto dentro de JxC como del partido de Milei, la alianza abre la puerta a que políticos establecidos se unan a una posible administración de Milei, y a que su partido, que tendrá menos de 40 escaños en la cámara baja de Argentina, pueda pasar reformas.

Desarrollos como estos están alimentando la incertidumbre sobre el panorama político, dijo Gustavo Grobocopatel, director ejecutivo de la empresa agroindustrial Los Grobo. “Cualquiera de los candidatos podría terminar siendo cualquier cosa: podríamos tener un Milei menos fundamentalista que haga propuestas racionales. Y también podríamos ver a un Massa más pro-mercado, lo cual sería lógico [con] la amplia coalición que está prometiendo”.

La elección entre Massa y Milei dividiría a la comunidad empresarial de Argentina, agregó. Aquellos de “industrias más protegidas”, sectores domésticos que prosperan con el modelo de mercados cerrados de los peronistas, como la manufactura, serían más propensos a apoyar a Massa, dijo, “mientras que aquellos de la nueva economía, [o] industrias más abiertas al mundo, se inclinarán más por Milei”.

Teddy Karagozian, presidente del grupo textil TN&Platex, negó que las preocupaciones proteccionistas jugaran un papel en su voto por Massa sobre Milei, un ex comentarista de televisión sin experiencia ejecutiva. “Voy a votar por alguien que, incluso si comete errores, sabe cómo funciona Argentina día a día, en lugar de alguien que en teoría sabe mucho, pero en la práctica nunca ha tenido un solo empleado”, dijo.

Javier Milei fue a cargar nafta durante los días de escasez de combustibles y cuestionó al gobierno

Karagozian argumentó que las maniobras poco ortodoxas de Massa habían sostenido el consumo y evitado una crisis más profunda. “Prefiero que nos falten dólares [en el banco central] a que nos falte demanda y tener que despedir gente”, dijo.

Pero eventos recientes han avivado la frustración de otros con Massa. La escasez de combustible a nivel nacional la semana pasada, impulsada por un aumento inusual en la demanda, la falta de dólares y la respuesta de las empresas energéticas a los esquemas de fijación de precios, causó largas filas en las estaciones de servicio y amenazó con interrumpir la siembra de soja y maíz, las mayores exportaciones de Argentina.

“Es bastante asombroso que en un país [con abundantes reservas de petróleo y gas] no podamos encontrar el combustible que necesitamos”, dijo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina.

Un director senior de una multinacional en Argentina, que votó por Bullrich en la primera ronda, dijo que las personalidades de los candidatos eran la mayor preocupación. “Todos conocemos muy bien a Massa y está muy claro que todo lo que le importa es el poder... lo que lo hace terrible para tratar”, dijo. “Pero Milei es irascible, inestable, no creo que pueda liderar”.

“Las opciones me entristecen por Argentina”, agregó. “Estoy planeando votar en blanco”.