Milei no irá a la UIA y un directivo de la entidad lo criticó: “En su plataforma no se nombra a la industria”

El vicepresidente regional de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, cuestionó Javier Milei por rechazar la invitación a participar como candidato presidencial de un encuentro con las autoridades de la casa fabril. El empresario manifestó preocupación porque “en su plataforma no se nombra nunca al sector industrial”.

Luego de las últimas elecciones del 22 de octubre, la UIA envió invitaciones al ministro de Economía y candidato que quedó primero en las generales, Sergio Massa, y al líder de La Libertad Avanza. La intención de la entidad era escuchar las propuestas de los competidores en el balotaje del próximo 19 de noviembre y transmitir su agenda de políticas, plasmadas en el Libro Blanco.

Massa asistió el martes de la semana pasada a la sede que tiene la casa fabril en el microcentro porteño y fue recibido por la Junta Directiva que encabeza Daniel Funes de Rioja. Por su parte, los industriales acusan que todavía no recibieron respuesta de Milei, aunque en el entorno del candidato se limitaron a decir ante la consulta de Infobae que “no asistirá a la UIA”.

Sergio Massa prometió a los industriales "normalizar" las importaciones en los 60 días posteriores al balotaje si es elegido presidente.

En ese marco, Moretti salió al cruce del candidato libertario en declaraciones a El Destape Radio. “A la UIA no viene Milei y si uno mira la plataforma no se nombra nunca al sector industrial. La única referencia que tenemos como candidato es la declaración que dio Darío Epstein el Día de la Industria en Entre Ríos. Él dijo directamente que iba a ser una política de apertura total y que nos daban dos años para ponernos a la misma altura que está Alemania, por decir algo. No tiene conocimiento evidentemente de lo que es una máquina, una tuerca, un boulogne”, apuntó el empresario.

“Algunos le preguntamos si íbamos a tener los créditos que tienen los alemanes para tener competitiva su industria. Les dan crédito a 5 años con dos años de gracia y una tasa del 0,5% anual. Cada cinco años renuevan las máquinas, yo tengo máquinas que tienen más de 15 años acá que no he podido renovar. Lo único que se pudo hacer fue con los créditos del ministro Mendiguren a tasa subsidiada”, añadió.

El industrial remató: “Nosotros estamos muy preocupados, fundamentalmente porque no sabemos qué piensan hacer. Es como que te digan: ‘Te doy dos años para entrenar pero después te pongo a competir con Messi’”.

Las principales preocupaciones que mantienen los industriales están vinculadas a las restricciones de dólares para pagar importaciones, el crecimiento de la deuda comercial y la incertidumbre política. Dentro de las principales dudas que mantienen con las propuestas de Milei se encuentran la de dolarización y apertura comercial, algo que podría impactar en algunos sectores productivos.

Según pudo confirmar este medio, Milei no irá a la UIA pero asistirá el miércoles de la semana que viene al tradicional almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Hotel Alvear de Recoleta. El jueves será el turno de Massa ante el mismo auditorio.

Javier Milei rechazó la invitación de la UIA pero participará del Cicyp

Ambas participaciones se darán tras el debate presidencial del domingo 12 de noviembre a pocas horas del comienzo de la veda electoral, la cual comienza desde el viernes 17 a las 8 de la mañana. En definitiva, los competidores en el balotaje del domingo 19 jugarán sus últimas chances ante los principales hombres de negocios del país.

Desde la organización dejaron trascender que la mesa de 10 comensales tendrá un costo de $1 millón y el grupo de oyentes no podrá superar los 300 participantes en cada una de las dos jornadas. Hubo allí un acuerdo para que se mantengan las mismas condiciones tanto para Milei como para Massa.

La mesa principal tiene reservados lugares para Nicolás Pino de la Sociedad Rural, Mario Grinman (Cámara de Comercio), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Daniel Funes De Rioja (UIA), Eduardo Eurnekian (Corporación América), Gustavo Weiss (Cámara de la Construcción) y Javier Bolzico (Asociación de Bancos).