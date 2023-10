Massa buscará que los combustibles aumenten sólo alrededor del 5% y prometió en la UIA ordenar las importaciones en 90 días

Un cartel de "no hay nafta" en una estación de servicio Shell (REUTERS/Tomas Cuesta)

Luego de su visita a la Unión Industrial Argentina (UIA), el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, reiteró que la crisis por la falta de combustible está resolviéndose. “De golpe aparecieron los camiones. Por más que intenten forzar un aumento del 20 o 40 por ciento, no lo voy a permitir”, aseguró cuando salió del encuentro con los industriales.

Te puede interesar: Alimentos, tarifas, prepagas, combustibles: qué pasará con los precios hasta fin de año

En ese contexto, Infobae pudo saber que el gobierno buscará que los combustibles aumenten desde mañana alrededor del 5 por ciento, “dentro del esquema de Precios Justos”, según destacaron fuentes oficiales. Las precisiones sobre este incremento se conocerán mañana tras una reunión entre las petroleras y el ministerio de Economía.

“Por más que intenten forzar un aumento de 20 o 40 por ciento, no lo voy a permitir”, dijo Massa en la UIA. “Entre 5 empresas petroleras y 40 millones de argentinos, voy a elegir a los 40 millones”, aseguró. Y agregó que “el otro candidato dijo que la solución era liberar precios; con lo que propone Milei, el litro de nafta saldría $800 y no $320″. El acuerdo de precios por los combustibles vence esta noche.

Te puede interesar: Pese a los faltantes, la venta de combustibles está en el nivel más alto de la historia

Massa está convencido de que las empresas stockearon la nafta. E insiste con la idea de que la Argentina batió el récord de refinamiento y justo se produjo el corte de abastecimiento. “Se habla de los barcos, y yo lo que les quiero decir es que lo que se importa es diésel, no nafta común, no nafta premium. Esa se produce en la Argentina. Y de golpe aparecieron los camiones”, expresó.

La reunió de Massa y la UIA este mediodía

“Las empresas petroleras tienen que saber que nosotros somos felices cuando aumentan sus exportaciones, somos agradecidos porque generan divisas para la Argentina, pero que no pueden llevarse puesto el bolsillo de los argentinos. Entonces, así como existen valores de adecuación alrededor de otros precios, también, lo tenemos que hacer alrededor del combustible, que es un insumo básico en la vida de la gente”, agregó Massa ante periodistas.

Te puede interesar: Según el Gobierno, el precio de los combustibles está en un rango normal y no es la causa de los problemas de abastecimiento

Antes, en la reunión con los industruales también habló del tema. “Bajé impuestos para mantener precios, bajé impuestos para las exportaciones, les di libre disponibilidad de divisas, tipo de cambio de intervención para exportaciones... La compañía es una, no me la pueden separar los mercados. Subieron la rentabilidad y me pulsean para ver cuánto de abastecimiento local y cuánto internacional. No. Bajamos la palanca y empezamos de vuelta”, les dijo, palabras más, palabras menos, a los miembros de la UIA.

Reunión

“La reunión en la UIA fue muy buena”, coincidieron ambas partes.

“Les conté centralmente cuales son los objetivos 2024-2027 en términos de equilibrio fiscal, de superávit comercial, en término de reducción de impuesto para pymes, de eliminación de impuestos internos para incremento exportador, en términos de blanqueo laboral y facilitación del estado de cada una de las normas de blanqueo laboral. Tenemos que construir un país en que la suma de trabajo y producción nos permita no solo garantizar el aumento de las exportaciones sino que además permita garantizar el aumento del trabajo y la participación del salario en el mundo de la distribución del ingreso”, dijo Massa luego de la reunión.

Massa les aseguró a los empresarios que su idea es continuar con el proceso de subsidio de tasa para el incremental de capacidad de producción y habló de su plan para normalizar las SIRAs y todo el proceso de importaciones. “Eso va a durar entre 60 y 90 días, luego de la elección”, aseguró y dijo que se hará por medio de nuevos instrumentos de financiamiento a los que un nuevo gobierno podrá acceder.

Massa cree que financiamiento internacional y de soberanos, como el Fondo Saudí, con el que ya tiene relación, están dispuestos a armar puentes sobre la base de ser agentes financieros de comercio internacional con tasa de interés más baja.

El ministro habló de su plan en términos fiscales y de acumulación de reservas. Sobre el tipo de cambio habló de “construir un camino de simplificación, de amplificación cambiaria sin dolor” y dijo que no habrá, si es presidente, una “devaluación brutal como la que plantea Milei”.

En la imagen, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja. EFE/Alejandro Bolívar/Archivo

Luego enumeró que, desde su perspectiva, la brecha cambiaria se reducirá con incremento reservas, crecimiento de las importaciones, reducción del gasto público y con el diseño de incentivo adicional en los bonos argentinos para recuperar profundidad del mercado capitales, tanto en el sector público y el sector privado. Massa prometió que buscará aprovechar el bajo volumen de vencimientos que tiene en el 2024 la Argentina para generar algún adicional que permita que el que tiene bonos argentinos más largo pueda hacerse de alguna rentabilidad anticipada a cambio de generar un nuevo instrumento para el mercado de bonos soberanos argentinos.

Massa invitó a los industriales a participar del Gobierno de la unidad nacional que propone y los industriales les dijeron que sí, que sin alineación partidaria, están dispuestos a acompañar.

Funes de Rioja

El presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, dijo esta tarde que invitaron a los dos presidenciables, pero que aún no habían recibido confirmación de asistencia de Milei.

“La reunión con Massa fue con el Comité Ejecutivo y ahora se lo estamos informando a la junta directiva”. El director del BCRA, Lisandro Cleri y el jefe de asesores de Economía, Leonardo Madcur, llegaron una hora antes y con ellos comenzó la reunión, con temas más técnicos.

“Uno de los temas que preocupan en la transición son las Siras. Se habló de eso. Se están empezando a mover, pero no se liberaron los dólares. La UIA manifestó una propuesta para ordenar la deuda comercial”, dijo Funes y puso énfasis en que “tenemos problemas con algunos proveedores”.

“Hablamos de la coyuntura macro, del Presupuesto 2024 y de cómo imagina un ordenamiento. Habló de simplificación tributaria, robustecer la moneda, refinanciar deuda externa, acomodamiento de precios relativos. Planteamos la necesidad de recuperar la confianza y la credibilidad. Nos prometió que no se romperían contratos y que se analizará sector por sector para ordenar precios relativos. De la presión tributaria hablamos nosotros. Él habló de robustecer la moneda”, resumió el titular de la central fabril

“Nos planteó que la UIA integre órganos de contralor de ART y seguros, también CNV y BNA. Nuestra premisa es preservar la unidad en la UIA. Veremos qué pasa después del balotaje”, cerró Funes.