Mercados: la Bolsa porteña profundizó la tendencia bajista post- elecciones y cayó 10%

Los agentes del mercado rebalancean carteras con el resultado de las elecciones Foto: NA

Los activos de Argentina continuaron este lunes en un un derrotero bajista ante la incertidumbre del próximo balotaje presidencial en el que medirían sus fuerzas el ministro de Economía, Sergio Massa, defensor del peso como moneda, incluso con una emisión digital, y el ultraliberal Javier Milei, que apunta a la dolarización de la economía.

Dados los resultados de la primera vuelta del pasado 22 de octubre, la clara ventaja que consiguió el candidato oficialista de Unión por la Patria repercutió en un fuerte descenso para las acciones -que hasta los comicios estaban consideradas como un refugio de valor ante una devaluación- y una ostensible caída de las paridades bursátiles del dólar, debido a un escenario en el que por ahora queda descartada una dolarización de la economía en el corto plazo.

En ese marco, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires recortó este lunes un 9,7%, a 591.691 puntos, para acumular una pérdida de 26,1% desde los 800.804 puntos del cierre del 20 de octubre. El desplome de precios desde los comicios se redujo al 10,3% medido por la paridad del dólar “contado con liqui”, justamente debido a la caída de precio del tipo de cambio implícito.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street las bajas del día alcanzan hasta 8,5%, lideradas por Banco Supervielle.

“Transcurrida la primer semana post-elecciones presidenciales, la plaza local se movilizó de un lado hacia otro, los ADR cotizaron de forma dispar y alternados con el correr de los días, con lo cual se dificulta analizar la tendencia en el corto plazo del Merval”, consideró Leonel Buccolo, ejecutivo de Cuentas de Rava Bursátil.

Los argentinos volverán a las urnas para definir la elección el próximo 19 de noviembre, el nuevo mandatario asumirá el 10 de diciembre.

“El mundo no se acabará el 20 de noviembre. La montaña de compromisos externos de diverso tipo que se ha venido acumulando podría terminar induciendo a una mayor liberación de facto del mercado cambiario o a algún tipo de medida que no respete totalmente los derechos de propiedad de deudores y acreedores”, reportó VatNet Financial Research.

La plaza bursátil profundizó su caída ante desarmes de posiciones debido a un incierto panorama económico, al tiempo que los bonos no logran alcanzar un piso por las crecientes dudas sobre la solvencia del país.

Por su parte, los bonos soberanos en la plaza extrabursátil local mostraron una baja promedio del 0,7% en pesos encabezados por las emisiones dolarizadas, tras perder un 8,9% la semana pasada. El riesgo país subía 22 puntos básicos para Argentina a 2.582 unidades a las 18:40 horas.

“Los castigados bonos soberanos en dólares no logran repuntar, ya que el mercado percibe que una continuidad del actual modelo dificulta mucho la acumulación de reservas y crecimiento”, dijo Roberto Geretto, analista de Fundcorp. ”Quedará por verse si un Milei más moderado puede servir como soporte de los precios, pero aquí hay más dudas sobre si puede ganar y qué programa económico implementará”, señaló.

"A medida que se acerque el balotaje, la demanda de cobertura volverá a ejercer presión (sobre los dólares financieros)", estimó Geretto.

Los negocios en la representativa, aunque reducida, plaza marginal de cambios se pactaban en promedio a 970 pesos por dólar, frente a un nivel máximo de 1.050 pesos vendedor anotado previo a las elecciones generales.

Una inflación que podría superar el 140% este año, un elevado déficit fiscal, reducidas reservas internacionales y un creciente malhumor son temas que deberá enfrentar en próximo gobierno.