Juan José Aranguren se refirió a la falta de combustible: “El litro de nafta debería estar en 900 pesos”

Juan José Aranguren (NA)

El ex presidente de Royal Dutch Shell en la Argentina y ex ministro de Energía durante el gobierno de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, se refirió a la escasez de combustibles que genera largas filas en estaciones de servicio de todo el país desde hace cinco días. El ex empresario y funcionario dijo que la distorsión de precios, junto con factores puntuales y estacionales, generaron los problemas que se ven en las calles y que para salir de eso hay que llevar los valores a la paridad de exportación para acercarlos a precios internacionales. “El litro de nafta debería estar llegando a los 900 pesos”, dijo.

Te puede interesar: Organizaciones rurales convocaron a protestar en las rutas por la falta de combustibles

En declaraciones a Radio Mitre, Aranguren analizó la situación energética que llevó a los faltantes en estaciones de servicio. Consideró que no es la energía, como sector, la que falla sino el contexto económico y sus enormes distorsiones de precios.

Consultado respecto a cuál debería ser el precio de la nafta, el ex ministro puso a Uruguay como referencia. “Usted puede cruzar el charco y ver cuánto está allá. Pero Argentina no necesita tener la paridad de importación como en Uruguay, le alcanza con llegar a la paridad de exportación porque no importa todo lo que consume”, comentó.

“Necesitamos recuperar el equilibrio de precios relativos de la Argentina, no solamente la energía, y recuperar la única soberanía que vale, que es la soberanía monetaria: una moneda que de gusto tenerla en el bolsillo”

“Eso, a precios de hoy tiene que estar llegando a cerca de los 900 pesos”, dijo.

Te puede interesar: Cómo se va a normalizar el abastecimiento de combustibles, según el Gobierno

“¿Cuál es la consecuencia de que esto no sea así? Es que tenemos una economía totalmente desvirtuada, tenemos deudas comerciales en la Argentina por más de USD 45.000 millones cuando el flujo normal son USD 20.000 millones. Si seguimos así nunca vamos a salirr, necesitamos recuperar el equilibrio de precios relativos de la Argentina, no solamente la energía, y recuperar la única soberanía que vale, que es la soberanía monetaria: una moneda que de gusto tenerla en el bolsillo y que conserve su valor”, explicó.

El ex número uno de Shell en la Argentina se refirió, también, a la amenaza del ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa a las petroleras. Massa las emplazó a que normalicen el abastecimiento para las 12 de la noche del martes o no permitirá que exporten.

Desde hace cinco días hay filas y cupos para cargar combustible (NA)

“Me preguntaría, esta amenaza a quién perjudica más, si se cierran las exportaciones de crudo. Al gobierno. ¿Qué es lo que necesita el Gobierno hoy? Dólares. Y bueno, para tener dólares se necesita poder exportar lo que nosotros no demandamos en el mercado interno”, dijo.

Te puede interesar: Jornada financiera: los dólares financieros retrocedieron debajo de los 900 pesos

“Esa amenaza del ministro candidato tiene atrás una suposición de que las petroleras están exportando crudo en lugar de procesarlo en el mercado interno. Eso es totalmene falso, se exporta lo que no se puede procesar. Es otro espejito de colores”, agregó.

Consultado respecto a cuáles son las causas de los faltantes, Aranguren lo atribuyó a la distorsión de precios, aunque dio una serie de elementos más puntuales que se conjugaron para generar la escasez en este preciso momento.

“Vale más cara una gaseosa que dos litros de combustible”

“Primero, el precio del mercado interno en la Argentina que está en el 40% del mercado internacional”, empezó.

“Segundo, en una economía normal el precio mayorista del que compra en cantidad es por lo general más bajo que el minorista. Hoy, como el precio minorista está con la política de Precios Justos, como el precio mayorista es el real y está 30% más caro, esos mayoristas van a cargar a las estaciones de servicio dándole una demanda adicional”, agregó.

“Además si se le agrega que estamos cerca del verano, se está sembrando la cosecha gruesa y levantando la fina, lo que es una demanda más por combustibles. Esto es normal, se suple cada año con importaciones. Pero hay cuatro barcos esperando que no ingresaron porque no había dólares en el Banco Central para poder pagar las importaciones”, continuó.

El presidente Mauricio Macri junto a Juan José Aranguren (DyN)

“Ese conjunto de medidas, más las paradas programadas de varias refinerias, hicieron que llegáramos al punto en el que estamos hoy”, concluyó.

Pero más allá de los factores puntuales, el ex Ministro de Energía insistió sobre las condiciones estructurales.

“Hoy en la Argentina tenemos una distorsión total de precios relativos (...) Cuando decimos que la nafta es cara en la Argentina y no queremos que aumente, tenemos que tener en cuenta qué es lo que está ocurriendo. Vale más cara una gaseosa que dos litros de combustible”, dijo.