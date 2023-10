Fuerte baja en la venta de motos en septiembre: cuál es el modelo clásico que “se derrumbó estrepitosamente”

En septiembre se vendieron 34.626 motos, una baja muy fuerte respecto al mes anterior y una suba del 8,6% comparado con 2022, que había sido muy malo en relación a los años anteriores

Con la publicación de las cifras de patentamientos del mes de septiembre, la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) confirmó que también en el mercado de las dos ruedas se ha producido una fuerte desaceleración en las operaciones de venta de unidades 0km en el último mes. Así como en autos y utilitarios livianos se había producido una baja del 15,6%, en el rubro de los motovehículos, la retracción alcanzó el 19% respecto al mes anterior.

En septiembre se registraron 34.626 unidades contra las 42.746 del mes de agosto. Las razones por las que se produjo esta reducción del volumen de ventas están directamente relacionadas a la creciente inflación, a la devaluación oficial de la moneda nacional y una menor oferta en los puntos de venta, ya que con las complicaciones para obtener los permisos para importar productos terminados del exterior, muchos importadores decidieron hacer una administración de su stock de motos en los últimos dos meses.

“Aunque trajeron contenedores llenos de motos desde China, venderlas a un precio que pierde competitividad en pocos días puede ser un mal negocio. Así que, sin llegar a desabastecer el mercado, la mayoría de los importadores decidieron quedarse con buena parte de las unidades, mantener la rueda girando, pero retacear las entregas a los concesionarios”, dice un empresario del rubro que tiene varios puntos de venta en la provincia de Buenos Aires y en otras jurisdicciones del interior.

Daniel Cingolani asegura que la tendencia cambió y hoy el mercado de las motos 110 está parado

“La baja en las ventas no es circunstancial. El gran volumen de venta de motos estos últimos años había sido de las motos de media cilindrada para abajo y muy pocas eran de motos grandes. Ahora es exactamente al revés. Las motos chicas no se venden más, el empleado no llega a comprarla. Está muy difícil. Yo creo que hemos entrado en una recesión grande para el mercado de las motos”, comentó Daniel Cingolani, dueño de otra importante cadena de agencias de motovehículos en la provincia de Buenos Aires.

Lo aconsejable al momento de evaluar el desempeño o la tendencia de un mercado, es siempre compararlo con el mismo período del año anterior. Mirando las cifras de 2023 contra las de 2022, es cierto que hay una suba del 8,6%, ya que en septiembre del año pasado se habían patentado 31.881 unidades. Sin embargo, ese valor de 2022 había sido muy malo respecto al del mismo mes de 2021, cuando se habían vendido 39.676 motos. Y para completar el escenario, es válido resaltar que entre agosto y septiembre de 2022 también se registró una baja en las ventas, pero de sólo el 3,1%, lo que contrasta fuertemente con el 19% de 2023 entre ambos meses.

El buen comienzo de este año todavía permite que en el acumulado de los nueve meses de 2023 ya se han patentado 354.156 motos, lo que representa un crecimiento del 10,6% respecto al mismo período de 2022, en el que se habían registrado 320.310 motovehículos. Los últimos tres meses del año deberían recuperar las cifras de referencia, porque de otro modo, por primera vez en los últimos tres años, el liderazgo que tenía la venta de motos sobre la de autos 0km, podría revertirse.

Durante los últimos tres años se vendieron más motos que autos 0km en Argentina, pero en septiembre los números fueron peores para las dos ruedas que para los automóviles

En medio de esta situación, hay un nuevo condicionante para cerrar operaciones, que podría también influir en la decisión de comprar un motovehículo para los consumidores. Se trata de la última medida del Ministerio de Transporte de exigir el seguro obligatorio como condición para poder retirar una moto nueva de un punto de venta o concesionario oficial, que entra en vigencia el próximo 9 de octubre, ha despertado un fuerte rechazo de parte de la Cámara Argentina de Concesionarios de motos (Cadecom).

El último sábado, el ente que nuclea a los vendedores de motovehículos, emitió un comunicado en el que “rechaza y repudia la creación e implementación del denominado formulario digital de seguro obligatorio impulsado por la ANSV, la Dnpra y la Cruz Roja Argentina.”

Según dice la comunicación oficial que enviaron a todos los concesionarios, “la medida es absolutamente innecesaria ya que, en el sistema para inscripciones iniciales (TRGS) ya se encontraba contemplado un módulo para la carga de pólizas de seguro. Sumar un nuevo formulario a la actividad registral perjudica a los consumidores, aumentando los costos de los patentamientos”.

Finalmente, Cadecom informó que iniciaran “las acciones legales correspondientes contra todos los organismos que impulsan e imponen dicho formulario, por el exceso en la facultad reglamentaria del Poder Administrador, amparándonos en la Constitución Nacional.”

Los números son irrefutables. Las motos de baja cilindrada están cayendo en sus niveles de venta

“El mercado de las motos 110 se derrumbó estrepitosamente. No se vende nada. Sumarle un costo más a la operación de compra va a verse reflejado en la cantidad de ventas, sin dudas, porque siempre hubo quienes las entregaban sin seguro. Esos compradores, que llegaban justito, no van a poder comprar. No se trata de si está bien o mal, sino de saber que va a afectar aún más las ventas”, dice otro propietario de concesionarias del interior, donde las motos conocidas como CUB (Cheap Urban Bike), han sido el principal medio de transporte para cientos de miles de trabajadores por su bajo costo de adquisición, de mantenimiento y de uso.

El éxito de las motos comercializadas bajo sistema de ensamble CKD o IKD, por los cuales se considera nacionales vehículos que se han armado en nuestro país con elementos importados o con alguna baja proporción de elementos nacionales, hizo que en 2021 y 2022, se vendieran más motos que autos 0km en el mercado nacional. Algunos años atrás, en 2008, justo antes de la gran crisis internacional del año siguiente, el mercado argentino vendió 797.000 motos en un año contra 610.000 autos. Fue la primera y única vez hasta 2021 en que sucedió ese fenómeno.

Las motos de 110 cm3 fueron el principal motor que impulsó las ventas de los vehículos de 2 ruedas en los últimos años

Pero los dos años anteriores a este complejo 2023, las motos volvieron a superar a los autos en el cómputo anual, ya que en 2021 se vendieron 383.683 motovehículos y 381.777 automóviles y vehículos comerciales livianos; y el año pasado la tendencia se profundizó aún más, con 410.955 motos y 407.532 autos. En lo que va de este año, con nueve meses computados, se han patentado 354.156 vehículos de dos ruedas contra 352.697 de cuatro.

La baja en la venta de las motos de 110 cm3 queda reflejada en los números de septiembre. La Honda Wave 110 sigue siendo la más vendida del mercado con 4.179 registraciones, que en julio pasado habían sido 4.924. La Motomel B110, que en julio había sido la segunda más vendida con 2.805 unidades, en septiembre cerró 2.439 operaciones, y la Corven Energy 110, que dos meses atrás había tenido ventas por 2.594 unidades, el mes pasado bajó a 1.864. En contrapartida, hay un notable crecimiento de la Honda XR250 Tornado, una moto de media cilindrada hacia arriba, de la que en julio se vendieron 629 unidades mientras que en septiembre ese número subió hasta las 976 motos patentadas.