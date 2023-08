Sergio Massa apuntó contra las propuestas de Javier Milei: “Una cosa es hablar y otra hacer”

El ministro de Economía, Sergio Massa Europa Press/Contacto/Manuel Cortina

El ministro de Economía y candidato a Presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, cuestionó las medidas de política económica propuestas por Javier Milei -candidato de La Libertad Avanza- y calificó a algunas de sus ideas como “irrealizables”.

El funcionario manifestó, en una entrevista concedida a Crónica TV, que el desequilibrio macroeconómico que se produjo el lunes pasado fue condicionado “por un resultado electoral que generó la caída de los bonos en un 17%, por la sorpresa que representó el triunfo de alguien que propone cosas que el mercado siente son irrealizables (en referencia a Milei)”.

“Eso generó un desorden en todas las variables económicas”, aseguró. En ese marco, Massa apuntó contra el dólar libre y recordó que uno de los economistas de Milei, reconoció que “un dólar a $750 es una estafa”.

En referencia a las propuestas de Milei sobre la educación, Massa declaró que existe un prejuicio ideológico. “Nosotros creemos en la universidad pública, en las becas y ellos te dicen ‘no tratemos ese tema porque las universidades son gasto’. Es muy importante, frente al título, hacer la baja de qué significa para el día a día de la gente. Cuando dicen ‘basta de universidades públicas, vamos a un sistema con voucher’, lo que tiene que saber el papá y la mamá que manda a su hijo a la universidad, van a tener que poner $3 millones por año”, advirtió.

“Yo creo que en la universidad pública. Con el plan de Milei, la UBA, por ejemplo, tendría que recibir el voucher y la plata de cada familia y cada estudiante, porque el Estado no le daría más el financiamiento. Es un delirio”, cuestionó Massa.

“Para lo mismo con la salud. Cuando dicen vamos a reestructurar el PAMI y cambiar el sistema de entrega de medicamentos, lo que no dicen es que el programa “Vivir mejor”, que representa el 20% de sus gastos, lo pierden”, subrayó.

El futuro del Banco Central

Una de las propuestas más resonantes de la campaña de Javier Milei es la de cerrar el Banco Central y eliminar la circulación del peso argentino, dando la posibilidad de que el mercado elija con qué moneda operar. Para Sergio Massa, en la práctica ese proyecto no se concretaría. “Una cosa es lo que Milei dice ahora y otra es lo que haría si se sentara (en el sillón presidencial)”, apuntó.

Para Massa, Milei no podrá defender su idea de cerrar el Banco Central frente al FMI. REUTERS

“Desde el jueves pasado hasta hoy, ha doblado mucho el tema. Creo que ahí aplica una cosa que es el ‘teorema de Baglini’, que plantea que, cuánto más lejos estás (de ser elegido) más pavadas decís, cuanto más cerca, más responsable te ponés”, agregó el candidato de Unión por la Patria.

El ministro de Economía criticó las declaraciones de Milei ante los medios y aseguró que el impulsor del liberalismo no podrá defender sus ideas ante el Fondo Monetario Internacional. “El viernes (Milei) va a tener una reunión con la segunda línea del FMI. Él no puede ir ahí y decir ‘voy a eliminar el Banco Central’. En los medios lo dice y nadie le repregunta, pero ahí te cuentan las costillas de verdad. A mi me llevó tres meses negociar que el Fondo no volviera hasta después de la elección de octubre a la Argentina y bajar de 100% a 20% el pedido de devaluación”, argumentó.

Asimismo, Massa sostuvo que Milei habla “con lindos términos técnicos”, pero advirtió que esconde una propuesta similar a la que se aplicó con Martínez de Hoz y con el Cavallo de la época de la Rúa. “Patricia Bullrich plantea más o menos lo mismo”, cerró.

