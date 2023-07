Sigue la crisis de la fintech Wenance: inversores de España y Uruguay también están afectados y temen no poder cobrar

La web de la compañía

Siguen las complicaciones para Wenance, la fintech de préstamos personales que es acusada de estafa y cesación de pagos por parte de sus inversores. Ahora, los señalamientos y las dudas también llegan desde España y Uruguay.

La empresa que preside Alejandro Muszak, asegura que “pagará todo” y que está ofreciendo un plan de reestructuración, pero los inversores que residen en ambos países, unos 1.000 en Uruguay y 1.200 en España, muchos de ellos argentinos, aseguran que ya están impactados por los atrasos. A pesar de lo que dice la firma, los afectados locales también suman incertidumbre a medida que pasan los días y no les llegan soluciones concretas.

Según adelantó Infobae, la Justicia tiene en la mira a la empresa. La fiscal de Instrucción Mónica Cuñarro imputó a Muszak y otros ejecutivos de la firma por estafas reiteradas y otros delitos y el juez Alberto Baños fijó las indagatorias para agosto próximo.

“Desde los primeros días de julio comenzaron a haber irregularidades en las acreditaciones por vencimientos de capital. Aproximadamente desde el 14/07, la compañía también cesó el pago de intereses. Hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial indicando cuál será el plan a llevar a cabo con las colocaciones en el exterior”, detallaron hoy en el grupo de WhatsApp Wenance España, que tiene unos 70 integrantes.

Alejandro Muszak

“La empresa no hace aclaraciones acerca de qué van a hacer. No podemos confirmar que se quiera hacer lo mismo que en Argentina. Hay muchos inversores argentinos que viven en España y están afectados, pero también hay muchos europeos. En España las colocaciones se hacían a más largo plazo, por ende hasta el momento el volumen de inversores con contratos incumplidos no son tantos”, detalló uno de los presuntos afectados del exterior.

“Mi miedo es que no nos paguen nada, o que se extienda mucho todo”, resumió otro. Los inversores extranjeros aseguran que se está generando comunicación con estudios jurídicos, tanto en Argentina como en España, para analizar las acciones conjuntas posibles. Están recolectando información para una demanda colectiva.

El modelo de Wenance consiste en prestar dinero a la base de clientes, en general personas que no acceden al crédito bancario, y lo hace tomando inversiones de ahorristas a cambio de una alta tasa de interés (es variable, pero se ubicaba en torno a unos 20 puntos más que un plazo fijo). Ese grupo que “puso” dinero en Wenance es el que ahora lo acusa de estafa.

La empresa reconoció ante este medio que también buscará hacer una readecuación de tenencias en el exterior, en principio ofreciendo menos tasa de interés. “La propuestas se presentarán la semana que viene. España y Uruguay gozan de mejor salud que Argentina. La tasa de interés es muy alta y vamos a buscar bajarla y tratar de que siga siendo un buen negocio para esos inversores”, prometieron.

Situación general

Los afectados locales son entre 3.000 y 5.000 clientes por un total de 20.000 millones de pesos, que es la cifra a reestructurar. El monto está en tres fideicomisos financieros privados: si bien algunas de las empresas de Muszak tiene controles oficiales –de la Comisión Nacional de Valores, CNV, por caso– estos instrumentos privados sólo pueden ser observados por la Inspección General de Justicia, donde por el momento no hay denuncias ni cuestionamientos, y tampoco actuaciones de oficio.

Una de las imágenes con las que la compañía promocionaba sus préstamos y buscaba captar inversiones

La propuesta de reestructuración ofrecida tiene dos tramos:

– Para las inversiones de hasta $3 millones de capital: pago en 12 cuotas a partir del mes de agosto y, luego, 2 cuotas de interés compensatorio. O sea, no pagan más intereses, sólo devolverían el capital en cuotas.

– Para las que superan los $3 millones de capital: se dolarizará al tipo de cambio MEP en el mes de julio al 8% anual.

La compañía asegura que tienen “un nivel de aceptación algo, de más del 80%, sobre todo en volumen de dinero”. “Hasta el momento, no se sabe la aceptación de la misma, y se confirma la existencia de una demanda interpuesta por el fondo de inversión holandés Latam Consumer Credit. Se esperan novedades sobre el avance de las negociaciones”, dicen los inversores españoles.

“Sabemos que están ofreciendo esas opciones de reestructuración, pero no está claro el porcentaje de adhesión“, destacó uno de los inversores locales al que “no le quedó otra” que aceptar una de las ofertas que propuso la empresa. “Creo que se ‘la pegaron’. Si bien van a tratar de organizar todo, hay contagio en otros países. Allá quieren sacar el dinero por las noticias que llegan y empieza a haber problemas. La empresa dice que todo pasó por la alta morosidad que tiene. También hubo versiones de que un municipio grande había retirado dinero, pero no se sabe detalles de eso porque las cosas no se explicaron bien. Aseguran que tienen inversores nuevos grandes que quieren entrar, pero para eso tiene que sacarse de encima estas deudas que tiene con los más chicos”, aseguró el ahorrista.

“Están ofreciendo un ‘Ahora 12 sin intereses’, pero no queda otra que aceptar. Hay mucha gente desesperada. De la empresa se fue un montón de gente, sobre todo los asesores que estaban en contacto con la gente. Hasta la secretaria de Muszak se fue. La empresa está en un caos interno”, dijo otro de los afectados.

Muszak asegura que una decisión del BCRA de 2020 les impidió hacer débitos en cuenta a los clientes y que por eso se volcaron al financiamiento en punto de venta. La suba de interés del año pasado, aseguró, terminó erosionando los márgenes y subió mucho la mora, algo que impactó en los fideicomiso generando la crisis actual de pagos. Esa es su explicación.

En medio de la crisis local renunciaron el CFO, la directora financiera y el jefe de inversiones institucionales de la empresa. “Ya los reemplazamos. Cuando las papas queman no todos tienen la actitud y el temple para afrontar crisis, que no niego”, afirmó días atrás.

