Mercados: acciones y bonos de Argentina mantienen la racha positiva a pesar de la baja de Wall Street

Los activos argentinos mantienen el interés inversor.

La Bolsa de Argentina operaba con mejoras en los negocios de este miércoles y renovaba niveles máximos históricos, en una plaza que reanudaba negocios durante una semana corta dados los feriados locales de lunes y martes.

En medio de un panorama económico complejo y a pocos meses de una elección presidencial, el Gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) una revisión de metas y busca adelantar desembolsos previstos para este año en momentos en que vence pagos por el organismo por unos 2.700 millones de dólares.

El índice líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganaba un fuerte 2,5%, a un nivel máximo histórico de 419.600 puntos a las 11:20 horas. Entre las mejoras se destacaban las acciones de los sectores energético y financiero.

“Nuestra Bolsa viene bien desde los mínimos del ‘coronacrash’ de marzo-abril 2020, pero esa suba no fue tan espectacular como lo es ahora mismo”, reconoció Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil. “Cabe recordar que las subas muy pocas veces son tan lineales, van viboreando entre impulsos y retrocesos. De manera que no negamos correcciones intermedias. Seguramente que las habrá tantas como sean necesarias”, apuntó.

El S&P Merval registra una suba de 108% en pesos en lo que va del 2023, mientras que medida en dólar “contado con liqui” alcanza el 42 por ciento.

“No hay mal que para bien no venga. El país en todo ese tiempo se queja de la pandemia, de la guerra y de la sequía, y la Bolsa con un recorrido muy distinto, con un resultado por bueno inimaginable. Con esto queremos señalar que la Bolsa es otra cosa: no juzga realidades; compra y vende expectativas para defenderse de esas realidades. No es economía, por más que se vale de empresas que cotizan. La masa inversora apuesta siempre por una salida y para esto el buen humor es clave, es más emocional que racional, responde a la psicología”, añadió Jorge Fedio.

Los bonos Globales del canje suben un 0,5% en promedio en Wall Street, con un riesgo país de JP Morgan que resta tres unidades paraArgentina, en los 2.353 puntos básicos.

¿A qué podemos atribuir esta increíble recuperación en la deuda en dólares? “Dado que supera ampliamente la performance del resto del universo emergente, podría pensarse que está siendo impulsado por factores locales. Desde el punto de vista macroeconómico, no hay muchas explicaciones para estas notables subas”, explicaron desde Portfolio Personal Inversiones.

La mejora de la cotización de los activos bursátiles argentinos es aún más llamativa si se tiene en cuenta la caída de hasta 1% que experimentan los indicadores de Wall Street este miércoles, en la segunda rueda seguida en baja, encabezada por los papeles tecnológicos.

“Luego de la sólida performance de los últimos tiempos, Wall Street podría verse inclinado hacia un merecido respiro mientras se analizan los datos ‘macro’ y los próximos pasos de la Fed, tras una pausa de tono hawkish que despierta debate sobre el futuro de la tasa”, señaló Gustavo Ber, titular del Estudio Ber.

