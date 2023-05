Dólar MEP y “contado con liqui”: qué se puede hacer y qué no con las nuevas medidas del Gobierno

El Gobierno implementó nuevas restricciones sobre las operaciones de bonos para obtener dólares financieros, con el objetivo de perder menos reservas por su intervención en este segmento del mercado para ponerle techo al dólar Bolsa.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) implementó una nueva restricción la cual se espera impacte a partir de este miércoles -pues ya se formalizó en el Boletín Oficial a través de la Resolución General 962/23- en la compra de dólares financieros.

Fuentes oficiales dijeron que esta nueva normativa busca reducir la volatilidad de los dólares implícitos, aunque apunta a maniobras financieras que realizan algunos inversores para aprovechar la brecha de precios registrada entre los bonos que utiliza el Gobierno para intervenir en el mercado y el resto de los títulos soberanos.

¿Qué se puede hacer y qué no?

Básicamente, la nueva normativa dispone que los dólares resultantes de operatorias con bonos AL30 o GD30, no se podrán utilizar por 15 días para comprar otros activos dolarizados como Cedears, Obligaciones Negociables (ON), y otros títulos soberanos. Para aquellos clientes que quieran dolarizar sus carteras comprando dólar MEP o “contado con liqui” no habría modificaciones.

1) No cambia nada para el ahorrista. El inversor que compra MEP a través de los bonos Bonares y Globales (los títulos en dólares emitidos con la reestructuración soberana de 2020) en el segmento PPT (Prioridad Precio-Tiempo) de ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos) donde interviene el BCRA con la compra de bonos a cambio de dólares, podrá seguir atesorando divisas por esta vía, pero tendrá que esperar para comprar otros activos por 15 días.

“Si hiciste Dólar MEP con los bonos Globales (como el GD30) o Bonares (como el AL30), durante los 15 días posteriores no podrás comprar o vender otros títulos en dólares, tales como Obligaciones Negociables, Cedear y Letras; sí podrás seguir operándolos en pesos, sin inconvenientes. Si compraste o vendiste títulos en dólares distintos a los GD y AL, tales como ON (Obligaciones Negociables), Cedear y Letras, deberás esperar 15 días para hacer dólar MEP con estos bonos”, puntualizaron desde IOL (Invertir Online).

“Se puede comprar de manera normal, de manera ilimitada, lo que no se puede es arbitrar”, comentó Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital. “Hoy está recontra frenado el volumen, es bastante bajo, primero por el fin de semana largo y segundo porque las ALyC están adecuando los sistemas operativos”, agregó.

2) La medida no implica que el “parking” sea más largo. La nueva normativa no establece un nuevo parking, mantiene los actuales, pero el cambio se da porque establece restricciones temporales para efectuar operaciones de arbitraje entre la cotización del dólar MEP y “contado con liqui” implícita en los Bonares y Globales, por un lado, y otros títulos de renta fija por oro. Es decir queda segmentado el mercado entre la plaza intervenida por entes oficiales y el resto de los títulos.

“Lo que hace (la nueva normativa), como su antecedente, la Resolución General 907, es evitar arbitrajes por diferencias de precios entre títulos públicos y otros instrumentos, como se venía advirtiendo en los últimos días, distorsionando el mercado”, señaló a través de su cuenta de Twitter Sebastián Negri, presidente de la CNV.

Los expertos de IOL precisaron que “si hacés solo dólar MEP, todo se mantiene igual: podés seguir operando sin inconvenientes. y sigue siendo ilimitada la cantidad de veces que podés operar dólar MEP en el mes”. Subrayaron que “el parking para dólar MEP se mantiene en 1 día hábil, y el de contado con liqui, también sigue sin modificaciones (1 día hábil con AL, 3 días con GD)”.

3) Mercado segmentado. Todos los negocios para hacerse de dólares a través de otros instrumentos que no sean los títulos Bonares (AL) y Globales (GD) podrán seguir operando como se lo hacía antes de la resolución de la CNV. Aunque el tipo de cambio es algo más alto -pues no está intervenido- la operatoria es libre a través de múltiples variantes, como resulta entre privados en el Senebi (Segmento de Negociación Bilateral) de ByMA, con las Ledes, y también a través de los Cedear (títulos respaldados en acciones extranjeras) y ADR (acciones argentinas que cotizan en dólares en el exterior).

4) Se terminó el “rulo”. La nueva restricción tiene el objetivo de terminar con los “rulos” donde se gana al arbitrar los dólares “baratos” e intervenidos por el Gobierno (Bonares y Globales en PPT) para revenderlos más caros en los nichos del mercado no intervenidos. Al quedar segmentados los mercados con el extenso plazo de 15 días esta operatoria resulta menos inconveniente por la volatilidad de precios de los bonos. A la vez, con una intervención oficial más ajustada y efectiva para contener el dólar Bolsa, es de esperar que el BCRA pierda menos reservas, pues en el último mes vendió USD 735 millones por esta mecánica.

5) ¿Y el puré con el “blue”? Un motor de los negocios con el dólar Bolsa pasa por hacerse de divisas a cotización dólar MEP y revenderlas más caras en el mercado informal, habida cuenta que hoy el primero se paga a $464 y en el “blue” se está tomando al billete a $487 para la compra. Más allá de las especulaciones de los analistas, la maniobra del “puré” para aprovechar esta brecha no queda restringida y, por lo tanto, hasta es probable que luego de esta normativa de la CNV la oferta en el mercado libre siga firme y hasta ayude a contener la suba del “blue”.

El analista financiero Christian Buteler comentó que “esta medida no debería hacer que el blue suba. Es más hasta podría hacer que baje dado que se podrá seguir haciendo el rulo MEP versus blue, aunque mezcla (dinero) blanco (registrado) con negro”.

El BCRA perdió USD 735 millones en un mes

“En las últimas semanas, observamos como el BCRA debió desprenderse de buena cantidad de reservas para contener la suba de los dólares financieros (MEP y contado con liqui). En base a nuestra estimación por lo operado en ByMA, calculamos que la intervención desde el 25 de abril requirió USD 735 millones, lo cual implicó un promedio diario de USD 36,8 millones”, indicaron desde Portfolio Personal Inversiones.

“Ante la situación de las reservas netas, que se encuentran en terreno negativo desde hace tres semanas, la nueva norma apunta reducir el costo de la intervención. En otras palabras, al Gobierno le será menos costoso mantener controlada la cotización de MEP y contado con liquidación vía (bonos) AL y GD (Bonares y Globales del canje) en la pantalla (Prioridad Precio-Tiempo o PPT). Esto se debe a que la norma imposibilita el arbitraje del FX imperante en los bonos soberanos -más barato- respecto al que se observaba en el resto de los instrumentos”, apuntaron los analistas de Portfolio Personal.

