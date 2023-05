Hot Sale 2023: las mejores ofertas de celulares, consolas de videojuegos, indumentaria y notebooks

La nueva edición de Hot Sale cuenta con productos fuera de temporada

Este lunes comenzó una nueva edición de Hot Sale, las tres jornadas de descuentos para compras online, con la participación de más de 900 marcas de distintos rubros. El sitio oficial www.hotsale.com.ar -donde se concentran las principales ofertas- registró más de 66.000 visitas en la primera media hora. Y de las más de 16.000 MegaOfertas disponibles en la web oficial, las más clickeadas fueron celulares, consolas de videojuegos, indumentaria deportiva, heladeras y notebooks.

Este año, por primera vez, hay una sección de productos fuera de temporada, bajo el rubro de Descolocados. En esa sección se pueden encontrar reposeras, ventiladores, aires acondicionados, trajes de baño, piletas, entre otros productos. También indumentaria.

El Hot Sale se extenderá hasta el miércoles 10 de mayo, aunque es probable que algunas marcas prorroguen los descuentos por más tiempo. Durante las tres jornadas se pueden encontrar ofertas dentro de distintas secciones: MegaOfertas, MegaOfertas top estrella, MegaOfertas Bomba, Contenidos destacados, entre otros.

En las primeras seis horas del evento, según datos de Tiendanube -plataforma que usan las empresas que ofrecen comercio electrónico- se realizaron 29.258 transacciones, con un ticket promedio de $20.569. El mayor pico de ventas desde el inicio oficial del evento se dio a las 00:16 horas con un ritmo de 595 de productos vendidos por minuto.

Durante tres días se pueden aprovechar varias opciones en Smart TV

“Como todos los años, indumentaria es la categoría estrella y el pago con tarjeta de crédito fue el más elegido por los compradores, en un 78%. Las cifras reflejan que los consumidores esperaban ansiosos esta fecha para ahorrar dinero en sus compras”, comentó Franco Radavero, Country Manager de Tiendanube Argentina.

Las categorías más elegidas por los usuarios al momento son: Indumentaria, con un 74% y un ticket promedio de $22.785. Salud y belleza, con un 6% y un ticket promedio de $11.731. Deco y hogar, con un 4% y un ticket promedio de $29.472.

Tecnología

- En la tienda oficial de Motorola los que adquieran equipos de la familia Motorola Edge tendrán 6 cuotas sin interés y envío gratis. Y los que compren un dispositivo de la familia Moto G tendrán 3 cuotas sin interés. Los smartphones que participan son Moto e22 a $48.999 (antes $51.999); Moto G32 a $80.999 (antes $84.999); Motorola Edge 30 ultra a $319.999 (antes $349.999); Motorola Edge 30 fusion a $229.999 (antes $249.999).

- Celular Samsung Galaxy A54 (8/256GB 6.64″ 5G Gris) a $184.999 (el precio anterior era $251.999, un 27% de descuento) en la tienda online de Cetrogar.

- Smart TV LED 50″ Samsung 50AU7000 4k con 12 cuotas sin intereses a $139.999 (el precio anterior era $196.999, un 29% de descuento) en la tienda online de Cetrogar.

- Smart TV TCL 40″ Full HD a $69.999 (el precio anterior era $89.999, un 22% de descuento) en la tienda online de Frávega.

- LG Smart TV UHD de 43″, 50″ y 60″ con envío gratis, 6 cuotas sin interés y hasta $44.000 de ahorro en la Tienda Oficial LG.

Electrodomésticos

-En la Tienda BNA, para los clientes del Banco Nación, hay 18 cuotas sin interés. Además, el marketplace del Banco Nación ofrece descuentos de hasta el 40%. La promoción estará disponible del 8 al 10 de mayo, inclusive, con tarjetas Visa o Mastercard del Banco Nación para comprar televisores, celulares, computadoras, videojuegos, electrodomésticos, muebles, herramientas, bicicletas, monopatines, productos de belleza, cuidado personal y vinos de bodegas nacionales.

- Cocina 56 cm marca Florencia a $75.999 (el precio anterior era $105.499, un 28% de descuento) en la tienda online de Cetrogar.

- Lavarropas Gafa Fuzzy Fit 7 kg 750RPM blanco a $120.999 (el precio anterior era $154.399, un 22% de descuento) en la tienda online de Cetrogar.

- Aspiradora sin Bolsa Midea 2000W a $37.999 (el precio anterior era $53.999, un 29% de descuento) en la tienda online de Frávega.

Turismo

- Aerolíneas Argentinas ofrece pasajes en hasta 6 cuotas sin interés con NaranjaX y con todas las tarjetas bancarias Visa, MasterCard, American Express y Cabal del plan Ahora; para volar por Argentina hasta el 30 de junio y del 1° de agosto al 30 de septiembre de 2023.

- En Almundo para comprar pasajes aéreos hay distintos códigos de descuentos que van desde los $25.000 a los $50.000 e incluyen destinos como Europa, Estados Unidos, Caribe y Brasil, los valores van variando dependiendo del caso.

Descuentos en hoteles y cuotas para viajar a destinos locales

- En Avantrip los destinos más buscados al momento son Buenos Aires, Madrid, Miami, Cancún y Bariloche por lo que las ofertas están alineadas con estas tendencias. En el segmento de paquetes, se destaca la financiación para viajar por Argentina con hasta 12 cuotas sin interés. Además, hay hasta 20% off en paquetes al Caribe y hasta 15% off para Brasil. La mayor rebaja se la lleva la sección de alojamientos ya que hay hasta un 68% off en hoteles All Inclusive con la posibilidad de alojar niños gratis.

Supermercados

- Híper ChangoMâs y ChangoMâs ofrece en distintas categorías descuentos de hasta 50% y 12 cuotas sin interés, la posibilidad de acceder a opciones con el 80% de descuento en la compra de la segunda unidad en productos y opciones de 2x1. A su vez, descuentos y promociones en rubros como el servicio de Mâs Autocenter, con todas las opciones para acondicionar el auto.

Seguir leyendo: