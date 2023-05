Con 900 marcas, empieza hoy el Hot Sale: qué oportunidades de compra hay y qué precauciones tomar para evitar estafas

Foto: Pexels

Este lunes y hasta el miércoles tendrá lugar una nueva edición del Hot Sale, el programa de descuentos y promociones en productos y servicios de distintos rubros que organiza la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y del que participarán unas 900 marcas.

Esta edición del Hot Sale incluirá promociones en las categorías Electro y Tecno; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; Indumentaria y Calzado; Deportes y Fitness; Supermercado; Salud y Belleza; Motos y autos; Bebés y Niños; Varios; y Servicios para todas aquellas personas que realicen sus compras en forma online.

Según el Estudio Anual de Comercio Electrónico en Argentina que realiza Kantar Insights para la CACE, el comercio electrónico en Argentina creció durante 2022 un 87% respecto al año anterior y registró una facturación que superó los 2,8 billones de pesos. De acuerdo al mismo informe, en 2022 el comercio electrónico continuó creciendo: se compraron 422 millones de productos, un 11% más que en el año anterior. Esto se dio a través de 211 millones de órdenes de compra (un 8% respecto al 2021) siendo $13.488 el ticket promedio de compra. Además, más de un millón de personas compraron por primera vez por este medio alcanzando un total de 21.828.205 compradores online.

Recomendaciones de seguridad antes de una compra

La organización del Hot Sale elaboró una serie de pasos para tener en consideración para evitar estafas virtuales cuando se realiza una compra por internet. Para eso, las recomendaciones incluyen asegurarse que la página y links sean los oficiales, como primera precaución.

Página fidedigna

● Siempre ingresar a las empresas adheridas al evento a través de la web oficial de Hot Sale: esto asegura que no es una página falsa

● En la parte superior derecha de la pantalla, al lado del símbolo de Internet, tenés que encontrar un candado. Esto significa que el sitio web que estás visitando es seguro. Si no aparece, entonces no tiene una conexión segura con tu navegador. Esta característica debe visualizarse cuando se llega a la página para realizar el pago, no en la home.

● Si la URL de la página empieza con https://, estás en una página segura; si la URL empieza con http://, la página no es segura.

● Si la barra de direcciones del navegador es de color verde, podés estar seguro de que la página web es de la entidad que dice ser. Esta característica debe visualizarse cuando se llega a la página para realizar el pago, no en la home.

Datos del vendedor

● Hay que mirar la información de contacto, ya que si ésta es extraña o proviene de un país que no tiene nada que ver con la marca del producto, entonces no es confiable.

● Menciones legales: el editor de un sitio web, el autor de un blog o el comerciante de una tienda online debe anunciar las menciones legales en su página web. Ya que sino, se lo considera un sitio ilegal.

Prácticas a tener en cuenta

● Verificar que la URL es correcta.

● Siempre una excelente práctica es la de escribir directamente la url en el navegador, en lugar de llegar a ella a través de enlaces disponibles desde páginas de terceros o correos electrónicos.

● A la hora de comprar, proporcionar sólo la información absolutamente imprescindible para la operación. Si alguna tienda online solicita obligatoriamente información que no se considere como esencial, entonces es mejor realizar tu compra en otro sitio como por ejemplo datos personales.

● Llevar un registro escrito de las transacciones, es una práctica muy buena. Así se conserva la información que el establecimiento remita acerca de tu compra así como el nombre, datos del negocio y los términos legales de tu compra. Como precaución, conserva esta información hasta que termine el período de garantía del producto.

● Redirecciones: no es raro que un sitio web no confiable redirija al internauta hacia sitios chinos y norcoreanos. Este tipo de sitios no tienen ningún valor.

Palabras clave para prestar atención

● Sección Descolocados: En este apartado, los usuarios podrán encontrar ofertas destacadas en productos fuera de temporada o precios con ofertas considerablemente mayores al resto.

● Historias: Como la mayoría de las redes sociales, la web contará con un carrusel en el que las marcas participantes compartirán sus productos y ofertas de último momento todos los días. Además, habrá una historia exclusiva de Hot Sale donde se podrán encontrar todas las comunicaciones oficiales, para no perderse ninguna oportunidad.

● MegaOfertas: Productos de más de 900 empresas y marcas líderes, realizarán importantes descuentos en miles de productos y servicios en las categorías Electro y Tecno, Viajes, Bebés y Niños, Salud y belleza, Deportes, Indumentaria, Muebles, Hogar y Deco, Supermercado, Autos y Motos, Varios y Servicios.

● MegaOfertas top estrella: Así como en la edición anterior, nuevamente los usuarios podrán ver los productos participantes con ofertas destacadas y no sólo los logos de sus marcas. De esta forma, podrán comparar productos de distintas marcas y las mejores ofertas.

● MegaOfertas Bomba: Una vez por día, durante los tres días del evento, se anunciarán descuentos especiales en distintas categorías a las 12 del mediodía. Las mismas durarán una hora o hasta agotar el stock.

● Contenidos destacados: En esta sección, el usuario encontrará variedad de contenido visual con texto explicativo sobre ofertas destacadas. Todo a simple vista y en un solo lugar.

● Más clickeados: Un ranking de los productos más populares entre los usuarios.

● Filtros: Funcionales y fáciles de usar, para que el usuario pueda comparar ofertas de distintas marcas de una forma sencilla. Entre los filtros destacados, se encuentra el de cuotas sin interés, descuento por volumen (2x1, 3x2, etc), orden por precios de menor a mayor, talles, colores, entre otros.

