Dólar soja 3: los exportadores reducen la liquidación porque los productores se niegan a venderles

FOTO DE ARCHIVO. Un camión descarga granos de soja en un silo bolsa en una granja en Chivilcoy, en las afueras de Buenos Aires, Argentina. REUTERS/Agustín Marcarián

Esta vez la intervención del Banco Central para aplacar a los dólares financieros, fue decidida. Pero logró el mismo resultado efímero de siempre: hacerlo retroceder hacia el final y esperar el día siguiente con un nuevo despertar alcista.

A medida que sube el dólar, el mercado se va sofisticando. Por caso, ayer se pagaron por cauciones en dólares a 24 horas, 20% anual. La duda era si fueron inversores que se querían apalancar para comprar los dólares más baratos que vendía el Banco Central en su intervención o era el mismo BCRA que se hacía de dólares para intervenir, lo que sería una estrategia riesgosa porque debe devolverlos al día siguiente.

Hasta hace unos días el mercado veía un techo a la suba. Creían que cuando recuperara el atraso, se iba a mantener. Pero el dólar está retroalimentando su alza porque empuja a la inflación y el techo se va elevando cada vez más. Algunas estimaciones de suba de precios en abril mencionan 9%.

Por otra parte, los bancos solicitaron USD 48 millones para atender a los clientes. Es un goteo que no cesa. Según el analista financiero y especialista en agro comercio, Salvador Vitelli “en lo que va del mes llevamos retiros de dólares por USD 382 millones”.

El trader Esteban Monte relató que “luego de seis jornadas de intervenciones tibias con bruscas subas del dólar, esta vez el Central intervino con firmeza y logró aplacar y contener a los dólares financieros. El contado con liquidación estuvo en $480 pero luego bajó $12. Lo mismo sucedió con el MEP que llegó a superar los $470. El Central utilizó la recompra de bonos GD30 que los pagó en dólares para calmar a la divisa. Pero esta baja es momentánea porque los problemas de fondo que fogonean al dólar siguen a la orden del día. El “blue” jugó un partido aparte y se despegó de los dólares financieros. Los valores de los dólares futuro convalidan la suba del presente. Mañana (por hoy) debería seguir la intervención si quieren calmar el apetito por dólares que tiene el mercado”.

Lo cierto es que el dólar MEP terminó la rueda con una leve caída de $1,52 (-0,3%) a $447,50, mientras el contado con liquidación subió $3,55 (+0,8%) a $495,97. El monto de negocios superó los USD 250 millones.

El “blue” subió $32 (+6,45%) a $495, después de rozar $497. En la plaza mayorista, el dólar aumentó 68 centavos a $220,91. El Banco Central compró USD 41 millones y las reservas bajaron 111 millones a USD 36.476 millones.

Para el economista Andrés Reschini, “mientras el gobierno culpa a los rumores de la suba de los tipos de cambio, el dólar mayorista tuvo su alza más acelerada desde 2021 con un registro en la rueda de 9,07% y un promedio de 8,09% en las últimas 5 ruedas. A pesar de esto, el Banco Central no logra sumar reservas con contundencia y tras comprar USD 41 millones en la rueda de hoy, el saldo acumulado por estas intervenciones sigue con un rojo de USD 2.772 millones”.

“Para sumar más condimento -agregó- trascendió que el acuerdo con el FMI que firmó Martín Guzmán estaría caído y ambas partes trabajan en uno nuevo. Las intervenciones del Central con reservas negativas son riesgosas en estos momentos porque puede complicar al sistema. Por ahora no hay a la vista nada tranquilizador por la inacción y la política enfocada en las candidaturas mientras los pesos queman”.

Respecto al mercado de futuros del dólar Reschini señaló que “se combinaron el estrés del mercado con las últimas ruedas del mes para que se hayan operado 2,75 millones de contratos y 307,5 millones en el Mercado Abierto Electrónico (MAE). Salvo en la parte corta de la curva donde intervino probablemente con fuerza el Banco Central, fin de agosto llegó a establecer una tasa efectiva anual de 285,4% de devaluación que marca un salto del precio respecto a fin de julio de 17,5%”.

Cabe aclarar que fin de año aumentó 4,18% a $490. Hace dos semanas cotizaba a $422.

Lo que dejó un toque negativo fue la soja. Solo se liquidaron USD 61,9 millones, cuando el BCRA necesita por lo menos 145 millones diarios para llegar a los USD 5.000 millones que quiere llevar a sus reservas a fin de mayo.

“Da la impresión de que el sector exportador le soltó un poco la mano al Banco Central, porque mientras no logren compras genuinas la prefinanciación de exportaciones, tiene su techo. Los exportadores no van a seguir liquidando si no pueden calzar con operaciones genuinas porque los productores no venden y no se ve que estén tomando medidas para solucionar este tema”, destacó Vitelli.

“Hoy hubo algunas novedades incorporando al dólar a $300 al girasol, el sorgo y la cebada. Acá hay un saldo exportable de USD 2 mil millones, pero de aquí a que se haga factible hay una realidad: en 2021 las exportaciones de estas posiciones fueron de UDSD 883 millones. Si bien se están agregando productos lo veo como un manotazo de ahogado a ver si se hacen de algunos dólares más”, opinó Vitelli.

“La comercialización está bastante frenada, aunque el girasol a $90.000 consiguió un incremento de $18.000 por tonelada y algunos compradores salieron a vender a esos precios y otros se quedaron esperando más definiciones. Es un mercado más chico y artesanal que el de la soja y el maíz que lideran las exportaciones”, indicó el analista.

La Bolsa, entre tanto, operó $5.965 millones. El S&P Merval, el índice de las acciones líderes, subió 1,25% en pesos y 0,4% en dólares. Lo mejor pasó por las acciones vinculadas al sector externo. Aluar aumentó 5,03% y Ternium, 5,06%.

Los negocios en ADRs -certificados de tenencias de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- alcanzaron a $12.355 millones alentados por la fortaleza del contado con liquidación. No fue una buena rueda. Las caídas fueron generalizadas. Globant perdió 5% y Tenaris, 4,5%.

Un dato que marcó la cobertura ante la suba del dólar por lo que pueda suceder en el futuro fue el rescate anticipado de las Obligaciones Negociables de Arcor.

Hoy se aguarda la licitación de bonos del Tesoro donde vencen casi $976 mil millones. Una preocupación que se suma a la del dólar aunque se cree que el Tesoro reunirá esa suma.

