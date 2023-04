Los alquileres aumentarán casi 100% el mes que viene: cómo funciona el método de ajuste de la ley que nadie quiere

Firmar un acuerdo por un contrato de alquiler se ha complicado por la escasez de oferta y por los aumentos de precios que suben con fuerza mes a mes

Cómo lo adelantó Infobae los contratos que se firmen a partir del 1 de mayo, o deban actualizar su precio interanual, deberán hacerse con aumentos del 95,43 por ciento. Una situación compleja en donde los inquilinos deberán destinar más dinero de sus bolsillos para hacer frente al pago de la locación de la vivienda en la que residen o en la que se mudarán pronto.

Hay mucha preocupación en el sector inmobiliario y, además, hace más de dos semanas el Gobierno hizo trascender que suspendería la Ley de Alquileres vigente desde 2020 y que buscaría que el Congreso vuelva a tratar su posible reforma o derogación, pero todavía no hay información oficial al respecto. Según lo informado por cámaras sectoriales, los contratos se siguen firmando con plazos de 3 años de duración y ajustes anuales.

Los analistas estiman que muy pronto de no resolverse otra acción se llegará a un aumento del 100% o más.

Siempre hay dudas, sobre todo de propietarios e inquilinos, en cómo calcular y aplicar los aumentos en los acuerdos que se firman. Existen varias Web que brindan detalles de cómo estipularlos, una de ellas es la del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC). La ley sancionada en julio de 2020 tiene un esquema en la que se puede determinar el precio de los contratos.

Para precisarlo es aconsejable ingresar al sitio oficial del gobierno porteno (https://vivienda.buenosaires.gob.ar/calculadora_alquiler#top). Allí hay una calculadora para poder conocer el aumento de las locaciones residenciales.

La captura de pantalla del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) en donde se pueden calcular los precios de alquileres cada vez que haya que actualizar un contrato

En primer lugar se debe colocar la fecha en la que se firmó el contrato, para saber cuál era el índice en ese momento; luego se debe seleccionar la fecha de actualización del contrato, y después el usuario debe indicar el monto inicial del contrato sin puntos para separar las decenas de mil.

Infobae realizó un ejemplo por un departamento de 3 ambientes que se acordó en Colegiales el año pasado, en donde la familia inquilina abonaba $70.000 por mes. Ahora debe actualizar su fórmula y, aplicándose el aumento, el próximo mes deberá comenzar a pagar $137.160, hasta mayo de 2024.

Los datos que se obtienen en la web contribuyen a calcular el monto por abonar durante el próximo año y el porcentaje de incremento que corresponde en este período. La fórmula que se aplica consta del total del alquiler dividido por el índice con fecha de cuando se firmó el contrato, multiplicado por el índice del día en que se aplica el aumento. La cifra que arroje esa cuenta será el monto del alquiler que el inquilino deberá pagar durante el próximo año, hasta la nueva actualización.

Desde el segmento inmobiliario siguen sosteniendo que lo ideal sería volver a contratos a dos años y ajustes semestrales. Agrupaciones de inquilinos rechazan la opción y defienden los acuerdos a tres años

De acuerdo con el ICL en los últimos meses los aumentos interanuales fueron del 85,87 (los que renovaron en febrero 2023), 89,56% (marzo) y 92,59% (abril).

Sebastián Beigel, de Beigel Bienes Raíces, dijo a Infobae que “el golpe inicial para quien debe actualizar su contrato es fuerte, porque de repente venía pagando una cifra y pasa a abonar casi el doble por mes. Es un cambio significativo además de todos los aumentos para afrontar los gastos cotidianos que se están registrando por la inflación”.

Los alquileres están casi atados a la inflación, el método de ajuste se apoya en el Índice de Contratos de Locación (ICL) que regula el Banco Central y las previsiones respecto de los datos en los que éste se basa son inflación y remuneración promedio.

Conseguir viviendas para alquilar está difícil. Un PH como este que está ubicado en Villa Devoto es casi imposible de encontrar

“Es un escenario atípico en donde si el Gobierno nacional no logra contener la inflación este desacople seguirá impactando en los precios de alquileres. Puede llegar un momento del año en donde a los inquilinos se les complicará pagar porque sus sueldos no suben igual que la inflación. Y muchos podrían pasar a no abonarlos en tiempo y forma por no poder afrontar los gastos mensuales”, añadió Beigel.

Entre ambos lados

Desde el sector argumentan que hay que ubicarse en dos lugares distinto: del lado del propietario y del inquilino.

Daniel Bryn, analista de Real Estate y autor del Monitor Inmobiliario, dijo que “el propietario hoy ve que mientras la inflación escaló al 104,3% anual, siguió cobrando todos los meses sin ningún cambio, ni un peso más, los mismos $56.825 por el alquiler de un departamento de 2 ambientes en Palermo que alquiló a una persona en abril de 2022″.

Ahora con el ajuste anual, desde el 4/2023 comenzó a cobrar $109.441, un aumento de casi el 93%, mientras hoy un departamento similar se alquila en el mismo barrio por $130.000 al mes.

El inquilino mientras pudo planificar sus pagos mensuales y abonó un monto fijo de $56.825 durante 12 meses, hoy le aumentan de un día para el otro $109.441, en un país en donde el sueldo promedio no superó el aumento del 95% (RITPE/Nación) y el resto de los bienes por la inflación aumento un 104,3% anual.

“En pocas palabras, lo que menos aumentó fue el alquiler, por ello es que el propietario hoy frente al cambio de una nueva ley que se proclamó pero parece que no se producirá, espera a los cambios en lugar de poner nuevamente en alquiler alguna propiedad que tiene. Y el ajuste del alquiler es menor a la inflación, dado que el ICL se ajusta por sueldos e inflación. La falta de certidumbre sobre si va a haber o no un cambio en la Ley de Alquileres lejos de tranquilizar suma más dudas en un mercado con muy poca oferta de locaciones”, concluyó Bryn.

Seguir leyendo: