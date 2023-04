Great Place To Work: estas son las mejores empresas argentinas para trabajar en tecnología

Con el plan Getting to Equal 2025, Accenture se compromete a colaborar con el desarrollo de las mujeres

La firma de consultoría global Great Place To Work dio a conocer este jueves el ranking de los Mejores Lugares para Trabajar en Tecnología en 2023 en la Argentina. Las empresas que ocuparon los primeros lugares fueron Accenture, en la categoría de más de 1.000 colaboradores; IncluIT, en la categoría de empresas de 251 a 1.000 empleados; Gen IT, en la categoría de hasta 250 colaboradores; y Pagos360, en la categoría pyme.

Este año, las empresas ganadores en el ranking de los Mejores Lugares para Trabajar en Tecnología en Argentina mostraron una tendencia clara: la construcción de una marca empleadora sólida es cada vez más importante para atraer y retener talento en industrias altamente competitivas. “En un mercado donde la demanda de profesionales calificados supera la oferta disponible, las empresas deben esforzarse por destacarse como empleadores atractivos y diferenciarse de sus competidores”, señalaron desde Great Place To Work.

Otras de las empresas que se ubicaron entre los cinco primeros puestos de cada categoría fueron: Salesforce, Quales Group, PedidosYa, Mikroways, Baufest, BASE4, Security, Globant, Pharmware, Oracle, Kenility, Ualá, GreenFlame, etermax, Nodus Company, SAP y Bombieri.

El ranking de empresas de la industria tecnológica se basa en el relevamiento y análisis de la percepción de los empleados, donde se miden las experiencias de confianza y las posibilidades de los colaboradores para alcanzar su máximo potencial humano, independientemente de quiénes sean y qué lugar ocupan en la organización, explicaron los organizadores del relevamiento. Este año participaron unas 100 empresas.

IncluIT obtuvo el primer puesto en la categoría de empresas de 251 a 1.000 empleados

También se consideran las experiencias diarias de todos los colaboradores respecto de cómo se viven los valores en la organización, la posibilidad de las personas para aportar nuevas ideas y la eficacia de los líderes en el día a día. Estas variables se relevan mediante una encuesta de clima.

“En la actualidad, la industria de TI en Argentina enfrenta una situación compleja. Por un lado, existe una creciente demanda por parte de las empresas, que buscan profesionales altamente capacitados para cubrir puestos técnicos y de gestión en un mercado cada vez más competitivo. Por otro lado, la oferta de talento en el país no siempre es suficiente para satisfacer esta demanda, lo que hace que las empresas tengan que lidiar con una alta rotación de personal y una dificultad para encontrar y retener a los mejores candidatos”, explicaron desde Great Place To Work.

“Las principales preocupaciones de los empleadores tienen que ver con la formación y capacitación específica de los candidatos, así como con la competencia de otras empresas que ofrecen mejores salarios y beneficios. Además, también preocupa el hecho de que muchos jóvenes talentos decidan emigrar al exterior en busca de oportunidades laborales más atractivas”, agregaron.

El trabajo flexible, un beneficio central en las empresas tecnológicas

Para hacer frente a estos problemas, muchas empresas están implementando estrategias de atracción y retención de talento que incluyen prácticas que promueven una cultura empresarial que valore y promueva el bienestar y la felicidad de los empleados: se ofrecen programas de beneficios (horarios flexibles y home office) hasta actividades de bienestar físico y mental en la oficina. Además, se fomenta la comunicación abierta y la transparencia en la gestión de la empresa, lo que genera un ambiente de confianza y colaboración entre los colaboradores. También es importante la inversión en el desarrollo profesional de las personas, la diversidad y la inclusión.

Las claves de las ganadoras

- Accenture se ubicó en el primer lugar en la categoría de más de 1.000 empleados. La empresa cuenta con un equipo de más de 12.500 profesionales y es el principal exportador de servicios de la Argentina (en áreas como tecnología, administración y finanzas, consultoría, recursos humanos, petroleros, legales de contratación). Una de sus claves es generar talento fuera de los centros urbanos tradicionales.

“Contratamos 1.100 colaboradores en los últimos 15 meses de manera remota, desde 15 provincias distintas, garantizando la permanencia del talento en sus pueblos y ciudades de origen”, detallaron. Hoy cuentan con más de 1.000 posiciones abiertas para incorporar talento desde cualquier parte del país.

La empresa ofrece a sus empleados un plan de beneficios que abarca distintos ejes de bienestar (laboral, físico, emocional, mental y familiar). Entre ellos, plan de salud de primer nivel para el colaborador y su familia; un programa de licencias por maternidad y paternidad extendidas (5 meses y 2 meses, respectivamente), por adopción (4 meses para cuidador primario y 2 meses para cuidador secundario); gimnasio 100% pago; beneficio de almuerzo con la app Pedidos YA. También días de vacaciones adicionales, cumpleaños off, guardería y bonos de graduación y un menú “personalizado”: cobertura veterinaria para mascotas, acumulación de millas, acceso a plataforma de entretenimientos y gaming, tarjeta virtual para compras en supermercados, reintegro de educación, entre otros.

Accenture ofrece a sus empleados un plan de beneficios que abarca distintos ejes de bienestar

En cuanto a la flexibilidad, la modalidad de trabajo es híbrida. “La mayoría de los días hacemos home office, pero procuramos que los equipos se reúnan presencialmente de vez en cuando en nuestras oficinas u otros lugares para conocerse mejor, integrarse y realizar actividades colaborativas”, explicaron.

La empresa también cuenta con programas de diversidad e inclusión. En 2017 Accenture lanzó su compromiso Getting to Equal 2025, en donde se compromete a colaborar con el desarrollo de las mujeres y llegar a contar entre sus equipos con un 50% de mujeres y 50% de hombres. Hoy en día, un 51% del staff de Accenture Argentina está compuesto por mujeres. También cuentan con programa para la inclusión LGBTIQ+ y mayores de 50 (SilverTech).

- IncluIT, primera en la categoría de 251 a 1.000 empleados. Fue fundada hace más de 28 años y se dedica a la creación de soluciones con transformación digital con tecnología innovadora. Cuenta con más de 750 colaboradores trabajando desde Argentina y la región. “Las empresas tecnológicas tienen en los últimos años desafíos enormes entre los cuales la innovación, profesionalización y gestión del talento son prioritarios. Teniendo esta mirada es que tenemos gran desarrollo en dos líneas fundamentales: capacitación y cultura”, destacaron.

“Colaboradores, managers, líderes técnicos y las distintas áreas, mantienen una relación que se basa en la confianza, el respeto, el trabajo en equipo y la motivación para alcanzar los objetivos en común. Es decir, la empresa confía en cada uno de nosotros, nos respeta y nos hace partícipes de las decisiones de estrategia”, indicaron.

Durante el año 2022, la empresa IncluIT brindó 3.800 horas de capacitación

La práctica diaria en IncluIT contempla la cercanía con las personas. Por ejemplo, una de las iniciativas para los líderes de los equipos son las sesiones para gestión de las emociones en equipos de trabajo. “En esos espacios se elaboran estrategias de manera colaborativa y creativa y, se aportan ideas para la búsqueda de soluciones. Creemos que si alguien es escuchado podrá también escuchar a otros genuinamente”, resaltaron.

Durante el año 2022, la empresa brindó 3.800 horas de capacitación (60% fueron internas y el resto abiertas al mercado y la comunidad). La participación fue de 5.600 con un nivel de satisfacción de 4,15 sobre 5 puntos. “Se tomó la decisión de llevar oportunidades tanto de capacitación como laborales a lugares donde antes no existían. Nuestras acciones están definidas por este principio: generamos oportunidades de trabajo donde nos las hay, formando y entrenando a todas las personas que desean insertarse en el mercado IT, que se apasionan por la tecnología y que quieren crecer como profesionales”, resumieron.

Los líderes en IncluIT acompañan los planes de “Cultura Junior” y se comprometen a acompañar el proceso de crecimiento y desarrollo de habilidades a las personas desde el comienzo de sus carreras como trainees. “Iniciamos con un proceso de mentoring y shadowing (el recién llegado es mentoreado y se pega al mentor para el aprendizaje) que tiene como destino la autonomía y crecimiento paulatino de la persona”, señalaron.

- Gen IT, primer puesto en la categoría de hasta 250 colaboradores. Gen IT es una empresa de transformación digital, que nació hace 10 años y cuenta con oficinas en Buenos Aires y Rosario. Según describieron, su propósito es generar un lugar de trabajo increíble para todas las personas que sean parte, guiando a las empresas en el viaje a la innovación digital, e integrando los mundos de software a medida y soluciones IT.

“Nuestra mejor política es encontrar a esas personas que ‘tienen el gen’. Solo trabajamos con quienes disfrutamos comer un asado, tomar un mate o una cerveza. Esto es lo que priorizamos cuando sumamos personas a nuestro equipo, aceptamos trabajar con un cliente o decidimos trabajar con un proveedor. Nuestra estrategia es equipo contento, cliente contento y proyecto rentable. Las tres son importantes, y en ese orden”, resumieron.

“Si el equipo está contento, hace lo que le apasiona y es bueno haciendo, el resultado va a estar bueno, el cliente lo va a amar y el proyecto va a ser rentable. El trabajo en equipo es algo clave para nosotros. Desarrollamos un esquema de liderazgo disruptivo e igualitario, en donde el ‘liderar’ es una herramienta para generar nuevos líderes, que dispongan de la libertad y el profesionalismo para tomar decisiones en pos del crecimiento. Las personas no son recursos humanos, son personas. Nuestro objetivo como equipo es desarrollarnos como personas y como profesionales, para ser más y mejores”, concluyeron.

Actividades al aire libre para el equipo de empleados de Gen IT

- Pagos360 obtuvo el primer lugar en la categoría pyme. La empresa es un proveedor de servicios de pago, que ofrece herramientas digitales para cobrar con diferentes medios de pago, prevenir fraude y consolidar sus cobros en una única cuenta. Cuenta con gran presencia en diversas industrias como salud, sector corporativo, retail, telecomunicaciones, educación, servicios públicos y gobiernos.

El objetivo de Pagos360 es ayudar a crear una mejor economía digital. Se centra en los sistemas de pagos digitales como medio para promover la inclusión financiera. Esto implica ofrecer acceso, a personas y empresas, a servicios financieros de manera responsable y sostenible.

“Estamos convencidos de que la pasión es nuestro motor para hacer que las cosas sucedan. Disfrutamos de inspirar a quienes nos rodean y superarnos. Uno de los pilares de nuestra cultura, es el rol protagónico de los colaboradores para proponer ideas y co-crear soluciones. Lo más importante, no es quien más sabe, sino, quien más rápido aprende. Esto hace de Pagos360 una experiencia desafiante, atractiva que invita a ser curiosos y mantenerse en permanente aprendizaje”, explicaron a Infobae.

Uno de los pilares de Pagos360 es el rol protagónico de los empleados para proponer ideas y soluciones

Los factores que se analizaron para elaborar el ranking

- Selección: En los mejores lugares para trabajar en IT, el proceso de selección es clave y los líderes eligen tomar un rol activo en este proceso. Desde la definición y comunicación precisa de los puestos buscados, que abarcan tanto habilidades duras como blandas (estas últimas con cada día mayor importancia), hasta el proceso de onboarding y la diagramación del journey del colaborador durante su vida corporativa. El 94% de los empleados encuestados del ranking consideró que los jefes contratan a personas que se adaptan a la cultura de la empresa, cuando la media en el mercado es de 76 por ciento.

- Liderazgo: Los líderes tienen la capacidad de llevar a los colaboradores al máximo de sus capacidades, pero para que esto suceda, su gestión debe ser de cercanía, escucha, interacción y respuesta. El 91% de los encuestados destacó la capacidad de los jefes en reconocer el trabajo y esfuerzo de sus equipos, mientras que la media del mercado es de 70 por ciento.

Un momento de relax en las oficinas de Pagos360, la pyme mejor rankeada

- Autonomía e Innovación: La autonomía se destaca como uno de los aspectos más valorados y buscados por el talento al momento de decidir el lugar donde quieren trabajar y permanecer. “Esta autonomía, empieza con líderes que confían en sus empleados y que no apelan al micromanagement. Por el contrario, los respaldan y estimulan en sus capacidades porque saben que alcanzarán los resultados”, aclararon desde Great Place To Work. “La supervisión permanente estrecha los resultados porque agobia al colaborador que, cansado de no ser valorado, comienza a disminuir su rendimiento, muchas veces inconscientemente”.

- Desarrollo: Los resultados obtenidos por las empresas que conforman esta edición del ranking mostraron que las organizaciones que ofrecen recursos y equipos adecuados para el trabajo, instalaciones atractivas y programas de capacitación y desarrollo profesional, logran una opinión más positiva de sus colaboradores. Muchas de estas empresas implementan el modelo de aprendizaje 70:20:10, que se enfoca en los aprendizajes en el trabajo, social y formal.

Festejos para los empleados de la empresa GenIT

- Retención: Los colaboradores de los mejores lugares para trabajar tienen una opinión más positiva sobre su empleador en comparación con el mercado general. Según la encuesta, los empleados de estas empresas se sienten más motivados a permanecer y proyectarse en sus trabajos a largo plazo. “Desarrollar acciones y programas que generen y mantengan una marca empleadora sólida y positiva es una estrategia que ayuda fuertemente atraer y retener a los mejores talentos del mercado”, destacaron.

- Marca Empleadora: Una marca empleadora sólida refleja los valores, cultura y ambiente de trabajo de la empresa. De esta manera, las compañías obtienen un impacto positivo en la percepción de sus colaboradores y clientes, actuales y potenciales.

