Foro Llao Llao: sin representantes del Gobierno, cuáles fueron los candidatos opositores que más cautivaron al círculo rojo

El Foro fue una idea que surgió años atrás de Eduardo Elsztain y un grupo de emprendedores de Endeavor

Desde Bariloche - Con las exposiciones sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mundo de los negocios y la incidencia de los unicornios en las nuevas economías, finalizó este miércoles la onceava edición del Foro Llao Llao, que durante tres jornadas reunió a los principales empresarios del país y a los candidatos opositores a ocupar el sillón de Rivadavia, desde diciembre próximo.

Los organizadores del evento reservaron el tramo final para dos exposiciones vinculadas a los negocios tecnológicos, buscando descongestionar el auditorio de los discursos políticos, aunque el gobernador jujeño y precandidato presidencial por la UCR, Gerardo Morales, debió hacer uso de un tramo de la mañana para dirigirse al empresariado, ya que el día anterior arribó después del horario en el que tenía previsto hacerlo.

El programa oficial del Foro contemplaba el cierre a cargo del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, aunque la posible asistencia del mandatario se fue diluyendo con el paso de las horas. Este martes se especuló con una conexión mediante videoconferencia e incluso un mensaje grabado para el cierre. Entonces en el Llao Llao se vieron pruebas de conexión con imágenes del sillón presidencial aunque luego trascendió que el Presidente no iba a estar presente por razones de agenda. Pero Casa Rosada informó que nunca confirmaron.

Entre los empresarios tampoco hubo un clima de sobrada expectativa sobre su participación.

El Foro Llao Llao es organizado por 11 de los empresarios más relevantes del país. Este año el evento contó con una presencia inusual de políticos, los precandidatos de la oposición a presidir el país, y lógicamente una mayor incidencia de la política en las charlas, habitualmente más dedicadas a la economía y el mundo de las empresas.

Pero llegar hasta ahí no fue fácil para los organizadores, porque temían que los hombres y mujeres de negocios no estarían tan cómodos para expresarse libremente como en ediciones anteriores. “De todos modos acá hay 140 tiburones y hay que ver cómo les va a los políticos”, confió entre risas un conocedor del evento.

“¿A cuál de los candidatos le fue mejor?”, interrogó este medio a los emprendedores y empresarios, en distendidas charlas de pasillo. El resumen: Patricia Bullrich estuvo muy bien, con Javier Milei hubo algunos murmullos cuando explicó su plan dolarizador y el discurso de Horacio Rodríguez Larreta fue, según los empresarios, “prolijo y realista, sin promesas desmedidas”. Otro también destacó “la buena recepción que tuvo María Eugenia Vidal y el reconocimiento al medido discurso del jujeño Gerardo Morales”.

El test del “aplausómetro” no dio grandes ventajas para ninguno. En la previa, Milei fue el que más expectativas cosechó, algo que no terminó plasmándose luego de su presentación del martes. Como contó Infobae, lo que sobrevoló a su alrededor fueron dudas y el “¿cómo haría todo lo que promete que hará?”.

Bullrich fue la que menos habló de política e hizo foco en su plataforma de gobierno. Gustó que hablara de seguridad y educación. Vidal estuvo secundada por el ex ministro Hernán Lacunza, también cercano a Larreta, quien respondió varias de las preguntas que le hicieron a la precandidata.

El comportamiento inquieto del dólar libre y un posible proceso dolarizador; trascendidos, rumores y renuncias en torno al Presidente de la Nación y la evolución de la crisis interna del PRO, con varios de sus protagonistas compartiendo tiempo y espacio aunque sin cruces cara a cara, fueron temas de agenda común en los extensos pasillos del hotel.

Un congestionado jefe de gobierno porteño cerró el encuentro de los precandidatos con la prensa y aprovechó la ocasión para hablar de fútbol. Tras pedir que no pase desapercibido el sticker de Rácing que tiene en su teléfono, defendió la sanción del penal que el árbitro Falcón Pérez cobró a favor de la “Academia”. “La línea es parte del área, fue penal” dijo, y admitió: “igual no jugamos bien”.

Los que se fueron

La presencia empresarial en el Foro Llao Llao es muy diversa, pero hay sectores que se distinguen por su peso específico.

Uno es el de los “uruguayos”, argentinos que radicaron sus empresas en Uruguay, como Marcos Galperín (Mercado Libre), Guibert Englebienne y Martín Migoya (Globant). Otro es el Generación para una Argentina Mejor (GAM), de empresarios jóvenes y emprendedores, también mencionados como “hijos de” por su filiación con empresarios tradicionales.

La radicación en Uruguay también fue uno de los temas en danza en las charlas informales. Los que cruzaron el charco comentan que quieren volver y no pueden... No al menos a esta Argentina: “No están dadas las condiciones para volver, la inestabilidad y el desequilibrio financiero no nos permite analizarlo, al menos por el momento”, dijo uno de ellos. Los del GAM apuestan por emprender en Argentina, aunque mirando de reojo la migración para sus propias firmas que van creciendo y apenas inician una curva de rentabilidad, entre 5 y 8 años después de los primeros pasos, se ven en la necesidad de recortar y ajustar.

“Los mejores empresarios que tenemos están en Uruguay. Acá están alienados. Es doloroso, porque acá hay mucha inteligencia y creatividad. Sería lindo al revés, que del mundo entero vengan acá a aprovechar nuestra capacidad, crear y exportar”, confió un exitoso emprendedor.

Morales, el último orador

El gobernador jujeño y precandidato presidencial de la UCR, Gerardo Morales, fue el último orador que se paró frente a los poderosos empresarios y describió un programa económico para salir de los cepos financieros en 12 meses, sin generar corridas ni vaciamiento de reservas, y a la vez frenar la espiral inflacionaria que toma nueva fuerza mes a mes.

Serán algunas de las acciones de base que prepara su equipo económico para hacerse cargo de la herencia que recibirá en diciembre en caso de imponerse en las elecciones. Cuenta con asesores liderados por el economista Eduardo Levy Yeyati, quien recuerda su experiencia en el Banco Central en 2002, en el contexto de otra profunda crisis política y económica.

Descartan una salida inmediata de los cepos y también una dolarización. Sí creen que deberán “corregir sin devaluación” el atraso del tipo de cambio oficial, para reducir la brecha con el dólar libre, con intervenciones monetarias a diario y una clara “línea de llegada”. Y fundamentalmente reducir el déficit fiscal mediante recortes de subsidios en las partidas menos sensibles.

El evento finalizó con un almuerzo distendido en el lobby del hotel, con una concurrencia disminuida por el regreso de varios de los asistentes a sus lugares de origen. “Fue otro evento enriquecedor, que nos permitió profundizar en temas de la agenda mundial como la aplicación de nuevas tecnologías en el ámbito de los negocios, inteligencia artificial y criptomonedas”, dijo un reconocido empresario cuyo presentismo en la cumbre es perfecto. Valoró también las disertaciones de los precandidatos.

Poco después del mediodía, la plataforma auxiliar del Aeropuerto Internacional de Bariloche inaugurada hace pocas semanas, destinada a la guarda de jets privados, comenzó un notorio proceso de descongestión. Señal de que el encuentro de los empresarios más poderosos del país, había llegado a su fin.

