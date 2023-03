Camaro: un ícono de la historia del automóvil que se despide en 2024

El auto, el nombre y el estilo. El Chevrolet Camaro reapareció con una fuerza inesperada en 2010 y protagonizó la última era de los muscle car americanos

Los fanáticos de los muscle car vienen siendo castigados por la evolución de la tecnología de la industria automotriz, así como los llamados petrolhead o los amantes del sonido inconfundible de un motor V12 de Ferrari, Lamborghini o, para los más románticos, Matra.

Pero si de clásicos autos deportivos americanos se trata, el Ford Mustang, el Dodge Challenger y el Chevrolet Camaro, conforman la más fiel expresión de una generación de vehículos que pasará a la historia por su espíritu salvaje, como el de una tropilla de caballos… de fuerza.

Dodge anunció que el Challenger ya no se fabricará con motor de gasolina, pero será reemplazado por un auto eléctrico que representará los mismos valores de performance y aspecto bajo el nombre de Charger Daytona SRT, o al menos intentarán que así sea.

Los Camaro en sus dos versiones. La Collector's Edition con la que se despedirán del público incluye todas sus variantes

Ahora llegó el turno de General Motors, que acaba de anunciar que a finales de este año, el Chevrolet Camaro de sexta generación que actualmente se ve en las calles, ya no se fabricará más. No tendrá, de momento, reemplazo alguno. Para despedirse, producirán una serie limitada y final, que tendrá la denominación de “Collectors’ Edition”, y se venderán como modelos 2024, ya que las últimas unidades saldrán de la planta de ensamblaje Lansing Grand River, en Michigan, en enero del año próximo.

“Mientras nos preparamos para despedir a la generación actual de Camaro es difícil no exagerar nuestra gratitud a cada cliente de Camaro, cada empleado de la línea de ensamblaje de Camaro, y cada fanático de las carreras. Si bien no estamos anunciando un sucesor inmediato hoy, tengan la seguridad de que este no es el final de la historia de Camaro”, dijo Scott Bell, vicepresidente Global de Chevrolet. Con esta declaración, queda abierta la puerta tal vez para un nuevo auto electrificado, parcial o totalmente, que tenga el sello, o al menos el nombre clásico del muscle car de GM.

El Dodge Challenger ha sido el primero de los muscle car que sucumbieron ante la llegada de la electrificación

Así como Stellantis cambió el nombre del Challenger para la versión eléctrica del nuevo deportivo de Dodge, Ford cambió el auto completamente, y el Mustang eléctrico no es una coupé deportiva sino un SUV, al que llamaron Mustang Mach-E. Habrá que ver qué planes tiene General Motors, aunque por lo visto, el nombre de Camaro se volverá a escuchar en algún momento a partir de 2026.

Mientras tanto, el Camaro seguirá existiendo como un auto de carreras de Chevrolet, tanto en NASCAR, como en los campeonatos de IMSA, SRO, NHRA y el Supercars Championship de Australia.

Entre 1966 y 2023, han sido seis las generaciones de este clásico de dos puertas, guardabarros musculosos, y motor V8 de Chevrolet. No todos fueron éxitos, pero no fueron solamente malos tiempos para este modelo sino para los muscle car en general, especialmente entre 1990 y 2010, cuando reapareció con un rediseño completo y radical, para darle vida a la quinta generación con la que renació la leyenda del Camaro.

Chevrolet dice que el Camaro que conocemos terminará su producción en 2024, pero no está concluida su historia

El éxito de la sexta generación también fue producto de ese maravilloso diseño de 2010, pero las exigencias de las normas ambientales, empezaron a “hacer ruido”, y Chevrolet adoptó la opción del turbo como modo de mantener la potencia, aunque ahora fuera sobre un bloque vertical de 4 cilindros en línea. Lentamente, empezó el camino de la despedida.

El advenimiento de los autos eléctricos, y el fuerte compromiso de General Motor para hacer de su marca un estandarte de sustentabilidad, los llevó incluso a lanzar el Hummer EV. El Camaro, tal como nació y se reprodujo por más de 55 años, empezó a ver sus días contados, y era natural que terminara un ciclo despidiéndose con todos los honores. Ahora resta esperar un tiempo, para ver de qué modo vuelve a renacer una vez más.

