YPF se quedará con un negocio de generación eléctrica que los dueños de Edesur querían venderle a otra empresa

YPF Luz es la subsidiaria eléctrica de la petrolera de bandera

Hace un mes, y en medio de fuertes críticas y cuestionamientos del Gobierno por los cortes de luz, ENEL, la dueña italiana de la distribuidora eléctrica del AMBA Edesur, anunció que había vendido parte de su negocio local de generación eléctrica por USD 102 millones.

Los compradores eran los accionistas de Central Puerto, que pasaban a quedarse con el 75,7% de la italiana en Central Costanera y con el 41,2% de la empresa de generación térmica Central Dock Sud.

Ahora se supo que YPF, que es socia en la térmica Central Dock Sud, usará first refusal (o derecho preferente) para quedarse con ese negocio. Lo hace por medio de su subsidiaria eléctrica, YPF Luz. O sea YPF “obliga” a su socia ENEL a venderle Central Dock Sud en lugar de hacerlo a Central Puerto. “hicieron uso de un derecho que tenían”, dijeron, escuetos, en ENEL.

Central Puerto es socia de Enel con el 25% de Edesur y suena como una de las posibles compradores de la distribuidora del AMBA. Es una compañía con dueños conocidos, como Carlos Miguens Bemberg (ex Quilmes), la familia Escasany (Banco de Galicia), Guillermo Reca (ex ejecutivo del banco de inversiones Merrill Lynch) y los hermanos Ruete Aguirre (ex Banco Roberts). De Central Puerto se fue hace pocos meses Nicolás Caputo, el amigo de Mauricio Macri que es accionista de Mirgor.

Central Dock Sud

Según informó hoy YPF a la Bolsa, YPF Luz ejercerá “su derecho de compra preferente de la totalidad de las acciones que ENEL Americas, como vendedora, posee en Inversora Dock Sud, sociedad controlante de Central Dock Sud” y que, además, le exigirá a “ENEL Argentina (juntamente con Enel Americas) una oferta de compra por la totalidad de las acciones que ENEL Argentina posee en Central Dock Sud, sujeto a que los restantes accionistas de ésta última no ejerzan los derechos preferentes que pudieran tener”.

“La decisión de ejercer la compra preferente de Inversora Dock Sud permitirá a YPF Luz asumir el control de Central Dock Sud, una de las centrales más eficientes del AMBA, cuya contribución es fundamental para abastecer la zona de mayor demanda energética del país”, destacaron desde la petrolera.

“Esta decisión está alineada con uno de los objetivos estratégicos de contribuir al abastecimiento de energía eléctrica eficiente y confiable, a través de activos de generación que utilicen gas natural, el combustible convencional más apto para avanzar en la transición de la matriz energética”, agregaron.

Central Dock Sud cuenta actualmente con una capacidad instalada de 926 MW, que corresponden a un ciclo combinado de 856 MW y dos turbinas de gas que alcanzan 70 MW. La Central, que está ubicada en Avellaneda, genera anualmente 5700 GWh, que equivale a la energía necesaria para abastecer 1,6 millones de hogares.

Vale recordar que a fines del año pasado, ENEL había comunicado que iba a desinvertir en la Argentina y que desprenderá de todos sus activos, incluidos las centrales mencionadas, El Chocón y, claro, Edesur.

