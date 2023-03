El mercado del usado sigue liderado por los autos compactos pero también sufre la falta de de 0km

Las operaciones de autos nuevos, muchas veces incluyen la entrega de un usado en parte de pago. Al no haber mucho stock de 0 km, hay menos usados en las agencias

La compra y venta de autos usados sigue siendo uno de los parámetros que el sector automotor mide para identificar la tendencia del mercado. A diferencia de lo que muchos creen, el número de operaciones de vehículos de segunda mano, está estrechamente relacionado con el de los cero kilómetro, al menos en determinadas épocas o períodos de la cambiante economía argentina.

Según la Cámara de Comercio Automotor de la República Argentina, durante el mes de febrero la cantidad de ventas de vehículos usados se redujo notablemente respecto al mismo mes del año pasado. En 2022, se habían transferido 121.553 unidades, y este año ese número bajó a 111.584 automóviles. La baja es preocupante especialmente porque enero de este año había sido excepcionalmente mejor que enero de 2022, lo que permite que en el promedio del bimestre inicial de 2023, las cifras superen al mismo parámetro del año pasado por un 2,19%. Enero y febrero de 2022 tuvo 239.411 operaciones mientras que este año se totalizaron 244.657 ventas de segunda mano.

“Comenzamos un 2023 con esperanza, pero al evaluar el comportamiento del mercado de autos usados durante el mes de febrero, nuevamente vemos una luz de alerta. Si bien sabemos que históricamente es un mes en el cual caen las ventas, nos preocupa que las cifras estén por debajo de los años 2022 (121.658 unidades) y 2021 (125.698 unidades)”, expresó Alejandro Lamas, secretario de la CCA en el reporte del mes de febrero.

El bimestre inicial de 2023 es levemente mejor al de 2022, pero el mes de febrero fue un 16,15% peor que enero. El año pasado, el segundo mes había superado a enero

La relación con la venta de autos cero kilómetro tiene directa influencia en esta baja de operaciones, ya que al no haber stock en la mayoría de las terminales automotrices, las operaciones de autos cero kilómetro que se realizan contra entrega de usados, ha disminuido notablemente.

“Enero y febrero son históricamente dos buenos meses porque las personas no compran un auto cero kilómetro en diciembre para no perder un año si no lo patentan en enero o febrero. Eso es histórico, siempre ha sido así”, dice Marcelo Vallone, titular de un concesionario multimarca de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires. “Pero lo que está pasando ahora es que la gente no puede cerrar operaciones de compra de autos nuevos en los que se entrega un usado como parte de pago, porque no hay suficientes entregas de cero kilómetro en el mercado. Esto hace que existan sobreprecios de hasta un 20 o 25% para asegurar la entrega del auto nuevo y entonces muchos esperan a que el mercado se normalice para realizar la operación”, añade.

Las agencias que tienen stock de usados pudieron vender a valores normales para el mes de febrero, pero muchos dependen de la entrega de unidades como parte de pago de un 0km

“Quién tiene stock de autos usados, los vende al mismo ritmo que en años anteriores o quizás más aún. Un buen usado de tres años atrás, que puede tener entre 20.000 y 30.000 kilómetros, es una gran oportunidad. Sigue siendo un auto nuevo, con poco uso, con la misma tecnología que la mayoría de los autos 2023, pero cuesta dos millones de pesos menos. La diferencia es muy grande entre un usado nuevo que un cero kilómetro”, dice finalmente Vallone.

Desde la Cámara de Comercio Automotor coinciden con el diagnóstico. Alejandro Lamas explica que “los problemas de fondo que venimos sufriendo desde la pandemia, en su gran mayoría continúan: por ejemplo, problemas de stock, logística, fabricación y falta de insumos, que no son sólo domésticos sino muchos de ellos mundiales. También, debemos señalar que la financiación que ofrece el mercado para la compra de un vehículo usado resulta prácticamente imposible para el bolsillo de los consumidores”.

El noble Volkswagen Gol, que se ha despedido del mercado de autos nuevo, sigue siendo el cómodo líder de la tabla de venta de usados

En cuanto a los automóviles en sí, en el mes de febrero nuevamente los Volkswagen Gol y Gol Trend arrasaron con las operaciones, al cerrar 6.963 operaciones, lo que representa el 22% del total de usados. Los Chevrolet Corsa y Classic se mantienen en segundo lugar casi con la mitad, 3.818 ventas, equivalentes al 12%.

En tercer lugar, y liderando el mercado de pickups usadas, la Toyota Hilux emula la performance de las camionetas cero kilómetro, y es la más elegida para segunda mano con 3.341 unidades, por delante de tres autos compactos que tienen un valor de elección de los compradores bastante similar entre si, como el Renault Clio, del que se vendieron 2.892 autos, el Ford Fiesta con 2.587, y el Fiat Palio, que cerró operaciones por 2.502 unidades de segunda mano.

El Ford EcoSport es séptimo en la lista y el SUV usado más vendido en febrero con 2.468 vehículos transferidos, en tanto la pickup Ford Ranger es octava en la lista general con 2.338 unidades, delante de otros dos productos de la misma marca: el KA y sus 2.253, y las 2.249 que se vendieron del sedán Focus.

