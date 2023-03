Adiós al cupón de la tarjeta: para compras de montos bajos ya no se exigirá la firma y solo se usará el ticket digital

(Freepik)

Las compras con tarjeta de crédito o débito por un importe inferior a $15.000 no requerirán de la firma de un cupón físico por parte del cliente. No obstante, el cambio no implica que el pagador se quede sin un comprobante de la operación si desea tenerlo. Todos los proveedores aseguran la posibilidad de enviar un ticket digital a través de un correo electrónico.

Tarjetas de Crédito en Colombia serán mucho más caras en marzo La Superintendencia Financiera informó un alza de 0,99 %, elevando la tasa de usura a 46,26 % VER NOTA

La empresa Payway, una de las principales plataformas de medios de pago perteneciente a la firma Prisma, comunicó ayer a sus comercios que ya no se imprimirán los comprobantes de ventas menores a ese importe. Los otros grandes jugadores del negocio de la provisión de medios de pago para los comercios, Fiserv y Mercado Pago, ya habían dejado atrás la exigencia de un ticket firmado en papel para las operaciones de montos bajos. Por ello, prácticamente todo el sistema operará con esta modalidad, que regirá para los pagos con tarjeta de crédito y débito, de todas las marcas.

En todas las empresas proveedoras de terminales POS -conocidas como Posnet, que en realidad es la marca de las máquinas provistas por Fiserv- explicaron que la decisión de comenzar a reducir el uso del comprobante en papel fue tomada en coordinación con las “marcas”, Visa y Mastercard, en el contexto de una mayor digitalización de la operación y una experiencia más simple para el cliente.

Alejandro Char ya puede viajar a Estados Unidos El político y empresario colombiano confirmó la noticia a través de una publicación en su cuenta de Twitter, en la que aseguró que tras cumplir con todos los requisitos, ya recibió la aprobación de su visa por parte de la Embajada de Estados Unidos VER NOTA

“Si el cliente lo solicita, el comercio podrá enviar el comprobante por email a través de las terminales inteligentes de Payway (POS). Al digitalizar los comprobantes de pago buscamos mejorar tanto la experiencia de cobro de comerciantes como la de sus clientes. Así se simplifica todo el proceso de pago y el comercio puede controlar sus ventas”, explicó Lucas Gracia, Head of Product Payway.

¿Qué ocurre si el cliente pide el ticket? A la hora de cobrar, el comerciante muestra el monto ingresado en la terminal POS al cliente, quien acerca su tarjeta para realizar el cobro con contactless (NFC) o inserta el chip. Luego el comercio selecciona la opción ‘Enviar por email’, escribe la dirección de correo del cliente y toca “Enviar”. El cliente recibirá el comprobante en el correo electrónico indicado con el detalle de su pago. Ya no es necesario imprimir el comprobante para que el cliente lo firme.

Embajada de los Estados Unidos anuncia nuevas reglas para solicitar la visa Autoridades norteamericanas ya no aceptarán que el formulario DS-160 esté lleno a medias. VER NOTA

El comercio puede ver los comprobantes tanto en la terminal POS como en el portal Mi Payway. Allí, es posible hacer un seguimiento de las ventas y volver a compartir los tickets con sus clientes. Ese portal “permite controlar el cierre de lote, consultar y dar seguimiento del estado de ventas y fechas de cobro, crear y compartir links de pago, generar QR interoperables, entre otras funcionalidades”, lo que deriva en ahorro de tiempos y “fomenta la disminución de uso de papel”, señalaron en Prisma.

El recibo de la operación puede enviarse por correo electrónico

Desde su principal competidora, Fiserv, señalaron que “desde el año pasado” ya rige un mecanismo similar y que en este terreno la empresa está “alineada al mandato de las marcas”, en relación a Visa y Mastercard.

Por ello, para pagos por importes menores a $15.000 “no se requiere firma en el comprobante del comercio y la impresión del comprobante es opcional para el cliente”. En el caso de que la operación sea superior a ese monto, la impresión del ticket para el cliente también es opcional, pero en todos los casos se imprime el cupón para el comerciantes y se pide la firma.

Otro gran proveedor de terminales POS, Mercado Pago, explicó que todos sus dispositivos siempre ofrecieron la posibilidad de enviar por mail o mensaje de texto los comprobantes de pago sin necesidad de imprimirlos. De hecho, también tienen un “mPOS”, una terminal inalámbrica, que directamente no tiene impresora: si el cliente exige el ticket, el comercio lo envía en forma digital.

“A raíz de la pandemia, de común acuerdo con las banderas, se fueron aumentando los montos a partir de los cuales se requiere firma del comprador”, explicaron en Mercado Pago.

La reducción de la exigencia de firmar un cupón trae un avance en el uso de los medios de pago digitales que se suma a otros hábitos crecientes en el mercado argentino, tales como los pagos contactless, en los que alcanza acercar la tarjeta a la terminal para sellar el pago, o el uso de terminales móviles, que evitan tener que entregar la tarjeta a un vendedor o un mozo, acentuando la posibilidad de que la tarjeta nunca salga de las manos de su dueño.

Seguir leyendo: