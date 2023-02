Advierten que Binance transfirió activos igual que en el escándalo de la quebrada plataforma FTX

Changpeng Zao, CEO de Binance.

Cuando se trata del operador de criptomonedas más grande del mundo, en un mercado en gran parte no regulado, es fácil inventar las reglas sobre la marcha. En su última maniobra de trastienda, Binance transfirió presuntamente USD 1.800 millones en garantía de monedas estables a fondos de cobertura, incluidos Alameda y Cumberland/DRW, dejando expuestos a sus otros inversores.

Alerta roja de un alto ejecutivo internacional: las criptomonedas perdieron la guerra contra el dinero tradicional Agustín Carstens, director del Banco de Pagos Internacionales, dijo que el derrumbe y los escándalos del último año en torno de los activos digitales demostraron que no pueden competir contra las divisas respaldadas por los bancos centrales VER NOTA

Según publicó Forbes, a fines del año pasado, mientras los criptomercados luchaban por recuperar sus precios de equilibrio, el mayor intercambio de cripto del mundo movió silenciosamente cientos de millones en garantía destinada a respaldar las monedas estables de sus clientes, destinando los activos a otros usos no revelados. Hicieron esto sin informar a sus clientes.

Según los datos de blockchain examinados por Forbes, desde el 17 de agosto hasta principios de diciembre, casi al mismo tiempo que FTX estaba implosionando, los titulares de más de $1.000 millones en criptomonedas conocidas como tokens B-peg USDC se quedaron sin garantía para los instrumentos que Binance afirmó que serían 100% respaldado por cualquier token al que estuvieran vinculados.

Este caso actual de reorganización de activos entre bastidores recuerda las maniobras de FTX antes de la quiebra

Los tokens B-peg USDC son réplicas digitales de USDC, una moneda estable vinculada al dólar emitida por Circle Financial, con sede en Boston, que existen en cadenas de bloques que no son compatibles con la empresa, como Binance Smart Chain, propiedad de Binance. Cada moneda estable vale un dólar estadounidense.

Las 9 recomendaciones del FMI para que los países endurezcan la regulación sobre las criptomonedas Los objetivos del documento están en consonancia con el mandato del organismo de apoyar la estabilidad económica y financiera de sus miembros VER NOTA

De los fondos tomados a clientes, que consistían en tokens de monedas estables en USD (USDC), se canalizaron USD 1.100 millones a Cumberland/DRW, una empresa comercial de alta frecuencia con sede en Chicago, cuya matriz se fundó en 1992 y comenzó a comercializar criptomonedas en 2014. Es posible que Cumberland haya ayudó a Binance en sus esfuerzos por transformar la garantía en su propia moneda estable Binance USD (BUSD).

Hasta que el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York tomó medidas enérgicas contra la emisión de monedas estables a mediados de febrero, Binance buscaba agresivamente ganar participación de mercado para su token respaldado en dólares contra rivales como Tether y el USDC de Circle.

Las tres inversiones “físicas” que recomienda Elon Musk para protegerse de la inflación El CEO de Tesla se inclina por el refugio en bienes raíces y acciones de compañías del sector real antes que contar con dólares líquidos ante la avanzada de los precios minoristas. Criptomonedas, vino fino y obras de arte, dentro del menú VER NOTA

Otros traders de criptomonedas, incluidos Amber Group, Alameda Research (de Sam Bankman-Fried)y Justin Sun’s, fundador de Tron, también recibieron cientos de millones de garantías transferidas de Binance, según muestra un estudio de Forbes en base a datos de blockchain para billeteras digitales de Binance.

La SEC de EEUU considera que gran mayoría de las criptomonedas son valores y deben estar sujetas a las mismas regulaciones estrictas

Para Binance, que fue fundada en 2017 por el multimillonario chino-canadiense Changpeng Zhao, es la última de una larga historia de prácticas controvertidas, desde su continua falta de sede física y una estructura corporativa que parecía estar diseñada para evadir a los reguladores, hasta informes federales. investigaciones por blanqueo de capitales y evasión fiscal.

La semana pasada, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC de EEUU) se opuso al plan de Binance de hacerse cargo de las cuentas de los clientes del criptoprestamista Voyager citando una divulgación inadecuada sobre la seguridad de los activos de los clientes.

Patrick Hillmann, director de estrategia de Binance, sugiere que el movimiento de miles de millones de activos entre billeteras es parte de la conducta comercial normal del intercambio. En una entrevista con Forbes, restó importancia a la preocupación por mezclar los fondos de diferentes inversores y evitó una pregunta sobre la transferencia externa de activos desde una billetera digital que se había utilizado como garantía para las monedas de Binance vinculadas a otras criptomonedas. “No hubo mezcla”, dice, porque “hay billeteras y luego hay un libro mayor”, el último de los cuales rastreaba todos los fondos adeudados a los usuarios y los fondos o tokens que iban a las billeteras, que son simplemente “contenedores”.

Dura acusación sobre Binance Reuters

La implicación de los comentarios de Hillmann es que, a pesar de lo que puedan mostrar los saldos en las billeteras de intercambio visibles públicamente de Binance, la empresa tiene su propio conjunto de registros de propiedad para realizar un seguimiento de los fondos. Esto parecería socavar los esfuerzos recientes de Binance para demostrar solvencia a través de ejercicios de prueba de reservas. Tener dos juegos de libros significa que la empresa está pidiendo a los clientes y reguladores que confíen en su contabilidad, al tiempo que dificulta la verificación independiente de la solvencia que afirma.

Binance es la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas en términos de volumen de transacciones

Este caso actual de reorganización de activos entre bastidores recuerda las maniobras de FTX antes de la quiebra cuando se alegaba que su filial comercial Alameda Research se había beneficiado del depreciación de FTX por las promesas hechas a los clientes de que sus miles de millones de activos permanecerían separados de los de otros clientes de intercambio.

Si bien las transferencias temporales a Cumberland/DRW y otros no han provocado ninguna reacción violenta o perjuicio aparente para los inversores, las supuestas manipulaciones de FTX crearon problemas para sus socios comerciales. Se presentaron demandas colectivas contra los bancos centrados en criptografía Silvergate y Signature, por afirmaciones de que ayudaron a los esfuerzos de Sam Bankman-Fried para apropiarse indebidamente de los fondos de los clientes antes de que explotara su intercambio.

Compañías que siguen sus propias reglas

La firma auditora de criptomonedas CoinArgos fue la primera en expresar su preocupación por el hecho de que Binance no sigue sus propias reglas sobre cómo debería funcionar el respaldo de fichas vinculadas y sobre la falta persistente de garantías para asegurar miles de millones de dólares en fichas que emite el exchange.

CoinArgos expresó en un informe del 17 de enero que “alguien recibió un préstamo de algo así como USD 1.000 millones por aproximadamente 100 días. No está claro exactamente lo que sucedió. “Esto es muy grande, muy obviamente manual y muy reciente”, evaluó.

La semana pasada, Fortune dio a conocer la noticia de que Binance había liquidado la garantía del USDC, quemándola, en lenguaje criptográfico, y utilizando las ganancias para pagar a su socio estadounidense de acuñación, Paxos, para crear un nuevo BUSD. Fortune especuló que el objetivo podría haber sido aumentar la participación de la Bolsa en el mercado de las monedas estables basadas en dólares. Con el aumento de las tasas de interés de EEUU, los rendimientos de la moneda mantenida para garantizar las monedas se vuelven cada vez más atractivos.

¿Por qué Binance crea tokens B?

Los tokens de Binance (B-tokens) son versiones compatibles con Binance-blockchain de monedas estables como Tether (Binance-Peg USDT), con USD 3.200 millones en circulación, y criptomonedas populares que incluyen Ether (Binance-Peg Ethereum), con USD 956 millones. Hay más de otras 90 monedas, muchas con circulaciones mucho más pequeñas, donde se han creado versiones de Binance.

La práctica de fagocitar una cripto para acuñar una nueva no es exclusiva de la operatoria de los exchange. Se han colocado tokens por valor de miles de millones de dólares en nuevas cadenas de bloques. Para ilustrar, antes del lanzamiento del token B, un usuario de Binance que posee un token tron (TRX) solo lo usaría en la red Tron, pero una inversión en BUSD de Paxos, que usa la cadena de bloques Ethereum, solo se comercializaría en esa cadena.

Otra vez la mira sobre las plataformas digitales

A Binance le interesa replicar tantos tokens como sea posible en su Binance Smart Chain para que pueda aumentar la cantidad de usuarios que realizan transacciones en su plataforma. El mayor uso del ecosistema de Binance aumenta el valor del token nativo de Binance, la moneda BNB, que no representa ningún capital pero tiene una capitalización de mercado de USD 47.000 millones. También aumenta el valor de las aplicaciones en su red, muchas de las cuales cuenta como empresas de cartera. Binance se comprometió a respaldar sus tokens B en un 100% con criptomonedas subyacentes.

Según Binance, se supone que el proceso funciona así: cuando Binance acuña un token B, se supone que debe almacenar un token 1:1 del activo subyacente en una billetera dedicada destinada a dichos activos vinculados. Sin embargo, una respuesta de Hillmann a una consulta de Forbes sobre el token Binance-Peg BUSD ilustra la deficiencia de la empresa con el proceso de garantía del token B.

Hillmann comentó que “si bien nosotros [Binance] no llenamos la billetera lo suficientemente rápido, todos los BUSD se habían comprado para cubrir todos los BUSD envueltos”. También insistió en que otros, como Circle o “cualquiera”, habrían podido ver esto, sin embargo, no está claro cómo sería esto posible porque Binance no publica la información de su libro mayor. CoinArgos dijo que la garantía que sustenta el USDC de Binance-Peg tenía una deficiencia de más de mil millones de dólares en tres ocasiones distintas en la cartera de estas cripto, y la versión de la Bolsa de su moneda estable BUSD tenía una garantía insuficiente en más de 500 millones de dólares durante la mayor parte de 2021.

Hoy en día, la billetera tiene aproximadamente USD 7.000 millones, pero eso es después de que el intercambio agregó aproximadamente USD 3.200 millones desde mediados de diciembre, cuando Binance experimentó una fuerte salida de depósitos en la caída de todo el mercado luego del colapso de FTX. El 24 de enero, Bloomberg citó a un portavoz anónimo de Binance que admitió que el intercambio había mezclado fondos y había subfinanciado ciertos tokens B “por error”. Sin embargo, el portavoz afirmó que la causa de la financiación insuficiente parece ser intencional dado que se exportaron manualmente fuera de Binance, se enviaron a Circle y Coinbase, y el hecho de que los activos de USDC en la billetera se agotaron por completo.

Las transferencias que muestran la mezcla de fondos comenzaron en noviembre de 2020, que es la primera información disponible; Binance lanzó el programa B-token en junio de 2019. La transferencia de fondos más reciente que involucró una billetera de intercambio (principalmente para fondos de clientes) que envió fondos a la cuenta fija ocurrió el 13 de febrero cuando el intercambio eliminó USD 100 millones de USDC.

Mover activos dentro y fuera de la billetera no es necesariamente una indicación de algo nefasto, ya que Binance ha afirmado en el pasado que todos los tokens vinculados estaban garantizados incluso si no estaban ubicados en la misma billetera. Sin embargo, el hecho de que estos fondos provengan de una billetera que normalmente se usa para el almacenamiento seguro de fondos de clientes es potencialmente problemático.

¿Un “Déjà Vu” de FTX?

El informe de Forbes subrayó que es difícil ignorar las similitudes con las transacciones que contribuyeron a la crisis y al colapso de FTX. Si bien FTX supuestamente tuvo problemas al apropiarse indebidamente de los depósitos de los clientes en beneficio de su fondo de cobertura hermano Alameda, en esta circunstancia Binance parece haber tomado fondos que los clientes tenían motivos para creer que eran garantías dedicadas y los utilizó para sus propios fines.

Es posible que estas acciones no hayan sido ilegales, simplemente porque Binance no está regulado como una empresa financiera regular y los compradores de tokens b-peg no firman contratos de inversión con el intercambio. Estas revelaciones podrían alentar a los gobiernos a exigir que las bolsas financieras se separen de los custodios de activos.

En las finanzas tradicionales, los activos de los clientes a menudo deben mantenerse en instituciones consideradas custodios calificados, que están altamente reguladas y tienen reglas específicas con respecto a la contabilidad y la segregación de los fondos de los clientes. En los EEUU, el presidente de la SEC, Gary Gensler, está tratando de transferir esas reglas a las criptomonedas, lo que requeriría que los asesores registrados y otras firmas de inversión reguladas mantengan los activos de los clientes en custodios mejor equipados para administrar y asegurar fondos en lugar de intercambios de criptomonedas.

Los intercambios de criptomonedas, que se comportan de manera similar a las casas de Bolsa en las finanzas tradicionales, a menudo asumen las funciones de negociación, custodia, compensación y liquidación, en su mayoría fuera de la vista de las autoridades reguladoras. Si bien el enfoque de crypto-exchange puede hacer que las transacciones sean más rápidas y menos costosas, reduce la supervisión de cada comercio en un sector que ya está ligeramente regulado en comparación con mercados más maduros.

Es probable que la propensión de Binance a jugar con sus propias reglas y, a veces, cambiarlas con poca notificación a los clientes, genere un mayor escrutinio regulatorio sobre los intercambios de cifrado y los fondos de cobertura con los que hacen negocios. También es una gran razón por la cual los gigantes financieros tradicionales “confiables” como State Street, Fidelity y BNY Mellon han apuntado a la criptocustodia como negocios de crecimiento para 2023 y más allá.

Changpeng Zhao Reuters

Mismo “modus operandi”

El intercambio global de criptomonedas Binance tenía acceso secreto a una cuenta bancaria perteneciente a su socio estadounidense supuestamente independiente y transfirió grandes sumas de dinero de la cuenta a una empresa comercial administrada por el CEO de Binance, Changpeng Zhao, según muestran los registros bancarios y los mensajes de la compañía.

Durante los primeros tres meses de 2021, más de 400 millones de dóalres fluyeron desde la cuenta de Binance en Silvergate Bank, con sede en California, a esta empresa comercial, Merit Peak Ltd, según los registros del trimestre, que fueron revisados por Reuters.

La cuenta de Binance se registró a nombre de BAM Trading, la empresa operadora de la bolsa estadounidense, según los registros. Los mensajes de la compañía muestran que las transferencias a Merit Peak comenzaron a fines de 2020.

Reuters no pudo determinar el motivo de las transferencias o si parte del dinero pertenecía a clientes de Binance. Los términos de uso públicos de la bolsa en ese momento decían que los depósitos en dólares de sus clientes se mantenían en Silvergate y en una empresa de custodia con sede en Nevada llamada Prime Trust. Prime Trust realizó 650 millones de dólares en depósitos por transferencia bancaria en la cuenta de Binance durante el trimestre, según muestran los registros bancarios.

Una portavoz de Binance, Kimberly Soward, no respondió a las preguntas de Reuters sobre las transferencias detalladas en los registros bancarios. En un comunicado, dijo que los informes de Reuters utilizaron “información obsoleta” sin dar más detalles. Añadió: “Merit Peak no comercializa ni proporciona ningún tipo de servicio en la plataforma Binance” y “solo los empleados de Binance tienen acceso” a las cuentas bancarias de la empresa estadounidense. Soward no especificó cuándo cesaron las actividades de Merit Peak.

Los ejecutivos de Binance estaban preocupados por las salidas porque las transferencias se estaban realizando sin su conocimiento, según mensajes revisados por Reuters. La directora ejecutiva de Binance en ese momento, Catherine Coley, le escribió a un ejecutivo de finanzas de Binance a fines de 2020 para pedirle una explicación de las transferencias, calificándolas de “inesperadas” y diciendo que “nadie las mencionó”.

Alerta de los reguladores de EEUU

Los ejecutivos de las criptomonedas tenían la esperanza de que el año 2023 traería un nuevo comienzo tras un año de contratiempos desastrosos. En cambio, la industria ha sido objeto de una represión agresiva por parte del gobierno norteamericano, según publicó The New York Times.

El mes pasado, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su sigla en inglés) impuso multas y otras sanciones a prestamistas de criptomonedas, mientras que funcionarios de la banca federal emitieron declaraciones de políticas que parecieron diseñadas para dificultar la participación de las criptoempresas en el sistema financiero general.

En los últimos días, el ritmo se ha acelerado. Dos firmas de criptomonedas de alto perfil —entre ellas una popular casa de cambio donde la gente compra y vende monedas digitales— quedaron bajo una inmensa presión por parte de reguladores estatales y federales. Tras anunciar un acuerdo con la casa de cambio, la SEC también multó a un promotor de criptodivisas y demandó a una empresa emergente que emite monedas digitales, lo cual sumó un total de tres recursos legales interpuestos en poco más de una semana.

Es probable que estas acciones sean el preludio a un periodo prolongado de disputas legales, mientras los reguladores responden a la turbulencia del mercado que hizo que importantes criptoempresas se declarasen en quiebra el año pasado y les costó miles de millones de dólares a los inversionistas. Además, estas medidas reflejan una urgencia creciente en Washington por resolver la amenaza que suponen las criptomonedas, una tecnología experimental que permite nuevos tipos de especulación financiera.

“Me he estado refiriendo a esto como el bombardeo contra las criptomonedas”, dijo a The New York Times Kristin Smith, directora ejecutiva del colectivo Blockchain Association, un grupo comercial de la industria. “Cada dos horas nos enteramos de una nueva acción legal”, agregó.

Durante años, los reguladores fueron criticados por no comprender a la criptoindustria, incluso mientras esta crecía para convertirse en un negocio multimillonario. En noviembre, la casa de cambio de criptomonedas FTX, otrora considerada una de las firmas más confiables en una industria poco responsable, colapsó casi de la noche a la mañana, y su fundador, Sam Bankman-Fried, fue acusado de orquestar un fraude que duró años.

El ex presidente ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried.

Eso puso una enorme presión sobre los reguladores para que tomaran cartas en el asunto. Las empresas de criptomonedas han existido en un área gris legal, ya que los legisladores y los funcionarios públicos siguen debatiendo cómo deberían clasificarse en la normativa. El crecimiento de la industria ha superado la lenta burocracia federal que supervisa las otras partes de la industria financiera, como los bancos tradicionales y las empresas que cotizan en bolsa.

Luego de que FTX se declarara en bancarrota en noviembre, la SEC, el Departamento de Justicia y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos, otro organismo regulador, presentaron casos contra Bankman-Fried y dos de sus principales ejecutivos.

Sin embargo, las medidas contra la industria en general continuaron el mes pasado cuando la SEC impuso al prestamista de criptomonedas Nexo una multa de 45 millones de dólares y acusó a uno de sus competidores, Genesis, de ofrecer títulos no registrados.

La semana pasada, la SEC anunció un acuerdo con la casa de cambio de criptomonedas Kraken que la obligó a retirar uno de sus productos de inversión más populares del mercado estadounidense, lo cual podría tener repercusiones más amplias para la industria. La agencia también le advirtió a Paxos, una empresa que acuña las llamadas “stablecoins” o criptomonedas estables, de paridad fija con el dólar, que podría presentar una demanda en su contra por violaciones contra las leyes de valores.

Esta semana, la SEC demandó a Terraform Labs, la empresa que desarrolló las monedas digitales Luna y TerraUSD, que colapsaron la primavera pasada y detonaron una crisis general en los precios de las criptomonedas. El viernes, la agencia anunció que la exestrella de la NBA Paul Pierce había accedido a pagar 1,4 millones de dólares para resolver los cargos en su contra por haber comercializado una criptomoneda sin los derechos debidos.

Más allá de la SEC, tres organismos principales de regulación financiera enviaron cartas a organizaciones bancarias el mes pasado, en las que les aconsejaron ser cautelosas en sus negocios con criptomonedas. También el mes pasado, la Reserva Federal rechazó una solicitud de Custodia Bank, una criptoempresa, para unirse al sistema de pago del banco central.

Desde Binance hablan sobre cómo se puede localizar las monedas digitales para consolidarlas.

La ola de medidas legales ha causado indignación y ansiedad en la criptoindustria. Algunos defensores de las criptomonedas han etiquetado las acciones del gobierno como la “Operación Choke Point 2.0″, en referencia a una estratagema emprendida por el gobierno en la década de 2010 para evitar que los bancos trabajaran con ciertos negocios.

Un abogado de la industria comentó que les estaba aconsejando a los ejecutivos que se preparen para al menos cinco años de litigios costosos y de alto riesgo con el gobierno. Las empresas de criptomonedas han intercambiado recomendaciones en privado sobre qué despachos jurídicos les conviene contratar para enfrentar las demandas del gobierno, según reveló el abogado, quien solicitó permanecer en el anonimato para describir conversaciones legales delicadas.

“Lo que está ocurriendo ahora es una iniciativa coordinada entre varias agencias y, al parecer, el reflejo de una perspectiva unitaria de que la criptoindustria debe restringirse”, opinó Paul Grewal, principal asesor jurídico de Coinbase, la casa de cambio de criptomonedas más grande de Estados Unidos. “Es importante que la industria de las criptomonedas se prepare para una larga batalla”.

Prácticamente desde sus orígenes, la industria de las criptomonedas ha estado bajo el escrutinio de los reguladores. Y en 2021, cuando el mercado alcanzó cifras máximas históricas, algunos funcionarios en Washington hicieron sonar las alarmas. Gary Gensler, presidente de la SEC, argumentó que la gran mayoría de las criptomonedas son valores, como las acciones que se comercializan en el mercado bursátil, y deben estar sujetas a las mismas regulaciones estrictas. Su oficina dedicó meses a preparar casos contra firmas de criptomonedas, algunos de los cuales ya están rindiendo frutos.

El acuerdo de 30 millones de dólares que cerró la semana pasada la SEC con Kraken, una de las casas de cambio más grandes de Estados Unidos, alarmó a los entusiastas de las criptomonedas. Kraken aceptó dejar de ofrecer un servicio conocido como “staking”, que les permite a los inversionistas ganar intereses sobre sus ahorros en criptomonedas y ha sido lucrativo para la industria. Los entusiastas temen que la SEC tome medidas para bloquear servicios similares en otras criptofirmas.

El lunes 13 de febrero, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York declaró que le había ordenado a Paxos que dejara de emitir BUSD, una popular criptomoneda estable que está afiliada con Binance, la casa de cambio de criptomonedas más grande del mundo. Ese mismo día, Paxos dijo que había recibido una carta de la SEC que advertía que la empresa pronto podría ser acusada de violar leyes de valores por manejar BUSD.

“Estamos ante una carrera armamentista entre las agencias federales de Estados Unidos, que compiten para demostrar lo estrictas que pueden ser con las criptomonedas”, afirmó Jason Weinstein, un abogado de Steptoe & Johnson que trabaja con asuntos del sector. “Hay muchos alguaciles en el pueblo y todos quieren tomar el control del mismo lugar”.

Seguir leyendo: