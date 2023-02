El Gobierno amplió el Presupuesto de gastos en más de $52.000 millones, para giros discrecionales a provincias y el control de precios

En su primera medida modificación presupuestaria neta del año, el nuevo Jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi, firmó junto al ministro de Economía, Sergio Masa, la Decisión Administrativa 122/2023 que dispuso la primera ampliación presupuestaria neta para el corriente año

En su primera medida modificación presupuestaria neta del año, el nuevo Jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi, firmó junto al ministro de Economía, Sergio Masa, la Decisión Administrativa 122/2023 que dispuso la primera ampliación presupuestaria neta para el corriente año, a menos de completarse dos meses del inicio del año, con nueva autorización de gastos para ejecutar por $52.327 millones, y en igual magnitud el déficit total del año.

Propio de un año electoral y revelando la preocupación del Gobierno por el control de la inflación, la mayor parte de la modificación presupuestaria se explica por la ampliación del monto de transferencias discrecionales a Provincias y Municipios por $40.000 millones; y para la “Definición de Políticas de Comercio Interior, Ministerio de Economía” -Precios Justos-, por $11.050 millones, según se desprende del Anexo estadístico con 31 folios.

Así se desprende de los considerandos y fundamentos de la medida que se publica en el Boletín Oficial:

“Que resulta oportuno adecuar el Presupuesto vigente de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, actuante en el ámbito del Poder Legislativo Nacional, con el objeto de afrontar gastos impostergables para su normal funcionamiento.

“Que el citado refuerzo se financia mediante la incorporación de recursos remanentes de ejercicios anteriores.

“Que corresponde incorporar en el presupuesto de la Autoridad Regulatoria Nuclear, organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, recursos remanentes del ejercicio 2022 provenientes de la Comisión preparatoria de la organización del tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares (Ctbto) para continuar con las actividades del sistema internacional de vigilancia.

“Que es menester incrementar el presupuesto de la Jefatura de Gabinete de Ministros con créditos financiados por el préstamo BIRF n° 9224-ar –”Proyecto de inclusión digital e innovación de los servicios públicos en Argentina – Pidisp” para la adquisición de terminales VSAT para dar servicios de conectividad, de kits robóticos, como así también para la actualización del data center de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (Ar-Sat), empresa del sector público nacional actuante en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

“Que es necesario ampliar el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto mediante la incorporación de recursos remanentes obtenidos de la venta por subasta pública nº 31/17 de los inmuebles sitos en la calle Cerrito nros. 1244/46 y 1248 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para financiar parte de la adquisición de equipamiento y material científico para el Instituto Antártico Argentino, la Base Carlini y el Rompehielos ARA Almirante Irizar.

“Que con el fin de registrar los créditos de gastos en personal por el tipo de moneda correspondiente, se modifica el presupuesto del Estado Mayor General del Ejército, organismo desconcentrado actuante en el ámbito del Ministerio de Defensa.

“Que resulta necesario incrementar el presupuesto vigente de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía, con el objeto de atender el Programa de Fomento al Sector Aceitero para sostener en el mercado interno un precio razonable de aceites envasados y refinados, como así también para la difusión del programa “Precios Justos”.

“Que el citado incremento se financia con una reducción por igual importe de las transferencias corrientes al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep).

“Que, asimismo, a la citada Secretaría le resulta necesario atender los aportes no reembolsables (ANR) de las convocatorias del Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores (Prodepro) y del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales.

“Que dichos incrementos en los gastos de capital se compensan con una reducción por igual importe de las transferencias corrientes al Fondo de Garantías Argentino (Fogar).

“Que resulta menester incrementar el presupuesto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, con el fin de reforzar el programa Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en forma sostenible y para cumplir los objetivos de los programas que se financian con fondos provenientes del Fondo Incremento Exportador creado mediante el artículo 9° del decreto n° 576 del 4 de septiembre de 2022 y sus normas complementarias.

Se elevó la partida para "incrementar el presupuesto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, con el fin de reforzar el programa Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en forma sostenible" (Reuters)

“Que es menester incrementar el presupuesto del Ministerio de Cultura con créditos transferidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para financiar la realización de actividades artísticas, socioculturales y formativas de intercambio y reflexión, fomentando la participación de las beneficiarias y los beneficiarios de la seguridad social de la citada administración nacional, en el marco del convenio de cooperación entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el Ministerio de Cultura (conve-2021-100941744-apn-mc) y su adenda n° 2 (conve-2022-136432439-apn-mc).

“Que resulta necesario incrementar los créditos para gastos de capital de la Administración Nacional de la Seguridad Social (anses), en el marco del préstamo BIRF n° 8633-ar – “Proyecto para la Protección de Niños y Jóvenes”, el cual tiene por objeto financiar parcialmente el programa de Asignación Universal por Hija/o (AUH) y expandir su cobertura a todos los niños y todas las niñas y adolescentes que se encuentren en situación de pobreza en todo el territorio nacional.

“Que resulta oportuno compensar el presupuesto vigente de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (Anlis), organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Salud, con el fin de afrontar erogaciones relacionadas con el proyecto “Vacunas bacterianas para el calendario nacional de vacunación argentina”.

“Que, en otro orden, resulta necesario ampliar el presupuesto vigente del mencionado organismo con destino a la compra de insumos y la atención de servicios técnicos y profesionales, financiadas con la incorporación de remanentes de donaciones recibidas de la Organización Panamericana de la Salud.

“Que resulta oportuno adecuar los créditos presupuestarios incluidos en la órbita de la jurisdicción 91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro destinados a transferencias a provincias en el marco de diversos convenios suscriptos entre estas y el Estado nacional”.

Efecto sobre el déficit fiscal

Con esta ampliación presupuestaria no solo queda al descubierto la deficiente previsión de la meta de inflación del 60% que Economía mantiene inalterable, sino también que en el cálculo de cada presupuesto no se contempla realmente el plan de gastos del año siguiente, porque se trata de ampliaciones que no responden a fenómenos inesperados.

El monto total de gastos a ejecutar se eleva a $29,06 billones, que comparado con recursos estimados en $22,55 billones, determinará un déficit total de $6,5 billones

De este modo, el monto total de gastos a ejecutar se eleva a $29,06 billones, que comparado con recursos estimados en $22,55 billones, determinará, en caso de ejecutarse plenamente ambos conceptos un déficit total de $6,5 billones.

Según la Secretaría de Hacienda, al 17 de febrero se llevaban ejecutados el 9,93% de los gastos presupuestados (sin la nueva modificación presupuestaria) y 10,59% de los recursos, acumulando un resultado deficitario de $0,5 billones.

