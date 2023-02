Subasta especial del Día de los Enamorados: alhajas de oro y plata desde los $22.000

La colección de alhajas proviene de colecciones privadas que son vendidas al Banco Ciudad

En ocasión del “Día de los Enamorados” el Banco Ciudad lanzó su “tradicional subasta” en la cual presenta una variedad de objetos de lujo en oro, plata y más metales, especiales para conmemorar esta celebración especial que se celebra como cada año el 14 de febrero.

Verano 2023: entre diciembre y enero hubo más de 20 millones de turistas que gastaron $800.000 millones El Ministerio de Turismo y Deportes, junto a la CAT y la CAME dieron datos sobre la primera parte de la temporada estival, en la que hubo alta ocupación en la Costa Atlántica, Córdoba y Entre Ríos VER NOTA

“El banco Ciudad presenta su tradicional subasta especial por el “Día de los Enamorados”, con una variedad de alhajas”, reza el comunicado de la entidad.

El remate de los objetos se llevará a cabo de forma exclusivamente online a través de la plataforma del banco para realizar sus subastas. En esta oportunidad, los interesados podrán ofertar sobre 13 objetos entre los que se encuentran anillos y colgantes, trabajados en plata, oro y otros metales.

Semana financiera: bajaron acciones y el dólar libre mientras que los bonos en dólares ganan más de 20% en el año El dólar libre bajó 7 pesos o un 1,8% desde el viernes anterior, a $379. El S&P Merval perdió 5,9%, debajo de los 240.000 puntos. Los bonos Globales ganaron 0,9% en promedio en Wall Street y en 2023 acumulan un alza de 21% VER NOTA

Las joyas y alhajas que subasta la entidad provienen de clientes de la entidad que venden sus objetos de forma directa cuando ya no los usan o necesitan efectivo, y el banco los comercializa a través de dos canales, venta al público o subastas online, o bien, cuando las piezas no poseen un valor artístico particular, optan por extraer el oro y trasnformarlo en lingotes.

Cruz de oro y platino con brillante y diamante, y se puede ofertar desde los 22.000 pesos

En cuanto a los precios base, el banco ofrece variedad, hay colgantes desde los $22.000 hasta un anillo Art Deco con terminaciones de lujo a partir de los 380 mil pesos.

Exportaciones récord en 2022: la Argentina vendió menos cantidades, pero a mejores precios El Indec confirmó una facturación inédita por envíos al exterior durante el año pasado VER NOTA

La lista completa de objetos ofertados pueden observarse a través del sitio del remate (https://subastas.bancociudad.com.ar/subasta/2925), el de precio base más barato es una cruz de oro y platino con brillante y diamante, y se puede ofertar desde los 22.000 pesos.

El más caro es un anillo Art Deco realizado en platino con brillante, brillantes complementarios y una esmeralda talla carre de 1.30 quilates, adquirible desde los 380.000 pesos.

Anillo Art Deco realizado en platino con brillante, brillantes complementarios y una esmeralda talla carre de 1.30 quilates, adquirible desde los 380.000 pesos

Entre esos dos extremos, se pueden encontrar otros 11 objetos, entre los que se destaca un anillo antiguo realizado en oro y engarce en platino con con brillante, diamante y piedra hialina desde los 130 mil pesos. En un precio medio, se puede adquirir otro anillo “solitario”, realizado con brillante desde los 45.000 pesos.

Todos los lotes que conforman el catálogo salen a remate en pesos; el monto de garantía o caución para las subastas del “Día de los Enamorados” es del 10% sobre el valor base del objeto por el que se ofertará. “La nueva modalidad online de las subastas del Banco Ciudad amplía las posibilidades de participación para interesados en distintos puntos del país”, sostiene la entidad.

Anillo antiguo realizado en oro y engarce en platino con con brillante, diamante y piedra hialina desde los 130 mil pesos

Todas las alhajas en remate fueron analizadas y avaladas por el Laboratorio de Gemología institución, única en Argentina, que se crea en 1949 en el entonces Banco Municipal de Préstamos, en el edificio histórico de Suipacha y Viamonte, con el fin de reconocer las gemas engarzadas en las alhajas, para establecer su origen (natural, sintético o producidos por el hombre, tratados o con atributos mejorados por alguna técnica y las imitaciones) y, con esta información, realizar una evaluación certera de los bienes de nuestros clientes.

“Desde entonces la actividad fue desarrollada por graduados de geología y química. También realiza actividades orientadas a la comunidad que incluyen conferencias y capacitaciones en distintos ámbitos, como asociaciones profesionales, centros culturales, instituciones educativas universitarias, técnicas y de formación afines a la actividad. Además, extiende certificados de reconocimientos especiales para aquellos clientes que compran alhajas en las subastas extraordinarias”, detallaron desde la entidad bancaria.

¿Cómo participar de la subasta especial del Día de los Enamorados?

1. En primer lugar hay que saber que es necesario contar con un dispositivo electrónico del tipo tablet, notebook, PC, smartphone o similar con conexión a internet.

2. Luego habrá que registrarse como usuario a través del portal Autogestión del banco (www.bancociudad.com.ar/autogestion/).

3. Una vez hecho esto, ya es posible entrar al sitio de la subasta en cuestión.

4. Luego habrá que leer las condiciones de venta.

5. En caso de haber ofertado y obtenido el derecho a compra de una o más alhajas habrá que realizar el monto de caución que habilita a participar, según lo requerido en las condiciones de venta de cada remate.

6. Finalmente, el participante recibe un correo electrónico de habilitación para poder ofertar.

Seguir leyendo: