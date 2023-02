El precio de los vuelos de cabotaje saltó más de 800% en comparación con la situación prepandemia

El costo de volar por el país creció más del doble que la inflación (Reuters)

En 2022 el sector turístico logró finalmente sacarse de encima las trabas que generó la pandemia de Covid-19 y el parate total que significó para la actividad. A la salida de esa crisis histórica, los argentinos se encontraron con un mercado aeronáutico totalmente distinto en el que hay menos empresas, menos vuelos y precios de pasajes más de 800% por encima de los que se pagaban en 2019.

Así lo estimó un informe de la consultora Focus Market, que analizó el presente del mercado aéreo y turístico en comparación con la realidad que vivían antes de la pandemia.

“La inflación es sin lugar a duda una de las problemáticas económicas que más afecta a los turistas residentes y no residentes. En el 2019 un pasaje para Estados Unidos costaba USD 530, mientras que el mismo boleto aéreo tiene un valor de USD 570 (se tomo en cuenta un dólar para el 2019 de $60 y $375 para el 2022), mostrando así un aumento en dólares de 7,5% en 4 años. Es decir los pasajes de vuelos internacionales han aumentado en dólares”, analizó Damián Di Pace, director de la consultora.

“Para el caso de los vuelos nacionales observamos que un vuelo de cabotaje hacia Bariloche tenía un precio de $1.500 en el 2019, mientras que para el 2022 este mismo boleto tenía un costo de $13.700 y si vemos un vuelo hacia Mendoza notaremos que este paso de $1.300 en el 2019 a $12.200 en el 2022; mostrando así aumentos en pesos de 813% y 838% respectivamente. Para ambos casos se tomaron los precios piso promedio de los vuelos más económicos para los recorridos seleccionados”, agregó el reporte.

Carga tributaria

En el mismo período de tres años, la inflación acumulada fue del 315%, con lo que el aumento de los pasajes aéreos de cabotaje más que duplicó al ritmo de avance del nivel general de precios. Sobre todo por los impuestos asociados a las operaciones cambiarias.

Y si los aumentos a toda velocidad caracterizan el cambio en el mercado doméstico, a la hora de mirar los vuelos internacionales lo que sobresale es la carga impositiva. El reporte encuentra que los impuestos encarecen un 112% el valor de los pasajes que compran los argentinos.

“La sobrecarga tributaria que tiene un boleto aéreo en nuestro país generá un encarecimiento de un 112%. Según el índice Amadeus 2022 de competitividad de la Asociación Latinoamericana de transporte Área (ALTA) detalló la carga de impuestos de un boleto aéreo internacional en Argentina comparado con países como Perú con un 18%, Bolivia 14%, Ecuador 12%, Uruguay 7%, Colombia 5% y hasta Chile y Brasil sin carga de impuestos.

“Lo que hemos realizado con la sobrecarga impositiva de los tickets aéreo no tiene antecedentes en ningún país de la región ni en el mundo.A su vez, en el presupuesto 2023 se añadió una nueva tasa para financiar a la policía de seguridad aeroportuaria. Es decir, no sólo deterioramos nuestra balanza turística sino que la política económica tiene como fin no sólo evitar que los Argentinos usen los dólares escasos del Banco Central sino que incorporan tasas y nuevos impuestos con afán recaudatorio. Es decir los dólares escasos están sólo si el turista asume más pago de impuestos en forma record en la historia de nuestro país sobre un boleto aéreo internacional”, detalló Di Pace.

