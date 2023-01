Resurrección “cripto”: Solana se recupera 15% gracias al apoyo de Vitalik Buterin

El precio de Solana rebota gracias a los tuits de Buterin de Ethereum

El token SOL nativo de Solana borró la mayor parte de una reciente caída del 15% en el tramo final de 2022 después de que el fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, tuiteara su apoyo a la cadena de bloques más golpeada por la implosión de FTX.

SOL se recuperó del mínimo del jueves de USD 8,19 y retomó el rango de USD 9,50 donde había estado operando durante gran parte del día. Pero el token todavía está un 96% por debajo de los máximos históricos cerca de USD 260, en parte debido a que los vendedores arrojaron la “moneda Sam”, el presunto estafador Sam Bankman-Fried, una vez fuertemente impulsado.

SOL rebota, pero viene de perder un 20% en solo una semana y se cotiza en un solo dígito por primera vez desde febrero de 2021

“Algunas personas inteligentes me dicen que hay una comunidad de desarrolladores inteligente y seria en Solana, y ahora que la horrible gente oportunista del dinero ha desaparecido, la cadena tiene un futuro brillante”, tuiteó Buterin poco antes de que comenzara la recuperación de SOL.

“Es difícil para mí decirlo desde afuera, pero espero que la comunidad tenga la oportunidad justa de prosperar”, comentó Buterin sobre los desarrolladores de Solana, que están construyendo un ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi) para competir con Ethereum, el líder del mercado de DeFi.

La cotización de Solana se desplomó la semana pasada.

Algunos en “cripto tuiteros” señalan que el gráfico 2021-2022 de SOL imita el patrón de auge y caída establecido por ETH en 2018 y 2019, cuando ETH cayó un 95% desde sus alturas por encima de USD 1.200. ETH resistió otro ciclo de auge y caída y se ha asentado nuevamente en el rango de 1.200 dólares.

Solana es una de las monedas virtuales que más ha tomado relevancia en los últimos años en el mercado de las divisas digitales, por ello es importante saber sus movimientos dentro de este mercado sin regulación.

El ex presidente ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, está detenido y sometido a juicio en los EEUU.

Para que SOL se recupere, probablemente tendrá que deshacerse de su asociación con Bankman-Fried, que invirtió mucho en SOL y apoyó los proyectos de Solana con acuerdos de riesgo FTX y creación de mercado de Alameda Research. Las implosiones de las empresas gemelas desencadenaron un éxodo de capital de Solana DeFi; y sus protocolos comerciales continúan sufriendo de liquidez insuficiente.

Sin embargo, el impacto de Bankman-Fried en SOL va más allá de las malas relaciones públicas. Sus empresas compraron más de 58 millones de tokens SOL en total, el 15 % del suministro circulante actual. Aunque no está claro cuánto controlan SOL las empresas ahora en bancarrota, la liquidación de esos activos podría deprimir aún más el mercado de SOL.

La historia de Solana

Fundada en 2017 por Anatoly Yakovenko presume un mecanismo único de consenso Proof-of-Stake, el cual -según solana- mejora su escalabilidad sin sacrificar la descentralización y la seguridad. Para mantener un nivel establecido de inflación cada año, quema el 50% de sus criptomonedas utilizadas en cada comisión.

También posee un alto rendimiento de transacciones y corto tiempo de procesamientos a tal grado que consigue realizar 50.000 transacciones por segundo, esto lo obtiene al procesar linealmente las transacciones para crear un orden verificable de toda la actividad de la red.

Esta criptomoneda presume garantizar precios bajos en las transacciones, menores a los 0.01 dólares tanto para desarrolladores como para usuarios, esto gracias a su escalabilidad.

¿Qué son las criptomonedas y cómo funcionan?

Las monedas digitales surgieron en 2008 como una alternativa ante la devaluación de varias divisas a consecuencia de la crisis económica de aquel año.

El primer activo digital creado fue el bitcoin y con el tiempo surgieron otras como litecoin, ethereum, bitcoin, cash, ripple, dogecoin, algunas de las más populares.

Las criptomonedas funcionan a través de un cifrado criptográfico que garantiza la seguridad de las transacciones, así como el control de la generación de sus monedas . Para hacer transacciones, las criptomonedas usan una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido.

Viatlik es considerado un gurú en el mundo "cripto".

Cabe mencionar que las criptomonedas son activos digitales que no existen físicamente y, a diferencia de divisas como el dólar, el euro o el peso, no están reguladas por ninguna institución y no requieren de intermediarios en las transacciones.

Esto último ha provocado que las criptomonedas no sean vistas con buenos ojos por el mercado formal acusándolos de ser inconfiables, volátiles, propiciar fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otros. Aún así, poco a poco se ha abierto el paso a tal grado que compañías, millonarios y hasta Estados han incentivado o legalizado su uso.

Uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, ha hecho comentarios a favor de criptomonedas como bitcoin y dogecoin, permitiendo temporalmente su uso en la empresa de automóviles eléctricos Tesla, lo cual ha provocado el incremento de su precio.

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele legalizó el bitcoin, convirtiéndose en el primer país en hacerlo. En el caso de México, uno de los empresarios más acaudalados del país, Ricardo Salinas Pliego, ha hecho públicas sus intenciones de aceptar criptomonedas en sus empresas, una de sus principales -la tienda Elektra- ya lo hace.

Por su parte, el presidente argentino, Alberto Fernández, ha sugerido usar su uso para combatir la inflación. Incluso, en Perú, el Banco Central de Reserva advirtió que trabajaba en un proyecto de moneda digital propia.

