Aguinaldo 2022: opciones para invertir el salario anual complementario

La llegada del sueldo anual complementario genera la oportunidad de contar con algo de capital para invertir

Antes del 18 de diciembre, más precisamente el viernes previo porque la fecha límite cae este año un domingo, los trabajadores registrados en relación de dependencia percibirán el medio aguinaldo. La segunda cuota del salario anual complementario (SAC) equivale a la mitad de mejor ingreso mensual que haya percibido un empleado durante el segundo semestre del año.

Aguinaldo 2022: cuándo se paga el SAC de diciembre y cómo se calcula El importe a abonar es el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro del primer semestre del año VER NOTA

Ese monto por encima del ingreso mensual habitual permite en muchos casos que las familias que alcanzan a cubrir sus necesidades habituales puedan pensar en hacer una inversión o, si las hacen habitualmente, que esta sea más importante.

A la hora de decidir esa inversión, sin embargo, los especialistas en finanzas personales sugieren tener en cuenta algunas pautas:

Calculadora de Ganancias: cómo saber si el aguinaldo queda exento y cuánto se paga por el salario de diciembre El Salario Anual Complementario (SAC) estará exento si el haber bruto promedio mensual no supera la suma de $280.792 para el primer semestre y de $330.000 para el segundo semestre VER NOTA

1) La situación financiera en que se encuentra casa ahorrista. Con tasas de referencia en el 75% nominal anual, y costos de financiamiento para minoristas varias veces más altos, el extra perfectamente puede ser utilizado para cancelar deuda;

2) Una vez corroborado que ese frente está asegurado, al decidir invertir, entonces, conviene preguntarse por los plazos (cuándo se va a necesitar el dinero); y

A partir de qué salario bruto se pagará desde enero: 6 claves del tratamiento del impuesto a las Ganancias VER NOTA

3) El grado de riesgo que se está dispuesto a asumir.

En un contexto de tasas altas, cancelar deudas que pagan intereses elevados -no cuotas fijas- puede ser una gran opción para el aguinaldo

“El primer paso, por no decir paso cero, es pagar deudas. Las tasas de interés están muy altas y el costo del endeudamiento también. Una vez que tengamos nuestras finanzas sanas podemos pensar en ahorrar e invertir. Si tenemos esa posibilidad, hay que tener en cuenta el objetivo y plazo de la inversión, que van de la mano”, explicó Giselle Colasurdo, autora del canal de Youtube “Aprendé a Invertir”.

“Si es un ahorro de mediano a largo plazo, la mejor alternativa sería tenerlo invertido en dólares, para proteger el capital y que nos dé un rendimiento. Recordemos que Estados Unidos, país que emite el dólar también tiene inflación cercana al 7% anual, por lo que si no los invertimos pierden valor. Si es a corto plazo, como para pagar las vacaciones en enero por ejemplo, entonces ahí sí tiene sentido tenerlo invertido en pesos. Con una inflación del 6% mensual, nunca tener los pesos durmiendo en la caja de ahorro, así sea por un mes”, agregó la analista.

Si es un ahorro de mediano a largo plazo, la mejor alternativa sería tenerlo invertido en dólares, para proteger el capital y que nos dé un rendimiento (Colasurdo)

“Y por último, también hay que tener en cuenta el riesgo que estemos dispuestos a asumir: al invertir siempre se corren riesgos, se puede ganar como se puede perder dinero. Como regla general diría: no expongas a un riesgo importante lo que no estés dispuesto a perder”, concluyó Colasurdo.

En esa línea, dadas las condiciones macro y financieras en las que tienen que tomar decisiones los ahorristas argentinos -inflación en torno a 6% mensual, brecha cambiaria en casi el 90% y la incertidumbre asociada- los especialistas sugieren distintas ideas de inversión de acuerdo a los objetivos que persiga cada uno.

Por ejemplo, para inversiones de corto plazo -dinero que, por ejemplo, se va a usar parea pagar gastos que no son inmediatos pero sí cercanos- la sugerencia es tratar de ganar, o al menos hacerle frente, a la inflación.

“Para los inversores que quieran invertir pensando en gastos de corto plazo, como serían vacaciones o los del colegio en marzo, sugerimos sumar la letra X19Y3, que ajusta capital por CER con vencimiento en mayo del 2023. Este instrumento cuenta con un rendimiento de 3,5% anual por encima de la inflación”, dijo a Infobae Maximiliano Donzelli, head of research en IOL Invertironline.

En el corto plazo, la prioridad es intentar pelear contra la inflación (Adrián Escandar)

“Por otro lado, y para aquellos inversores de monto bajo o que desean tener una opción simple, se cuenta con el fondo común de inversión AdCap Wise Capital Growth, cuya tenencia tiene una gran proporción de instrumentos CER con vencimiento anterior a 2024″, agregó el especialista. “Este Fondo está posicionado tanto en letras como en bonos CER, ofreciendo así cobertura de inflación con distintos plazos de vencimiento y rendimiento. A su vez, cuenta con una parte en Bonos Duales, ofreciendo cobertura parcial contra el tipo de cambio oficial”, concluyó Donzelli.

Siempre en el corto plazo, los fondos comunes de inversión en pesos aparecen una y otra vez entre las recomendaciones de los especialistas.

“Para un horizonte de inversión no muy largo porque se va necesitar la plata, lo que se necesita es sacarle alguna tasa a los pesos, y creemos que los fondos comunes T+1 que te permiten una rentabilidad mejor a la de un plazo fijo y tienen un riesgo más bien bajo son una buena opción. Sobre todo, uno que incluya en su composición bonos CER de muy corto plazo, así se evita la volatilidad de mercado de los bonos CER”, dijo a este medio Sabrina Corujo de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Eso en cuanto al corto plazo, en el que se busca apenas no dejar quietos a los pesos a merced de una inflación que todos los días erosiona su poder de compra. Cuando el horizonte de inversión se alarga, sin embargo, las ideas de inversión tienden a tornarse verdes.

Lo que recomendaríamos es ir hacia algún fondo que tenga riesgo corporativo (Corujo)

“Para los minoristas, para el inversor que tiene unos ahorros, dolarizarlos a través de dólar MEP es una opción. Y una vez con los dólares, ir a una Obligación Negociable (ON), bonos de deuda de empreas) de buena calidad crediticia te permite un rendimiento que parte del 5% al 6% en dólares. O bien un fondo común de inversión, pero en este caso en dólares. Lo que recomendaríamos es ir hacia algún fondo que tenga riesgo corporativo. Es decir uno que se entre con un monto de inversión bajo y que tenga en su cartera ON’s en dólares, lo que para el inversor individual incluso es mejor porque le permite mayor diversificación y mejor acceso. Entonces una de las opciones para el aguinaldo es hacer dólares MEP e invertirlos para que no queden sin ninguna rentabilidad y tengan algún riesgo mediano o bajo”, dijo Corujo.

Las obligaciones negociables corporativas en dólares son una alternativa de riesgo medio para colocar dólares a trabajar (Reuters)

¿Qué ON es mejor vista por los especialistas? Hay dos que son las más utilizadas. “Sugerimos la obligación negociable de Telecom (TLC5O), que tiene vencimiento en agosto del 2025 y ofrece una estructura de pagos interesantes. Paga cupones de manera semestral a una tasa anual del 8,5%, y paga cuatro amortizaciones de capital anuales a partir del 2023, reduciendo riesgo al no acumular todo el capital al vencimiento. Así, la ON ofrece un rendimiento en dólares del 9,5% a la fecha, superando la inflación de EEUU”, contó Maximiliano Donzelli.

“En segundo lugar, sería una buena alternativa la obligación negociable de YPF (YCA6O) por su posición fuerte dentro de la industria petrolera, observando que es una empresa con fundamentales sólidos en una industria de gran escala y donde destacamos la mejora de los resultados en los últimos trimestres. El instrumento en cuestión cuenta con un rendimiento anual en dólares estimado del 17,4% y su vencimiento será en julio de 2025″, agregó el jefe de research de IOL.

Sería una buena alternativa la obligación negociable de YPF (YCA6O) por su posición fuerte dentro de la industria petrolera, observando que es una empresa con fundamentales sólidos en una industria de gran escala (Donzelli)

Por último, y sólo para aquellos inversores con más apetito de riesgo y plazos de inversión que van más allá de un año, aparecen los Certificados de Depósito Argentino (Cedear), papeles que tienen como respaldo acciones de empresas que cotizan en Wall Street y otros mercados del exterior. Se puede invertir en ellos en pesos o en dólares y, de por si, implican una dolarización de los ahorros. Porque aún el precio en pesos de los Cedear imita en moneda local el valor en dólares de las acciones en sus mercados de origen, ajustado por un dólar financiero (similar al contado con liquidación). Así, un aumento de la brecha cambiaria -con todas las variables estables- implica una suba del valor en pesos del Cedear.

“Para inversores más agresivos, el Cedear permite dolarizar también el aguinaldo. El tema es que ahí estás sometido, sobre todo, a la volatilidad -más allá de la del contado con liquidación- que tiene la acción afuera. Entonces, no es para cualquier tipo de inversor. Tiene que estar dispuesto a asumir la volatilidad que puede tener el mercado exterior. Con lo cual, tampoco es una inversión de corto plazo. Tiene que ser una inversión de mediano a largo plazo”, dijo Sabrina Corujo.

Para inversores más arriesgados, los Cedear aparecen como una vía de dolarizarse y exponerse a la volatilidad del mercado externo a cambio de la posibilidad de hacer ganancias más jugosas (Reuters)

Donzelli, por su parte, elige algunos de los posibles Cedear.

“En primer lugar, sugerimos el Cedear de Alphabet, la compañía matriz de Google (GOOGL). Esta decisión se encuentra determinada por una suma de factores técnicos, y, especialmente fundamentales, siendo que la tecnológica muestra una valuación respecto a sus ganancias baja tanto respecto de otros pares como de su propio promedio histórico. Luego, creemos que sería óptimo tener exposición en el CEDEARs del ETF del Índice S&P500 (SPY). Es el ETF más antiguo que cotiza en los EE. UU. siendo a su vez uno de los de mayor cantidad de activos bajo administración tiene y también cuenta con el mayor volumen de operaciones”, precisó Donzelli.

Seguir leyendo: